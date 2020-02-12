Игрок за 125 млн евро снова сломался. Трансфер Дембеле в «Барселону» — полный провал

Из расположения «Барселоны» пришла очередная печальная новость для фанатов каталонцев. Стало известно, что и так проблемный Усман Дембеле пропустит остаток сезона.

С конца ноября француз восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, однако в начале февраля на тренировке умудрился получить очередное повреждение – полный проксимальный разрыв бедра. 11 февраля врачи прооперировали нападающего в Финляндии и сообщили о неутешительных сроках восстановления. Скорее всего, Дембеле не сможет сыграть даже на Евро-2020.

Теперь абсолютно точно можно констатировать: трансфер Усмана – худшая сделка в истории футбола. Ниже четыре железных аргумента.

Дембеле – «стеклянный», он почти не играет

Молодой француз выступает за «Барселону» с августа 2017 года. За это время из-за своих многочисленных повреждений он уже пропустил 322 дня (61 матч) и ещё будет отсутствовать в течение примерно 182 дней (19 матчей). То есть в сумме около полутора лет из трёх Дембеле проведёт в лазарете.

В «Барселоне» у бедолаги четырежды диагностировали травму подколенного сухожилия, дважды разрыв мышечного пучка, а также по разу травму лодыжки, разрыв мышцы и мышечную травму. Ни футболисту, ни «Барселоне» уж точно не позавидуешь.

Всего он сыграл за сине-гранатовых лишь в 74 матчах. Этот факт наверняка особенно сильно расстраивает боссов «Боруссии» Дортмунд. По информации AS, каталонцы должны выплатить немецкому клубу 5 млн евро, когда футболист проведёт 75 матчей за «Барселону. Видимо, в этом сезоне на приятный бонус дортмундцам рассчитывать уже не стоит.

Игрок за 120 млн евро снова опоздал на тренировку. «Барселоне» он надоел От Дембеле готовы избавиться.

У Дембеле скверный характер и проблемы с дисциплиной

В Испании Дембеле не раз доставалось за его легкомысленность, инфантильность и непрофессионализм. Француза критиковали за многочисленные опоздания на тренировки, помешательство на видеоиграх, неряшливость, чрезмерную замкнутость и нежелание учить испанский язык.

Однажды Усман провёл практически всю ночь, играя в приставку. Утром он проспал тренировку и решил схитрить. Сообщил, что заболел. Однако клубный врач приехал к футболисту домой и быстро его разоблачил.

Дембеле обожает фастфуд. Чтобы наладить его рацион питания, «Барса» даже нанимала ему личного повара. Вскоре футболист его уволил.

Осенью 2018 года на Дембеле подали в суд. Хозяин дома в Дортмунде, где жил футболист, когда играл за «Боруссию», обвинял его в порче имущества. По словам арендодателя, Усман оставил после себя кучу неоплаченных счетов, пятна на стенах и горы мусора. Он разбросал по полу пакеты, а в холодильнике и даже между шкафами оставил гнилую пищу. Кроме того, француз не разорвал вовремя договор аренды и не вернул хозяину ключи от дома.

Уезжая из Дортмунда, он оставил в квартире горы мусора. Как живёт Усман Дембеле Французский нападающий «Барселоны» постоянно обвиняется в детском поведении и небрежности.

Из-за того что Дембеле ещё толком не выучил испанский язык, он не общается практически ни с кем из партнёров. За исключением соотечественников – Юмтити, Лангле и Гризманна.

Подобных неприятных историй об Усмане в испанской прессе предостаточно. Вряд ли бы столько дурных новостей о футболисте появилось на пустом месте.

Фото: David Ramos/Getty Images

Промах Дембеле стоил «Барселоне» финала ЛЧ

В сезоне-2018/2019 «Барса» имела отличные шансы попасть в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче самого престижного клубного европейского турнира каталонцы громили «Ливерпуль» со счётом 3:0. На последней минуте игры Дембеле получил отличную возможность окончательно похоронить команду Клоппа. Убежав в контратаку, Месси вывел француза один на один с вратарём. Однако Усман пробил так плохо, что Алисон без проблем забрал мяч в руки.

В ответной встрече, как вы наверняка помните, «Ливерпуль» уничтожил каталонцев, забив 4 гола, и выбил их из ЛЧ. Конечно, даже если бы Дембеле тогда отличился, мерсисайдцы всё равно могли бы пройти «Барсу». Однако в таком случае шансы на успех у «Ливерпуля» были бы совсем минимальными.

«Барселона» заплатила за Дембеле аж 125 млн евро

По информации Transfermarkt, «стеклянный» нападающий обошёлся «Барселоне» в 125 млн евро, если не считать бонусов. Сейчас этот трансфер второй по стоимости в истории испанского клуба и пятый в мире. Больше платили лишь за Коутиньо, Фелиша, Мбаппе и Неймара.

Всего за «Барсу» вингер забил 19 мячей и отдал 17 голевых передач. То есть каждое результативное действие француза обошлось каталонцам почти в 3,5 млн евро.

Чтобы ещё нагляднее продемонстрировать, насколько ужасным оказался трансфер Дембеле по соотношению цена/качество, обратимся к результатам игроков «Барсы» со схожим амплуа — Суареса и Неймара, за которых клуб тоже заплатила немало. Если учитывать только первые три сезона в «Барселоне» каждого из них, то получится, что одно результативное действие уругвайца обходилось сине-гранатовым в 442 тыс. евро, а бразильца – в 653 тыс. евро. Разница колоссальная!

Кроме того, «Барса» того же Неймара смогла продать за 222 млн евро, купив за 88 млн – то есть в 2,5 раза дороже. В случае продажи Дембеле каталонцы даже не смогут вернуть потраченные на него деньги. По сведениям Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость Усмана составляет всего лишь 75 млн евро.