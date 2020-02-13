Егорова не вернёт, иностранцев не позовёт. Главное с первого брифинга Кашшаи

Если вас бесят курорты в Турции, вы просто не были там зимой. Многодетные семьи и фигурные работяги в это время предпочитают места потеплее. Поэтому в отелях, которые вечно кишат людьми, встречаешь только заброшенные горки аквапарков, пустующие пляжи и всякие футбольные клубы, приехавшие на сборы. Вот тут справа, например, катают мяч ребята из донецкого «Олимпика».

Фото: «Чемпионат»

Недалеко от Антальи проводят сбор судьи РФС, и по составу это мероприятие напомнило собрание Ордена Феникса. Ну, помните, когда много людей, которых вы знаете по отдельности, неожиданно собираются вместе, объединённые общей целью, и становится прямо странно. Наблюдать, как друг рядом с другом бегают Карасёв, Лапочкин, Казарцев и остальные — тоже, ну как минимум, непривычно.

Видео доступно на «Чемпионате».

Проходит всё в точности, как у футболистов. Растяжка, ускорения, бесконечная беготня по кругу. Один даже занимается индивидуально. Особый кайф в том, что рефери бегают почти что на берегу моря. Наверное, в случае с футболистами близость воды негативно сказывается на качестве покрытия (хотя не уверен), но судьям-то ямы нипочём, подумаешь.

Виктор Кашшаи за тренировкой наблюдает с улыбкой. Пытаюсь пообщаться с парой сотрудников РФС и за пару минут выясняю несколько фактов:

— немного говорит по-русски;

— оказывается, изучал его в школе;

— пока без мата;

— сравнения с Егоровым здесь вызывают усмешки;

— потому что демократичный (не то что предшественник);

— «не увольняет и слава богу» (это главная мысль).

День судьи расписан примерно также как и у футболистов. Утром — тренировка, днём и вечером — теория. Иногда тренировок несколько. Особенностью, которую привнёс Кашшаи, стало активное привлечение зарубежных экспертов, которые устраивают длительные семинары. Сегодня им стал британский представитель УЕФА Алан Сноуди. На экране появляются кадры сложных эпизодов, и Алан спрашивает полный зал судей их мнения по нарезкам сложных эпизодов.

— Боковые, встаньте, в какую сторону дадите свисток здесь? — вопрос в зал.

Ползала встаёт, поднимают руку в нужную сторону, а потом слышат верный ответ. В общем, зрелище, хоть и любопытное, но специфическое. Хотя, как рассказывал Василий Казарцев, вопросы порой бывают действительно интересные. Чуть ли не о мерах, которые нужно предпринять, когда прилетает НЛО. С Василием, кстати, мы сделали интервью, которое скоро выйдет.

***



Вечером Кашшаи заглянул пообщаться с журналистами в стильном свитшоте, который сразу всех взбодрил.

— Почему вы пришли на брифинг в свитере «VAR следит за тобой»? Это месседж?

— Просто небольшой сюрприз для вас. Хотим показать, что готовимся к полноценному внедрению VAR, это очень важный проект для РФС. Мы проделали большую работу под руководством Леонида Калошина. Это своего рода послание с целью предупредить, что VAR будет работать на матчах 20-го тура Премьер-Лиги.



— Вы уже начали работать в новой должности. Насколько довольны тем, что увидели?

— На данный момент всем удовлетворен. Конечно, мы планировали, чем будем заниматься, у нас много идей. Хотели бы построить определённый стандарт судейства в России. И не только в РПЛ, но и в ФНЛ, других лигах. Мы хотели бы работать на будущее: найти новое поколение арбитров. Это сложная работа, но я и мои помощники знаем, что делать и очень мотивированы.



— Сегодня мы видели нового тренера – Анатолия Жабченко из Украины. Он готов работать на уровне РПЛ?

— Он один из арбитров, имеющих квалификацию работать на уровне Премьер-Лиги, и готовится к этому. В том числе, на матчах с использованием VAR. Посмотрим на разные тесты, на тренировки, проанализируем их и на основе этого решим, кто и сколько матчей будет обслуживать. Шанс работать есть у всех. Надеюсь, у нас будет болеть голова, чтобы выбрать среди большого количества хороших арбитров лучшего для обслуживания каждого матча.



— Что думаете о работе вашего предшественника – Александра Егорова? Может ли он получить место в вашей команде?

