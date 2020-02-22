Смолов был серой мышью. Гол «Реалу» уже в прошлом

Фёдор Смолов провёл свою четвёртую игру в Испании. На этот раз «Сельта» принимала «Леганес».

В прошлой игре против «Реала» команда Оскара Гарсии сыграла по схеме 3-5-2, где в качестве двух нападающих действовали Яго Аспас и Фёдор Смолов. Сегодня против «Леганеса» команда из Виго вышла по схеме 4-2-2-2, но впереди сыграли те же два форварда.

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Первый тайм

Стартовые минуты матча были за «Леганесом»: команда взяла мяч под свой контроль и казалось, что «Сельта» готова это принять, начав играть вторым номером у себя дома. Но этого не произошло. «Леганес» хватило разве что на несколько атак, пару ударов по воротам да угловой, который ничем не завершился.

Вскоре после этого «Сельта» забрала мяч и начала играть в свой футбол: Смолов и Аспас то и дело менялись местами для того, чтобы запутать соперника. Также экс-нападающий «Локомотива» оттягивался назад, скидывая мяч своим партнёрам, и пытался разогнать атаки. Но при этом постоянно передерживал мяч.

Важным моментом мог стать эпизод на 21-й минуте матча, когда игрок «Сельты» Брадарич прямой ногой влетел в соперника и попал в голеностоп, за что получил прямую красную карточку. После этого игра засияла другими красками. Почти сразу за эмоции был награждён «горчичником» главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия, а через несколько минут за срыв перспективной атаки получил желтую карточку ещё и Сиовас. Игра закипела. Шесть жёлтых карточек и одна красная были показаны судьёй только в первом тайме.

После удаления мяч вновь перешёл к «Леганесу», команда больше владела мячом. Смолов в конце тайма получил возможность разогнать атаку «Сельты», но потерял мяч, когда его окружили трое игроков. Увы, каждый второй пас Смолова в этой встрече не доходил до партнёров: у дяди Фёдора был большой брак в передачах.

Второй тайм

В перерыве матча была сделана замена в составе «Леганеса»: вместо Хавьера Эрасо на поле появился Оскар Родригес. В связи с этим гости перестроились на игру в четыре защитника. «Леганес» пошёл в атаку, но на 63-ей минуте Оскар Родригес сфолил на игроке «Сельты». Судья сразу же показал прямую красную карточку, но, посмотрев видеоповтор, отменил удаление и поднял вверх карточку жёлтого цвета.

Но дело не в карточке: именно в том эпизоде был назначен голевой штрафной на левом фланге атаки «Сельты». Во время его розыгрыша на ближний угол вратарской выскочил Яго Аспас и в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот. Тот гол стал единственным в этом матче.

А уже на 65-й минуте матча вместо Фёдора Смолова на поле появился Франсиско Бельтран. Стоит признать, это был не лучший матч российского нападающего. После забитого гола «Сельта» окончательно села в оборону, а «Леганес» взял мяч под свой контроль. Гости пытались использовать фланги, чтобы вскрыть оборону соперника, но сделать это им так и не удалось.

«Сельта» в тяжелейшем матче в меньшинстве добывает три очка. Смолов провёл на поле 65 минут и почти ничем не запомнился. Фёдор часто терял мяч, передерживал его, поэтому трудно записать эту игру в актив нашего форварда.