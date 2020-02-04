Месси — Абидалю: называйте имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил спортивному директору Эрику Абидалю, который заявил, что игроки каталонского клуба были недовольны бывшим главным тренером команды Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.

«Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех.

Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Игроки ответственны за то, что происходит на поле. Мы являемся первыми, кто признаёт это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность», — написал Месси в сторис своего «инстаграма».