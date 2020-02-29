«Когда Смолов забил на «Бернабеу», радовался как за себя». Ерохин – с неожиданного ракурса

Перед возобновлением чемпионата России Александр Ерохин дал большое интервью «Чемпионату». Из него вы узнаете:

— что он думает о первом весеннем сопернике «Зенита»;

— от каких игр кайфовал в 2019 году;

— почему сборная Бельгии на Евро – неплохо для России;

— каково это – разводить мосты в Санкт-Петербурге;

— как предугадал триумф «Паразитов»;

— жив ли футбол в Сибири.

Сборы

— Позади 43 дня сборов. Как они прошли?

— Плодотворно и качественно — часто это отмечал и тренерский штаб. На первых двух сборах никаких поблажек не давали, но в Турции разок отменили одно из двух занятий, видя, как интенсивно мы тренируемся. А на сборе такое событие — как в обычное время целый выходной. Команда работала с желанием, всем не терпится вернуться в сезон.



— Даже при двухразовых тренировках вы каждый день дополнительно занимались с физиотерапевтом. Чья это была инициатива?

— Моя: попросил нашего реабилитолога Марию Бурову составить программу, чтобы прорабатывать отдельные группы мышц. Спина, ноги, пресс — в зависимости от общекомандных тренировок. Начал уже с первого сбора. По ходу этого сезона тоже старался делать дополнительные упражнения в тренажёрке до и после тренировок, зимой продолжил. Всегда нужно поддерживать себя в тонусе. Эта работа вместе с командными нагрузками обязательно принесёт результат. Перегружать себя тоже не нужно, но когда всё с умом и в меру, идёт только на пользу.

«Футбол – это счастье, его у меня сейчас нет». Как восстанавливается Ерохин Как работает полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, чтобы поскорее вернуться на поле.

— Дубль в ворота «Алании» — тоже результат этой работы?

— В товарищеских матчах в первую очередь важно набрать форму, но каждая победа и свой собственный гол придают дополнительных эмоций. Бывает, на сборах накапливается усталость — и моральная, и физическая, — но такие моменты позволяют работать дальше с позитивом. Приятно было отличиться дважды, тем более на матче с «Аланией» присутствовал тренерский штаб сборной России.



Кстати, в той же игре сделал первый в своей карьере голевой пас руками, когда ввёл мяч из аута на Ригони. За несколько минут до этого он такой же момент не забил, но со второго раза получилось.



— После матча с «Бенфикой» Семак отмечал вашу полезность на стандартах. «Алании» вы тоже забили головой после навеса.

— За карьеру достаточно много забивал после стандартов. Наверное, здесь и рост играет свою роль, но оценка ситуации тоже важна — в какую зону лучше открыться, как обмануть соперника. В «Зените» мы часто отрабатываем такие моменты на тренировках.

Сезон

— Со стороны кажется, что первая часть сезона у вас получилась не слишком удачной. Как вы сами её оцените?

— Согласен, не всё сложилось так, как хотелось бы. И у меня лично, и у команды были неудачные матчи. Поражение от «Бенфики» и вылет из еврокубков — главное разочарование. В тот день у нас ничего не получилось, свою задачу мы не выполнили. На сборах работали, чтобы начать это полугодие без раскачки и решить наши задачи на сезон – выиграть Кубок и чемпионство.

— В начале прошлого сезона вы забивали и отдавали чуть ли не в каждом матче (8 очков по системе гол+пас). Что летом-осенью 2019-го пошло не так?

— Начало получилось неплохим: мы выиграли несколько матчей, я забил «Тамбову». А вот потом пропустил 2-3 недели после того, как подхватил вирус. Когда посреди сезона выпадаешь, тяжелее войти в игровой ритм. Плюс тогда я провел гораздо больше матчей в основном составе – это всегда возможность почувствовать уверенность в себе и приносить больше пользы команде.

— Год назад вы были незаменимым игроком основы «Зенита». Сейчас – скорее футболист ротации. На ваш взгляд, в чём причина?

— Здесь совокупность факторов. Когда ты выпадаешь из-за травмы или болезни, а команда при этом выигрывает и показывает хороший футбол, потом непросто вытеснить кого-то из состава. Нужно терпеть, работать и ждать шанса.

