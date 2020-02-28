«Я сильнее коронавируса!» Любимец болельщиков ЦСКА Тошич собрался в Китай

Зоран Тошич – любимец болельщиков ЦСКА. Он трижды становился чемпионом России в составе «армейцев», прежде чем в 2017 году вернуться на родину – в сербский «Партизан». В 32 года Зоран решился на переезд в Китай, подписав контракт с «Тайчжоу Юаньда» — клубом второй китайской лиги.



— У меня появился вариант с «Тайчжоу Юаньда», я серьёзно подумал и принял его — предложение было очень хорошим, — рассказал «Чемпионату» Тошич. — Да и мой контракт с «Партизаном» заканчивался летом 2020 года.

— В контракте с «Партизаном» была прописана возможность ухода в случае выгодного предложения?

— Нет. Но был личный договор с клубом. До истечения контракта оставалось четыре месяца, и «Партизан» пошёл мне навстречу: чтобы я не находился в подвешенном состоянии, отпустили бесплатно. До этого мы вместе с клубом работали над новым контрактом, но не пришли к общему решению.



— Были ли другие варианты?

— Было предложение от «Кайрата». Но в регламенте чемпионата Казахстана прописано, что футболист, старше 30 лет, должен быть игроком национальной сборной. Я на данный момент таковым не являюсь. Также был нюанс в том, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, нужно было быстрее принимать решение, не дожидаясь конкретики от других клубов. А вариант с «Кайратом» был не стопроцентным.



— Китайский клуб предложил большую сумму, чем ЦСКА в лучшие времена?

— Нет, конечно. В ЦСКА у меня был очень хороший контракт. Больше в клубах уровня ЦСКА я не играл. По сумме предложение примерно такое же, какое было, когда я уезжал из России.

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— Не боитесь переезжать в Китай? Столько разговоров о коронавирусе…

— Я общался с президентом «Тайчжоу Юаньда». Он убеждал меня в том, что никаких проблем в городе нет. Меры предосторожности все соблюдают. Команда тренируется, а если бы существовал риск заразиться – занятия отменили бы. Я слышал, что старт чемпионата Китая отложили, так что у меня есть время подготовиться к сезону.



— Есть понимание, когда начнётся чемпионат?

— Мне говорили, что в начале апреле должен стартовать. А так, от Тайчжоу, где я буду играть, до Уханя – города-эпицентра вируса, расстояние около 1000 километров.



— Когда планируете переезжать в Китай?

— Во вторник уже улетаю, но пока один. Семья приедет позже, когда я обоснуюсь, а вирус поутихнет. Лишний раз не хочу подвергать детей опасности. Но президент меня заверил, что не надо надумывать себе лишнего. Вообще не верю, что заражусь. Я сильнее, чем коронавирус.

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— Что-то знали о клубе до предложения?

— Начал читать о команде, когда услышал об интересе с их стороны. Человек, который приглашал меня, всё подробно рассказал. Знаю, что по уровню чемпионат Китая уступает сербской лиге. Но мне хочется понять, что я могу показать в новом клубе.



— Общаетесь с кем-то из «армейцев»?

— Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с Керимовым – врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом – Антонио Тапия. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, просто сейчас на это нет времени.

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— Но самая родная команда для вас до сих пор ЦСКА?

— Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором.