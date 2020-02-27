«Ювентус» играл отвратительно. А Роналду был ещё хуже, чем Месси в Неаполе

В 1/8 финала Лиги чемпионов жребий свёл бывших соперников «Зенита» и «Локомотива» по группе. «Лион» подошёл к играм на выбывание без своей главной звезды – форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая и ещё нескольких травмированных футболистов основы. У «Ювентуса» кадровая ситуация была значительно лучше: выздоровел даже Джорджо Кьеллини (правда, оказался вне заявки), который восстанавливался с августа после разрыва крестообразной связки правого колена.

Плей-офф ЛЧ – время Криштиану Роналду. Накануне матча в Лионе португалец выложил в «твиттере» свою фотографию с мячом. «Всегда у меня на уме… увидимся завтра», – написал пятикратный обладатель «Золотого мяча». Вот и увиделись.

«Юве повезло проиграть первый тайм 0:1

«Ювентус» казался стопроцентным фаворитом этой пары, но свой первый удар по воротам «Лиона» чемпион Италии нанес лишь на исходе получаса. Да и тот получился неопасным. Главный тренер «ткачей» Руди Гарсия очень хорошо подготовил команду к противостоянию со «старой синьорой». Три центральных защитника перекрывали все свободные зоны, в которые мог бы врываться Роналду, а нападающие Мусса Дембеле и Карл Токо Экамби при обороне постоянно держали под давлением Миралема Пьянича. Иногда сразу вдвоём, чтобы «Ювентус» даже не думал о развитии атак через своего центрхава. До перерыва Пьянич запомнился разве что тем, что вывел… Экамби к собственным воротам неудачной передачей назад.

Гостям в общем-то повезло, что в первом тайме они пропустили только один мяч. Хозяева выиграли по ударам – 10:4 (в створ – 2:0). «Лион» постоянно создавал напряжение, особенно за счёт связок на флангах своих «бровочников» Лео Дюбуа и Максвелла Корне со смещавшимися туда для розыгрыша мяча партнёрами. До гола случился ещё момент с попаданием Экамби в перекладину. Впрочем, пропустил «Ювентус» вдесятером. Пока разбившему голову Матейсу де Лигту оказывали помощь врачи, Уссем Ауа совершил впечатляющий проход и сделал передачу на Луку Тусара. Проданный в «Герту» и арендованный до конца сезона полузащитник воспользовался тем, что в штрафной чемпиона Италии не хватило игрока.



Роналду в эти 45 минут запомнился лишь парой заработанных штрафных да парой опасных навесов. Из двух его ударов болельщиков «ткачей» напугал один. Португалец бил в дальний угол, а мяч пролетел мимо цели.

Ноль ударов в створ у чемпиона Италии

Во втором тайме «Ювентус» вынужден был действовать агрессивнее, чтобы не возвращаться в Турин с «сухим» поражением. Вот только команда Маурицио Сарри как будто забыла все комбинации, которые отрабатывала на тренировках. Чемпиону Италии не хватало давления после потери мяча на чужой половине поля, отсутствовала нужная связь между средней линией и форвардами. Уже на исходе часа игры Сарри снял с игры Пьянича. Этой заменой тренер фактически признал: экс-полузащитник «Лиона» провалил матч.

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После перерыва «ткачи» откровенно сыграли на удержание. Французы сделали такой же акцент на оборону, как во вторник «Наполи» в первом тайме встречи с «Барселоной». Если Лео Месси выступил вчера хуже, чем обычно, то Роналду был менее заметен, чем даже аргентинец в Неаполе. Во многом это проблема игры команды, но так или иначе форвардов оценивают по созданным для себя или партнёров моментам. Нужны яркие индивидуальные действия, когда даёт сбой система. Пауло Дибала с этой точки зрения был опаснее Криштиану. Он и забил – правда, из офсайда.



Подуставшие «ткачи» с трудом сдерживали атаки «Ювентуса» в концовке. На 83-й минуте Роналду упал в штрафной «Лиона» и требовал пенальти. Пожалуй, судья прав: очевидного фола в единоборстве португальца с Джейсоном Денайером не было. Чемпион Италии при 72% владения мячом так ни разу и не пробил в створ (счёт ударов во втором тайме – 1:10, в створ – 0:0). Статистика Криштиану: четыре неточных удара и ноль ключевых передач. Ужасный вечер для португальца.