Большую роль играет и доверие тренерского штаба. Многое зависит от того, насколько ты раскрепощён, чтобы показать свои лучшие качества. Когда игрок чувствует доверие, это кайф. Ты не думаешь, что каждая ошибка может стать последней, выходишь и проявляешь себя. Ты готов играть с травмой, как это было у меня в прошлом сезоне – это нереальные эмоции, они перекрывают любую боль.

В «Зените» высокая конкуренция, активная ротация. Тренерский штаб даёт играть тем, кто, по его мнению, прямо сейчас готов лучше. Мы должны встраиваться в этот ритм. Но для меня это стимул работать ещё больше. Я считаю себя игроком стартового состава и делаю всё, чтобы вернуть свое место на поле.

— Сейчас на вашей позиции могут играть и Малком, и Дриусси, сейчас ещё вернулся Ригони. Серьёзная конкуренция, не правда ли?

— Всю карьеру я играл в командах с высокой конкуренцией. Никогда место в стартовом составе не давалось мне легко. Поэтому и сейчас в «Зените» я конкуренции не боюсь. Наоборот, чувствую, что она может пойти мне на пользу.

— На сборах вы общались с Семаком или кем-то из его штаба на тему своей роли в «Зените» или краткосрочного будущего?

— Нет, конкретных разговоров не было. В конце 2019-го у нас состоялся диалог с главным тренером. После голов в ворота ЦСКА и «Томи» Сергей Богданович сказал, что нужно держать себя в тонусе к каждому матчу. По уровню самоотдачи и работы на тренировках ни у одного тренера ко мне никогда не было вопросов. Но Семак говорил о том, что ситуация может поменяться в любую секунду, поэтому нужно быть всегда готовым сыграть и помочь команде.

— Были в этом сезоне матчи, в которых вы кайфовали?

— Матч с ЦСКА, например. В сложной ситуации вышел на поле и спустя всего пять минут смог помочь команде. Это воодушевляет. Игра с «Динамо» тоже удалась: если с «армейцами» вышел под нападающим, то здесь все 90 минут был опорником.

— В этом сезоне вы поиграли везде: в опорной зоне, справа, слева и в атаке. На какой позиции вам комфортнее всего?

— Большую часть своей карьеры я был атакующим полузащитником, инсайдом, можно сказать. На этой позиции можно как вести игру в центре поля, так и забивать или отдавать голевые передачи. Наверное, это самая комфортная роль. Много учился у разных тренеров, и практики в разных амплуа у меня было достаточно. Сейчас могу выйти в 3-4 разных ролях без потери качества.

Фото: fc-zenit.ru

«Локомотив»

— Входить в 2020-й сразу матчем против «Локомотива» — хорошо или плохо с точки зрения формы?

— Сложно сказать. Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит». Так что матч против «Локо» — суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы.



Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме.



— Нет ощущения, что если «Зенит» обыграет «Локо», то на 99,9% будет чемпионом?

— Таких мыслей точно нет. Вспомните прошлый сезон: даже когда мы обеспечили себе чемпионство, в следующих матчах всё равно играли на победу. А сейчас, пока ещё ничего не решено, настрой ещё более боевой. К тому же, в чемпионате России были команды, которые неожиданно выигрывали все матчи весенней части и врывались в борьбу за чемпионство. Так что никого из наших соперников со счетов не сбрасываю.



— Что думаете о «Локомотиве»? Команда потеряла Смолова и вообще никем не усилилась зимой.

— Возможно, отсутствие изменений — это даже плюс. В «Локомотиве» сыгранный состав, каждый футболист отлично чувствует партнера. Думаю, именно благодаря стабильности весной «Локо» может показать хороший футбол.



Понятно, что Смолов был основным нападающим «Локомотива», добавлял скорости и помогал при выходе из обороны. Это потеря, но кем заменить его — точно есть. Там в составе люди, которые чемпионат Европы выигрывали.



— За Смоловым в «Сельте» следите?

— Целиком смотрел только матч против «Реала», остальные в обзорах. Когда Федя забил на «Бернабеу», радовался как за себя. Думаю, после такого гола ему стало намного легче адаптироваться в «Сельте», да и в дальнейшем карьера будет развиваться успешно.



— Когда этот трансфер случился, не было мыслей: «Тоже хочу в Европу»? Вы же со Смоловым почти ровесники — обоим по 30.

