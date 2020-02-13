Кокорин – в «Сочи»! Хроника самого странного трансфера зимы в РПЛ

Похоже, самая громкая трансферная сага зимы в российской Премьер-лиге, наконец, завершилась. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что он договорился с Александром Кокориным о переходе в сочинский клуб.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», — отметил Борис Ротенберг.



Тем не менее в «Твиттере» «Зенит-2» включил Кокорина в список футболистов, отправляющихся на сбор в Турцию. Вероятно, Александра ждёт перелёт с питерской командой, а уже в Турции, где сейчас тренируется «Сочи», он присоединится к новому клубу.

Пока ещё Кокорин не добрался до расположения новой команды, вспоминаем, все обстоятельства его трансфера.



9 января



Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб намерен оставить Кокорина.



«Ведущих игроков в аренду мы не отдаём. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», — говорил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



21 января



«Чемпионату» стало известно, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды. Чуть позже сочинский клуб подтвердил эту информацию.



Тем не менее в своём «Инстаграме» Сергей Семак написал, что Александр нужен сине-бело-голубым.



В тот же день нападающий неожиданно вышел с капитанской повязкой «Зенита» в товарищеской встрече с катарским «Уль-Увайнахом» и оформил хет-трик. Тогда же болельщики питерцев запустили хештег #ОставьтеКокорина.



После игры Семак отметил, что Кокорин расстроен из-за своего трансфера и повторил: отпускать Александра он не хочет.



«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Моё отношение к нему не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нашу команду, футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горжусь своей командой, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше будем делать то, что должны делать.



Конечно, неприятно было ему — и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем занимаемся», — говорил Семак.



22 января



Кокорин не отправился в Сочи и принял участие в утренней тренировке «Зенита».



Отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что Александр переходить в сочинский клуб не собирается.



«Находится ли Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Всё потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых. Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», — сказал Кирилл Логинов.

Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе Самая мощная сага января.

23 января



Владелец «Сочи» Борис Ротенберг удивился нежеланию Кокорина присоединяться к его клубу.



«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ, – полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — заявил Борис Ротенберг.



Вскоре отчим игрока опроверг слова владельца «Сочи».



«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Сам Александр? Агент? Мы берём не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит хочу или не хочу?», — негодовал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.



24 января



Борис Ротенберг отметил, что сможет урегулировать недопонимание с нападающим.



25 января



Александр по-прежнему в расположении «Зенита». В товарищеском матче с «Зальцбургом» он вышел на поле с первой минуты и отыграл час.



Александр Медведев заявил, что эта игра поможет Кокорину набрать форму перед арендой в «Сочи».



28 января



Александра Кокорина перевели в «Зенит-2»



«В данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в ФК «Сочи», руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — отметила жена футболиста Дарья Валитова.



Чуть позже Кокорин заявил, что не знает, где продолжит карьеру.



30 января

Кокорин рассказал, когда прибудет в расположение «Зенита-2»



«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт, пока непонятно», — говорил футболист.



В тот же день он вышел на прямую связь со студией телеканала «Звезда» и в эфире поведал о своём будущем.



«У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому, когда будет официальная позиция клуба, тогда я и буду принимать решение. Был ли у меня разговор с Ротенбергом? Разговор был, но всё было решено до этого, думаю. И то, что в разговоре было, – могу сказать, что о переходе я действительно узнал только из прессы», — отмечал Кокорин.



1 февраля



Сергей Семак вновь заявил, что сожалеет о переходе Кокорина.



«До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на второй сбор. Я свою позицию уже прояснял и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и всё скажет», — сказала главный тренер «Зенита».



2 февраля



Кокорин уже тренировался с «Зенитом-2» на сборе в Турции.

«Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции

3 февраля



В товарищеском матче «Зенита-2» с «Гремио Новоризонтино» Александр отметился дублем.



5 февраля



Кокорин неожиданно начал переговоры с «Балтикой».



«Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперёд. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит», — поделился подробностями генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев



«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — заметил сам Кокорин.



6 февраля



«Чемпионату» стало известно, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Вскоре Слуцкий опроверг эту информацию.



В тот же день Кокорин сыграл за «Зенит-2» в товарищеском матче с сербским клубом «Спартак Суботица».



7 февраля



Кокорин заявил, что не ведёт ни с кем переговоров.



«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду. Проведу ли я оставшуюся часть сезона в «Зените-2»? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», — сказал Александр.



11 февраля

Борис Ротенберг рассказал о недавнем разговоре с Кокориным.



«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти», — сказал владелец «Сочи».



12 февраля



Кокорин встретился с президентом «Сочи».



13 февраля



Борис Ротенберг заявил, что договорился с нападающим о его переходе в «Сочи».