Де Брёйне — гений! Тащил «Сити» на «Бернабеу» и в итоге перевернул матч за 5 минут

Матч на «Сантьяго Бернабеу» в первый час игрового времени совсем не оправдывал надежд болельщиков на яркий и атакующий футбол. Обе команды уныло катали мяч в центре поля в ожидании ошибок друг друга. Игра представляла собой тактическую дуэль Гвардиолы и Зидана. О зрелищности и красоте не было и речи.

Однако финальные полчаса встречи всё-таки стоили томительного ожидания. Во втором тайме «Реал» и «Сити» подарили нам эмоции, за которые мы так любим Лигу чемпионов. Стремительная голевая контратака мадридцев, невероятный камбэк гостей и чудо-игра Де Брёйне скрасили этот вечер! В нынешней ЛЧ команда Гвардиолы определённо будет сражаться, как никогда прежде.



Впрочем, главный тренер «Манчестер Сити» на предматчевой пресс-конференции отрицал исключительность этого сезона в ЛЧ. По мнению Гвардиолы, «Сити» имеет хорошие шансы сыграть в еврокубках и в будущем сезоне.



«Сейчас у нас есть право подать апелляцию (На решение УЕФА о дисквалификации «Сити» — Прим. «Чемпионата»). Я доверяю людям в клубе, они называют мне причины происходящего, показали аргументы и доказательства. Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если будем этого заслуживать», — говорил испанский тренер.

Очевидно, что одной из главных тем пресс-конференции перед противостоянием «Реала» и «Манчестер Сити» стала дисквалификация «горожан». Отвечая на вопросы журналистов о будущем клуба в еврокубках, Пеп Гвардиола старался держаться уверенно.

«Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю людям в клубе, они называют мне причины происходящего, показали аргументы и доказательства. Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если будем этого заслуживать», — говорил испанский тренер.



Предстоящий матч против мадридцев Гвардиола лукаво назвал «лишь очередной игрой». Но кто же сейчас поверит в такое отношение испанца к одному из важнейших матчей сезона?



Перед плей-офф Лиги чемпионов «Реал» тоже столкнулся с проблемой, пусть и не с такой серьёзной, как «Сити». Стало известно, что Эден Азар из-за очередной травмы выбыл не менее, чем на три месяца – помочь «сливочным» в нынешнем розыгрыше ЛЧ бельгиец уже наверняка не сможет.

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Гвардиола решился на эксперименты

Против «Сити» «Реал» вышел играть с привычной расстановкой «4-3-3». Место Азара не левом фланге нападения занял Винисиус, а вместо Тони Крооса в центре поля неожиданно появился Вальверде. Других сюрпризов в стартовом составе «сливочных» не оказалось.



Состав английского клуба был намного интереснее. Во-первых, Серхио Агуэро и Фернандиньо остались на скамейке запасных. Вместо аргентинца в центре нападения с первой минуты играл Жезус, а роль напарника Отаменди в обороне исполнял Лапорт. Во-вторых, «Сити» играл с несвойственной для себя схемой «4-4-1-1». На острие атаки действовал Силва, позицию под ним занимал Де Брёйне, а номинальный форвард Жезус располагался на левом фланге полузащиты.

«Реал», возможно, последний соперник «Сити» в ЛЧ. Хотя у них появилась надежда Английский клуб надеялся, что сможет надуть УЕФА.

Унылый первый тайм

В игру в Мадриде обе команды вкатывались очень осторожно. Соперники не взвинчивали темп матча и старались как можно меньше рисковать. Футболисты «Реала» на правах хозяев присвоили себе мяч, а гости в общем-то не слишком сопротивлялись. Пока команда Зидана безуспешно катала мяч возле владений Эдерсона и злоупотребляла неудачными навесами, «Сити» искал удобные моменты для контрвыпадов.



Однако выход из обороны на старте поединка давался англичанам с трудом. «Горожане» слишком часто ошибались при передачах и губили атаки на корню. Лишь после того, как мяч попадал к Де Брёйне, гости могли рассчитывать на конструктивное созидание. Так бельгиец на 22-й минуте сочинил первый опасный момент в игре. Полузащитник разрезающей передачей нашёл в чужой штрафной Жезуса, а тот убрал Варана и пробил по воротам. Однако Куртуа к удару форварда оказался готов.



Спустя 10 минут наконец оживился и «Реал». Менди вырезал крутую передачу с левого фланга на Бензема, а тот пробил головой в противоход Эдерсону. Бразильский вратарь отбил мяч практически в ту же точку, где стоял Винисиус. Нападающий хозяев запросто мог вывести свою команду вперёд, но поскользнулся в самый неподходящий момент.



В оставшееся время тайма ситуация на поле не изменилась. Команды слишком сильно осторожничали, дожидаясь ошибки друг друга. Так что мяч, как правило, обитал в центре поля.



Концовка первой половины игры запомнилась только двумя эпизодами: вынужденной заменой Лапорта на Фернандиньо (да, французский защитник опять сломался), а также угловым у ворот «Реала». После подачи со стандарта мяч отскочил к Жезусу. Бразилец неплохо пробил с лёта, но защитники хозяев сумели выбить мяч с ленточки ворот.

«Реал» наказал «Сити» за ошибки

После перерыва «Сити» заметно прибавил. У команды Гвардиолы начал держаться мяч, а у ворот Куртуа стали регулярно возникать опасные моменты. Самым активным у «горожан» на старте второй половины игры оказался Марез. Алжирец дважды пробил из штрафной площади в створ ворот «сливочных». Впрочем, оба удара Крутуа парировал.



Гол, пропущенный гостями в этот удачный отрезок матча, стал скорее несчастным случаем, а не закономерностью. «Сливочные» перехватили мяч после ужасной передачи Родри и убежали в контратаку. Уолкер не доработал в защите и позволил Винисиусу вывести Иско один на один с Эдерсоном. В чужой штрафной площади испанец спокойно обработал мяч, а затем отправил его в сетку.

Камбэк «Манчестер Сити»

Гол мадридцев взбодрил игру. Из унылой тактической дуэли она превратилась в потрясающее зрелище. Бросив практически все силы в атаку, «Сити» всё-таки смог сравнять счёт. На 78-й минуте Де Брёйне развернулся в чужой штрафной и сделал блестящую подачу на Жезуса. Форвард переиграл в воздухе Рамоса и отправил мяч в сетку.



Дальше на «Сантьяго Бернабеу» было ещё интереснее. Уже через пять минут после забитого гола англичане отличились вновь. Впервые появившийся на поле после травмы Стерлинг, убежал на левом фланге от Карвахаля, а затем получил по ногам от испанца в штрафной площади. Рефери сразу же указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Де Брёйне.

От Азара ждали, что он заменит Роналду. Но пока над ним смеются в Испании Лидер сборной Бельгии, которая начнёт Евро-2020 матчем с Россией, после перехода в «Реал» превратился в объект шуток и насмешек.

Рамос не поможет «Реалу» в ответной игре

За пять минут до конца встречи хозяева окончательно испортили настроение себе и местным болельщикам. После того, как «Сити» убежал в очередную контратаку, Рамос оказался вынужден нарушать правила. Пытаясь спасти свой клуб от третьего гола, капитан «сливочных» прихватил убегающего Жезуса за плечо и повалил его в метре от штрафной.



Опасный стандарт гости реализовать не смогли. Но «Реалу» от этого не легче. За фол последней надежды Рамос получил красную карточку. Так что отыгрывать разницу в счёте в ответной встрече мадридцам придётся без своего капитана.