— Я бы не хотел говорить о прошлом, потому что в то время не работал в России и не могу оценить его работу. Для меня куда важнее концентрироваться на будущем и конкретно моей работе. У меня новая команда, куда я включил несколько новых членов. Сейчас судейство в России ожидает ряд реформ: нам необходимы новые инструменты, и судейский комитет готов помочь нам в этом направлении. Что касается Егорова, то в данный момент мы не думаем о его включении в наш штаб.

Питер решает. Зачем футболу России иностранный глава судей Егоров – о том, что решение Дюкова выглядит логичным, как бы его ни критиковали.

— Вы наверняка слышали, что у него были определенные проблемы. Как считаете, какие ошибки вам не стоит повторять?

— Ещё раз: я бы не хотел обсуждать работу предшественника, потому что не работал в России. Для меня куда важнее анализировать работу арбитров в первой части сезона, что мы и делаем сейчас. Поскольку нам бы хотелось видеть хорошие решения в течение части второй. Конечно, существуют моменты, где есть или ошибки, или обсуждаемые моменты. Но именно для того, чтобы их количество шло к нулю, я поставлен РФС на эту должность. Именно для этого я работаю с раннего утра до самой ночи: чтобы сделать российских судей сильнее.



— При Егорове каждую неделю проводились встречи с журналистами. Как вы собираетесь коммуницировать с прессой сейчас?

— Я здесь, и я разговариваю с вами. Я не против СМИ, и это не моя личная позиция, а официальная позиция РФС. Мы не закрываем двери для журналистов, но не готовы говорить о судействе каждый день. Моё мнение: иногда качество важнее количества. Поэтому иногда лучше не говорить каждый день. Очень рад, что много журналистов добралось до Турции, чтобы посмотреть на будни наших судей. Это показывает, что футбол популярен в России, людям нравится игра и судейство. Но, конечно, мы не готовы каждый день показывать то, чем живем — так же, как это делают футбольные команды. Мы готовы к общению и пресс-конференциям, но не после каждого тура.

— Владимир Москалёв и Кирилл Левников, которые были отстранены от судейства, будут назначаться на игры второй половины сезона?

— Я в курсе ситуации с Москалевым и Левниковым. У меня есть вся информация о выступлении судей в нынешнем сезоне, мне дали более 2 тысяч видео из первой части чемпионата. Есть статистика, есть рапорты. Но сейчас я могу заявить: новый год, новое руководство, новый шанс для каждого. Я не буду рассматривать проблемы, которые были у кого-то в июле или августе. Это мог быть один неудачный матч или одна ошибка. Абсолютно все судьи сейчас находятся на линии старта, у меня нет проблем с кем-либо.

— Рассматриваете приглашение иностранных специалистов для обслуживание матчей чемпионата России?

— Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА. В ближайшие дни мы проведём физическое тестирование, но уверен, что все наши арбитры с ним справятся. Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры здесь, и мы будем заниматься их развитием.



— Планируете учить русский язык?

— Не чувствую языкового барьера, потому что 80 процентов моих коллег хотя бы немного говорят по-английски. В карьере арбитра мне часто приходилось общаться с футболистами, вообще не используя язык. Но, конечно, зная русский, говорить с людьми будет легче. Стараюсь восстановить свои знания, так как тридцать лет назад активно изучал его в школе. Говорить пока сложно — только некоторые слова — но стараюсь понять то, что слышу, делаю заметки. В свободное время буду учить язык, потому что, раз живу в России и работаю с русскими людьми, должен повышать его уровень. Но, подчеркну, незнания языка сейчас не является барьером.



— В последние годы в судейском департаменте были некие сложности с рейтингом судей. Планируются ли какие-то изменения в плане оценки судей?

— Хороший вопрос, на который очень просто ответить. Есть конвенция УЕФА, соответственно, нам следует перенять систему рейтинга оттуда. Это очень легко сделать, и эта система должна использоваться в России, как в большинстве стран Европы.



— Понимаем, что вы сейчас полностью сконцентрированы на будущей работе, но вы знаете о зарплатах судей?

— Конечно. Считаю уровень их зарплаты корректным. Конечно, будь ты рефери, футболист или журналист, твоя зарплата всегда может быть выше, и люди всё время этого хотят. Но на данный момент их зарплата соответствует норме, и мы будем дальше работать над тем, чтобы поддерживать арбитров.