Кажется, «Динамо» угадало с Комличенко. Весной его может прорвать

История Николая Комличенко интересна и небанальна: на протяжении двух-трёх последних трансферных окон на него, с одной стороны, смотрели почти все клубы РПЛ, с другой – приобретать его все боялись. Даже после феноменального прошлого сезона в Чехии, когда российский нападающий побил всевозможные рекорды результативности, он остался в «Младе Болеслав», поскольку потенциальных покупателей смущали адаптационные риски и стилистические особенности игрока. Комличенко предметно интересовались в «Спартаке» (но не стали делать предложение), ЦСКА (в последний момент испугались покупать и решили попробовать вариант с арендой) и «Локомотиве» (внезапно предпочли Джорджевича) – Николаю можно было лишь посочувствовать.

10 самых дорогих трансферов РПЛ за неделю до закрытия зимнего окна Глядя на «дорогие» трансферы РПЛ в зимнее окно, остаётся только смеяться сквозь слёзы. Очень низкие цены.

Но за полгода кое-что изменилось. У российского нападающего снизилась средняя результативность, при этом визуально он прибавил в разносторонности, стал легче, быстрее, динамичнее, полезнее в подыгрыше, превратился в форварда номер два в стране после Дзюбы (исходя из игрового времени, выделяемого Черчесовым в сборной) – но многие всё равно посматривали на вариант с трансфером Комличенко с недоверием. Возможно, попросту забыв обновить картинку перед глазами и руководствуясь старым мнением.



Рискнуло в итоге «Динамо». Да и то – не сразу. Мы помним, что летом бело-голубые гонялись за мифическими супер-нападающими (но поймали только Игбуна), да и сейчас, зимой, первым делом попытались взять более дорого Соболева. Комличенко «Динамо» рассматривало словно по остаточному принципу, но в итоге положительное решение всё-таки приняло.

Сейчас, когда позади уже четыре стартовых матча на сборах, можно осторожно делать первые выводы. Выводы эти очень позитивные: Комличенко вписался в систему «Динамо» как влитой и успел себя проявить с самых разных сторон следующими качествами:



1) Динамичной работой в оттяжке, глубине поля и на флангах. Николай в каждой игре давал солидный объём перемещений, много предлагал себя партнёрам и цеплялся. Часто при забросах со своей половины Комличенко успешно выполнял функции «таргетмена» даже не за счёт борьбы, а за счёт стартового рывка, попросту оказываясь первым на мяче. Он не привязывался к одной лишь штрафной и был сочетаем как с Игбуном, так и Филиппом, также выходившим с ним в паре. Визуально Комличенко не проигрывает в уровне движения никому из партнёров, а многих даже превосходит;



2) Качественным и, главное, очень быстрым подыгрышем. Комличенко не боится отыгрываться в одно касание, делает это уверенно, поскольку ещё до того, как летит к нему мяч, как правило, оценивает обстановку и имеет вариант дальнейшего продвижения мяча;



3) Ассистентскими действиями, обостряющими передачами. К примеру, против «Металлурга» из Бекабада у Комличенко набралось три ключевых паса, против «Кайрата» — один классный голевой прострел.

Черчесову вообще не стоит переживать. Соболев, Комличенко и Смолов станут только сильнее Каждый из них сделал правильный выбор. К июню атакующий потенциал национальной команды может стать мощнее.

Всё продемонстрированное уже превратило его в ведущего форварда «Динамо», который должен стать системным игроком весной сразу же, без всякой раскачки. А если Комличенко ещё и прибавит с точки зрения поиска свободных зон и выходов на опасные ударные позиции (то, чем он как раз всегда славился в Чехии, в отличие от второстепенных качеств для форвардов), то во второй части чемпионата способен превратиться в настоящее открытие. Весной нападающего может прорвать.



Первые впечатления могут оказаться обманчивыми, но сейчас кажется, что «Динамо» попало в яблочко – нашло относительно дешёвый, зато эффективный вариант с серьёзным дальнейшим потенциалом.