— Уехать в таком возрасте — смелый шаг, поэтому Федя молодец. Но у каждого человека есть собственная карьера, свои мотивы. Я и до этого говорил, что мне было бы интересно попробовать себя в одном из европейских чемпионатов. Но здесь вопрос спроса и предложения — всё зависит от того, как будет складываться карьера в «Зените», и кто может заинтересоваться мной как футболистом.



Прямо сейчас даже гипотетически рассуждать об этом сложно. Сейчас мы в «Зените» можем второй год подряд стать чемпионами и выиграть Кубок России, так что все мысли об этом.

Сборная

— Приближение чемпионата Европы уже чувствуется?

— Пока в голове больше клубных целей и задач, но небольшой драйв перед Евро уже есть. Очень хочу оказаться в составе сборной и помочь ей добиться хорошего результата.



— Сравните с ощущениями от приближения ЧМ-2018 — сейчас сборную воспринимают по-другому?

— Конечно, сейчас у сборной огромная армия фанатов. Как в целом у команды, так и у отдельных футболистов. В «инстаграме», например, куча фан-аккаунтов создаётся. Мы все это чувствуем, это приятно.



Перед чемпионатом мира было по-другому, но у нас тогда было желание поменять ситуацию, перевернуть восприятие сборной. А сейчас на нас лежит ещё большая ответственность. Обязательно нужно удержать ту планку, которую мы достаточно высоко подняли два года назад.



— Что думаете о наших соперниках на Евро?

— Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки чуть не стал лучшим бомбардиром отбора и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» — видно, что от этого нападающего зависит вся игра.



У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешел в «Интер» и уже забивает — вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.



Что касается Бельгии, мы с ними играли достаточно часто за последние годы — и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что скорее хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику.

Кино, Youtube

— В сборной России вы единственный, кто угадал оскароносный фильм — «Паразиты». Почему выбрали именно его?

— Сколько смотрю церемонии «Оскара», всегда побеждают нетривиальные фильмы, которые заставляют задуматься. Честно скажу, видел не все номинированные картины, но больше всего зацепили именно «Паразиты». Позже прочитал несколько рецензий, да и вообще задумался, как всё в мире устроено.



— Чем именно так зацепил фильм?

— Как мне показалось, главный посыл — сейчас в мире много людей, которые выдают себя не за тех, кем являются. Что далеко ходить — возьмём «инстаграм». Сейчас так много популярных блогеров, которые дают красивую картинку, но за ней часто ничего не стоит на самом деле. Плюс история про социальное неравенство. Ещё одна большая проблема современности: есть очень большой разрыв между классами, бедность. Фильм обращает на это внимание.

Такого Ерохина вы точно не видели. Эксклюзивная съёмка из дома футболиста Гитара, красавица-жена и футбольные трофеи.

— Мы заговорили про блогеров. Youtube часто смотрите?

— Время от времени смотрю, хотя ни на кого не подписан. Просто захожу и выбираю что-то по настроению. Из последнего очень понравился travel-блог Антона Птушкина — это парень из «Орла и решки». Я, кажется, ни в одной стране из тех, что он снимает, не был. Очень познавательно: Птушкин здорово показывает культуру каждого места. Надеюсь, когда-нибудь побываю там, куда ездит он.



Интервьюеров всем известных тоже смотрю. Больше всех понравилось интервью с астрофизиком Батыгиным. Это ведь очень непубличная профессия, поэтому было интересно послушать о том, как всё устроено: научные эксперименты, экспертиза в этой области.



Не сказать, что я киноман, но всегда стараюсь следить за знаковыми картинами, чтобы быть в контексте. К примеру, из «ВДудя» понравился разговор с Балаговым. Интересно, что молодые ребята из провинциального города представляют нашу страну в Каннах. Смотрел пару фильмов Кантемира — это современно и, опять же, заставляет задуматься о социальных проблемах, про которые многие молчат.



— Дудь в фильме про Беслан рассказал, как Дзагоев помог оплатить реабилитацию девочке. Вы сами жертвуете на благотворительность?

