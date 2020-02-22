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Красота дня: с кем сейчас встречается нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, фото

На кого Агуэро променял дочь Марадоны
София Михайлова
На кого Агуэро променял дочь Марадоны. София — просто прелесть!
Теперь форвард «Манчестер Сити» посвящает голы аргентинской модели.
Футбол / Англия 0

Личная жизнь Серхио Агуэро вызывает живой интерес у болельщиков. После расставания форварда с дочкой легендарного Диего Марадоны, Джанниной, он только усилился. Несколько лет футболисту приписывали романы с разными известными моделями. В прошлом году Серхио опроверг все слухи о личной жизни, выложив фотографию с новой девушкой в «Инстаграме». Аргентинская модель София Кальцетти — дама, покорившая сердце нападающего «горожан». Пара познакомилась в ночном клубе Буэнос-Айреса, где проходила вечеринка по случаю дня рождения общей подруги — Тины Штоссель.

По данным некоторых источников, позже они встретились на боулинге, когда Кун был в Аргентине. Софии 23 года, она родом из Аргентины. Работает моделью и является амбассадором компаний Be Dog и Everlast. Также ведёт личный блог в «Инстаграме», где за ней следят более 130 тыс. подписчиков. Футбол в жизни девушки присутствует давно, София болеет за местного гранда – «Ривер Плейт». Притом, что на родине её возлюбленный играл за «Индепендьенте».

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