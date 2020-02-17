Смолов ломает наш футбол. Гол «Реалу» важнее побед сборной России

Об этом моменте вы вспомните и через десять лет.

Есть вопрос, которым в разное время задавались многие в РПЛ: нужно ли уезжать в средние европейские клубы? Десятки людей публично говорили, что в этом нет смысла. Вот лишь несколько цитат.

Илья Кутепов (в разговоре с «Российской газетой»):



– Это решение Феди [Смолова], его карьера. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всём уважении к «Сельте».

Кутепов: вряд ли бы перешёл в «Сельту». «Спартак» лучше

Евгений Гинер (в эфире канала «Матч Премьер»):



– «Кристал Пэлас» – не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в ЛЧ и в ЛЕ, а «Кристал Пэлас» борется за выживание. В чём цель? Просто уехать?

Гинер рассказал, почему Чалов не перешёл из ЦСКА в «Кристал Пэлас»

Александр Кокорин (в интервью ТАСС в 2016-м году):



– Какой мне смысл переходить в европейский клуб не из числа грандов? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы, а переезжать в условный «Вест Бромвич» просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например, «Барселона».

Кокорин: какой мне смысл переходить в средний европейский клуб?

«Барселона», понимаете?

Не покидает ощущение, что нашу лигу сильно переоценивают. Особенно на фоне последних выступлений в еврокубках, когда тульский «Арсенал» вылетает от азербайджанского «Нефтчи», «Спартак» – от португальской «Браги», вместо «Краснодара» в плей-офф ЛЧ выходит швейцарский «Базель», а вместо ЦСКА – болгарский «Лудогорец».

70 минут Смолова против «Реала». Как это было Благодаря голу Смолова «Сельта» взяла одно очко в матче с «Реалом».

Наиболее адекватной кажется позиция Александра Кержакова. Человека, который сам прошел путь легионера и далеко не всегда был в основным в «Севилье», но все равно советует нашим футболистам уезжать в Европу. При чем не в топ-клуб, а в средние команды. Кержаков даже писал Головину сообщения, чтобы тот переходил в «Монако», а не «Челси», где придется сидеть под Канте.

Зачем пробовать себя в средних командах? Тут сразу вспоминаются слова наших футболистов после чемпионатов мира и Европы. После ЧМ-2014 Акинфеев говорил, что игроки сборной России были не готовы играть в таком ритме. После ЧЕ-2016 Головин признавал, что нужно действовать смелее. Откуда берутся ритм и смелость?

«Вчера ты сидишь на лавке в Туле, а сегодня забиваешь «Реалу». Соцсети – о Смолове Гол Фёдора – главная тема уик-энда у российских футбольных болельщиков.

Уровень футболиста на прямую связан с окружающей средой. Если ты пинаешь мяч в России, то к тебе одни требования, если в Англии – абсолютно другие. Даже если сравнивать РПЛ и Чемпионшип, то, как мы теперь знаем, в «Халл Сити» работа выстроена лучше, чем в ЦСКА. Вплоть до качества газона на базе.



Вот еще над чем нужно задуматься. Любая средняя команда (и даже аутсайдер) в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Германии проводит минимум 8 матчей с клубами уровня группового этапа ЛЧ. Это больше, чем если выступать в ЛЧ в составе нашего клуба. А от России со следующего сезона лишь одна команда будет проходить напрямую в группу ЛЧ. То есть будет не так много наших футболистов, которые получат опыт на таком уровне. Да и вообще, чемпионат страны – это базовая составляющая для прогресса футболиста. Просто потому что речь идет о 38 турах (36 – в Германии). Ты не живешь редкими матчами ЛЧ, а весь год живешь лигой. И если сопоставить стоимости футболистов РПЛ и топ-4 чемпионатов, то становится грустно (в Испании на последнем месте идет «Эспаньол», который по стоимости состава дороже всех команд РПЛ, кроме «Зенита»).

«Смолов был филигранен, как хирург». Ведущая газета Испании в восторге от россиянина Пишут, что «Сельта» нашла «свой ключ к спасению».

На самом деле нельзя винить российских футболистов в том, что они предпочитают большие зарплаты в РПЛ. Это выбор каждого и есть ощущение, что многие из критикующих сами выбрали бы деньги. И все же гол Смолова в ворота «Реала» – это привет всем, кто отказался переходить в чемпионат Англии/Испании/Италии/Германии, ссылаясь на уровень клуба. У нас смешное количество легионеров в Европе. Мы бережно следим за Смоловым, Черышевым и Головиным, а представьте, какого португальцам смотреть матч «МЮ» – «Вулверхэмптон»? Там восемь португальцев на поле и еще два на скамейке. Именно такая конфигурация позволяет развиваться. Только представьте десятки россиян в топ-чемпионатах. Наши парни уезжают в Европу, оставляя в РПЛ места для других россиян. Здесь все снова упирается в лимит и зарплаты – замкнутый круг. Именно из-за такого убеждения «Я нахожусь в клубе, который лучше» наш уровень не растет (хотя допускаю, что Кутепов на самом деле так не думает, а говорит из корпоративной этики).

«Я сам решил не уезжать в Англию». Интервью с Фёдором Смоловым Об отказе от алкоголя, легендарности Сёмина и фото с Путиным.

Забавно, что Смолов еще недавно был в одном ряду с Кутеповым и Кокориным. В интервью «Чемпионату» он сказал, что в январе 2018 года получил предложение от «Вест Хэма», но он сам отказался от АПЛ (клубы обо всем договорились). Смолов объяснил это тем, что впереди был ЧМ-2018 и он боялся не попасть в заявку сборной. В результате Смолов остался в РПЛ, вошел в заявку на мундиаль, но там сыграл так, что лучше не вспоминать.



Круто, что Федор пересмотрел отношение к второстепенным командам из топ-чемпионатов. Возможно, после гола «Реалу» еще кто-то надумает ехать в условные «сельты». Никто не обязан рваться в другие лиги, но каждый такой отъезд – поступок.