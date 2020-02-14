10 самых дорогих трансферов РПЛ за неделю до закрытия зимнего окна

Уже через неделю, 21 февраля, закроется зимнее трансферное окно в РПЛ. Оно оказалось на редкость скучным, если не брать эпопею с арендой Александра Кокорина в «Сочи». Например, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» вообще не потратили ни рубля на новичков. Остальные большие клубы чемпионата России оставили на рынке очень скромные суммы. Вот топ-10 самых дорогих переходов (по данным Transfermarkt).

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9-10. Солтмурад Бакаев, 0,3 млн евро

Полузащитник «Спартака» перешёл в «Рубин» за полгода до истечения контракта с московским клубом. В Казани не стали ждать до лета, когда Бакаев получил бы статус свободного агента, а выкупили права на 20-летнего игрока в январе за 300 тыс. евро. Говорят, красно-белые оставили за собой право обратного выкупа за 4,5 млн евро. В команде Леонида Слуцкого у Солтмурада, обладающего хорошей скоростью и дриблингом, больше шансов раскрыться.

9-10. Денис Макаров, 0,3 млн евро

Ещё одно приобретение «Рубина» – зимнего трансферного чемпиона РПЛ. На атакующего полузащитника «Нефтехимика» претендовал также ЦСКА, однако сам Макаров сделал выбор в пользу Казани. Возможно, поступил правильно, ведь выиграть конкуренцию за место в основе команды Виктора Гончаренко было бы сложнее. Хотя 21-летний Макаров интересный игрок. Он мобилен, креативен, хорош один в один и обещает забивать в стиле Арьена Роббена.

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8. Владимир Ильин, 0,4 млн евро

У «Ахмата» не всё в порядке с реализацией моментов, поэтому команде Игоря Шалимова нужны были новички в линию атаки. Правда, не факт, что проблему с голами решит Ильин, ведь это тоже не самый результативный нападающий. За последние полтора сезона он стал автором всего пяти мячей в 38 матчах РПЛ. «Урал» продал своего игрока за 400 тыс. евро: неплохая сделка, учитывая, что контракт Ильина истекал через полгода.

4-7. Эрик Варданян, 0,5 млн евро

«Сочи» объявил о переходе атакующего полузащитника ещё в ноябре. Трансфер 21-летнего игрока «Пюника» стоил 500 тыс. евро. Варданяна называют самым талантливым молодым футболистом Армении, по слухам, на него претендовали также «Локомотив», «Ростов» и «Урал». Правда, в нынешнем сезоне его статистика не потрясает: Варданян сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал 3 голевые передачи. Вдобавок был дисквалифицирован за толчок судьи до 30 апреля 2020-го.

4-7. Илья Шкурин, 0,5 млн евро

Переход лучшего бомбардира чемпионата Беларуси в ЦСКА затянулся. Нападающий «Энергетика-БГУ» оказался в московском клубе за 500 тыс. евро транзитом через брестское «Динамо». По мнению Виктора Гончаренко, у Шкурина есть качества, которых «армейцам» не хватало. От новичка, забившего 19 мячей в прошлом сезоне, будут требовать большого количества голов и на уровне РПЛ. Он должен адаптироваться как можно скорее, тем более «замолчал» Фёдор Чалов.

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4-7. Дарко Йевтич, 0,5 млн евро

Капитан «Леха» обошёлся «Рубину» в 500 тыс. евро. 26-летний воспитанник «Базеля» и экс-игрок молодёжной сборной Швейцарии исполняет роль атакующего полузащитника. Он техничен, прилично играет в пас, может мастерски исполнить стандарт. Этой зимой сообщалось об интересе к Йевтичу со стороны «Краснодара». «А вы Месси ждали?» – подколол Слуцкий болельщика, покритиковавшего «Рубин» за покупку «ноунейма» из «Леха». Но и Йевтич должен пригодиться.

4-7. Александр Соболев, 0,5 млн евро

Одного из лидеров гонки снайперов РПЛ хотели видеть в «Динамо», ЦСКА и вроде бы даже в Англии, а Соболев неожиданно перешёл в «Спартак». Гендиректор красно-белых Томас Цорн уверял, что кандидатура нападающего «Крыльев Советов» не рассматривается в зимнее трансферное окно. Тем не менее московский клуб арендовал Соболева за 500 тыс. евро до конца сезона и имеет право выкупа летом ещё за 4,5 млн. У новичка будет всего три месяца, чтобы доказать Доменико Тедеско свою необходимость.

3. Николай Комличенко, 3,5 млн евро

Тройку самых дорогих покупок РПЛ на сегодняшний день открывает трансфер за 3,5 млн евро. Столько «Динамо» заплатило за нападающего сборной России, который должен решить проблему команды с голами. Если взглянуть на статистику Комличенко (53 мяча в 95 матчах за «Млада-Болеслав» и либерецкий «Слован»), можно подумать, что московский клуб приобрёл топового снайпера за довольно скромную сумму. Но одно дело забивать в чемпионате Чехии и совсем другое – в РПЛ.

Черчесову вообще не стоит переживать. Соболев, Комличенко и Смолов станут только сильнее Каждый из них сделал правильный выбор. К июню атакующий потенциал национальной команды может стать мощнее.

2. Дмитрий Скопинцев, 4,3 млн евро

На первый взгляд, это покажется странным, но за игрока обороны, не всегда попадавшего в основу «Краснодара», «Динамо» заплатило больше, чем за форварда сборной России и лучшего снайпера чемпионата Чехии – 4,3 млн евро. Тем не менее у Скопинцева действительно хорошие шансы стать важной фигурой для бело-голубых, ведь его хотел видеть в команде главный тренер. Кирилл Новиков работал с защитником ещё в динамовской академии. Знает, как использовать его скорость и другие сильные качества.

1. Иван Игнатьев, 7,0 млн евро

Лимит на легионеров вынуждает российские клубы смотреть сейчас на внутренний рынок, а не на зарубежный. Самый дорогой новичок РПЛ – тоже обладатель российского паспорта. В «Краснодаре» окончательно созрели для того, чтобы продать обладающего не самым простым характером нападающего, а в «Рубине» отыскали требуемые 7 млн евро. Краснодарцы вообще здорово заработали зимой, ведь помимо Скопинцева и Игнатьева клуб получил 30% от трансфера Комличенко.