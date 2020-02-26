«Реал», возможно, последний соперник «Сити» в ЛЧ. Напоминаем, за что забанили «горожан»

Сегодня для «Манчестер Сити» начинается плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече 1/8 финала «горожане» встретятся с «Реалом» в Мадриде.



Команде Гвардиолы стоит насладиться этим противостоянием, которое может стать последним перед баном на следующие два сезона.



Перед важнейшим для «Сити» матчем вспоминаем, за что УЕФА так жёстко наказал английский клуб.

За что «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

В 2014 году орган УЕФА, контролирующий финансовые дела клубов (CFCB), проводил расследование в отношении английского клуба. Тогда CFCB удалось поймать «Сити» на дефиците бюджета в 233 млн евро (допустимый дефицит по правилам ФФП – лишь 45 млн евро). В результате «горожан» оштрафовали на 49 млн фунтов. Кроме того, клубу сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.



Спустя пять лет уже при новом руководителе – экс-премьер-министре Бельгии Иве Летерме — CFCB заинтересовался «Сити» вновь. Орган УЕФА спровоцировало расследование Football Leaks, опубликованное осенью 2018 года в немецком издании Der Spiegel.



В публикации раскрывались коррупционные схемы, которые использовал «Манчестер Сити» для обхода ФФП. Согласно данным расследования, английский клуб неоднократно фиктивно завышал спонсорские соглашения.



В 2013 году «Сити» сотрудничал с инвестиционной компанией Aabar. По условиям контракта спонсор должен был выплачивать клубу 15 млн фунтов в год, однако фактически компания перечисляла «горожанам» только 3 млн фунтов. По такой же схеме «Сити» сотрудничал с авиакомпанией Etihad в 2013 году. Согласно контракту, клуб должен был получать от компании 35 млн фунтов в год, на деле же Etihad выплачивал лишь 8 млн фунтов. Ещё больше разница между суммой в соглашении и реальными выплатами оказалась в 2015 году. Тогда авиакомпания якобы перечислила «Сити» 67,5 млн фунтов. На деле же «горожане» получили вновь лишь 8 млн фунтов.



Те деньги, которые «недоплачивали» спонсоры, «Сити» перечислял владелец клуба шейх Мансур через свой холдинг Abu Dhabi United Group.

«Ливерпуль» могут признать чемпионом-2013/2014. Кошмар «Сити» продолжается Шейхи потеряют уйму денег из-за запрета на участие в еврокубках.

В апреле в Швейцарии Ив Летерм вместе со сторонними финансовыми экспертами встретился с клубом. Сотрудник УЕФА и эксперты оказались не удовлетворены информацией, которую предоставили работники «Сити». В итоге расследование решено было продолжить.



По информации New York Times, CFCB действительно нашла нарушения и попросила УЕФА исключить клуб из Лиги чемпионов минимум на год. В мае организация заявила, что завершила расследование и передала его результаты в арбитражную палату.



В середине февраля УЕФА объявил об отстранении «Сити» от еврокубков на два года за серьёзные нарушения правил лицензирования и ФФП. По сведениям организации, с 2012 по 2016 год «горожане» действительно завышали спонсорские доходы в отчётах, предоставленных УЕФА.

Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне Лигу чемпионов зашатало.

Как английский клуб отреагировал на такое наказание

Практически сразу же после объявления УЕФА о санкциях, английский клуб опубликовал на своём сайте официальный комментарий. «Горожане» недвусмысленно намекнули на предвзятость УЕФА и пообещали обжаловать решение организации в Спортивном арбитражном суде.



«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлён объявлением УЕФА. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации.

В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда расследование ещё даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Клуб направил жалобу дисциплинарному органу УЕФА. Жалоба соответствует правилам Спортивного арбитражного суда (CAS).



Одним словом, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и вносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время», — говорилось в сообщении.



Позже гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что все обвинения в адрес «Манчестер Сити» являются ложными, и пообещал сделать всё возможное, чтобы это доказать.



На фоне таких кошмарных новостей для английского клуба стали появляться слухи о скором уходе из «Сити» Пепа Гвардиолы и группы ведущих игроков. Тем не менее главный тренер «горожан» заявил, что покидать команду в трудный момент не собирается.



«Если меня не уволят, я останусь здесь на сто процентов. Останусь ли я, если команду переведут во вторую лигу Англии? Почему я должен уйти? Независимо от того, что произойдёт, я буду здесь и дальше», — отметил Гвардиола.



Однако от лидеров «Сити» подобных публичных заявлений пока не поступало. Вероятно, футболисты ждут результатов апелляции.