— Время от времени стараюсь помогать людям, которые оказываются в сложных ситуациях. Невозможно остаться в стороне от проблем окружающих. И в соцсетях сейчас многие обращаются, и на благотворительные мероприятия в Петербурге мы стараемся ходить. Несколько фондов, которые помогают нуждающимся, сотрудничают с «Зенитом». А с футбольной точки зрения я стараюсь развивать футбол в родном регионе — провожу турнир, пропагандирую здоровый образ жизни в Барнауле.



— В мае прошлого года вы разводили Дворцовый мост в рамках благотворительной акции «Зенита». Что это за опыт?

— «Зенит» вместе с Русфондом открыли благотворительный проект «Давай-давай!». Взамен на огласку и сбор средств футболисты меняют профессию на один день. Мне даже повезло: во-первых, развод мостов — это само по себе интересно; во-вторых, Дворцовый — знаковое место.



Мне было в принципе интересно, как всё происходит. Обязательно нужно проверить, чтобы на мосту не было людей, связаться со всеми по рации. Интересно, что в тот момент, когда я совершал развод, какой-то канатоходец решил потренироваться прямо на Дворцовом. Но всё обошлось.



Люди, которые были в тот день на смене, оказались футбольными болельщиками, поэтому мы много общались о «Зените». А я задавал вопросы об их работе. Понял, насколько это сложно, — тем более, развод мостов происходит поздно. Я, кажется, приехал на станцию после часа ночи.

Фото: РИА Новости

Барнаул, Сибирь

— Знаю, в одной из аудиторий университета АлтГПУ, есть граффити с вашим лицом. Как пришла эта идея?

— Я знал, что в университете есть аудитории, которые нуждаются в ремонте. Хотелось как-то помочь месту, в котором я когда-то учился. Мне предложили персонализировать одну из аудиторий, и потом назвали её моим именем. В Барнауле АлтГПУ — один из лучших университетов, так что для меня это большая честь.



Старались успеть все к началу учебного года. В принципе весь процесс контролировал мой отец, а последние штрихи вообще вносил самостоятельно. Например, сам искал и подгонял большие двери без порога — такие в Барнауле найти достаточно сложно. На инвалидной коляске с порожком заехать почти невозможно, а хотелось, чтобы доступ был для всех.



Художник, занимавшийся аэрографией, тоже похвалил идею: многие университеты нуждаются хотя бы в косметическом ремонте. Тяжело впитывать знания, когда вокруг тебя угнетающая обстановка. А если всё приведено в нормальный вид, и студентам легче учиться, и преподавателям работать.



— Как часто бываете в Барнауле?

— Стараюсь хотя бы раз в полгода заехать, во время отпуска на неделю или две прилететь. Там и родители, и дедушки с бабушками. Конечно, мама и папа чаще к нам приезжают, а вот тем, кто постарше, уже сложнее летать. Да и много друзей осталось в Барнауле.



Ощущаю себя там, как дома. Очень спокойно. А ещё рядом — горный Алтай, где мысли перезагружаются и обновляются. Место, где можно подпитываться энергией.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Вы поддерживаете детский турнир в Барнауле. Как часто видите там талантливых футболистов?

— Турнир вообще считается международным: приезжают команды со всей Сибири и ещё из Казахстана. За последние годы он стал достаточно популярным — тренеры сами звонят, интересуются, когда именно приезжать. Сейчас турнир проходит в конце марта, поэтому мне приехать не всегда удаётся из-за матчей чемпионата. Но зато отец на всех играх присутствует и обязательно рассказывает об увиденном. В прошлый раз пара ребят ему очень понравилась: «Даже тебя в одном из них увидел». Есть перспективные парни, которые при правильном подходе могут вырасти в качественных футболистов. Надеюсь, такие турниры помогают им двигаться дальше.

— А им есть, куда идти на взрослом уровне? Вы наверняка смотрели выпуск Красавы про зону «Восток» ПФЛ.

— Да, смотрел. Там всё достаточно жестко, но по делу — именно так всё и обстоит. Хотя именно в Барнауле есть прогресс — недавно в городе наконец появился большой закрытый манеж, где дети могут тренироваться круглый год. А в моем детстве мы до -20 могли бегать по снегу, а если было холоднее — уходили в минифутбольный зал.



Условия в Сибири всегда были суровыми, поэтому необходимо строительство дополнительной инфраструктуры. В будущем мне хотелось бы помочь Барнаулу и в этом плане.

— А что со взрослым футболом в Барнауле?

— Для нас в детстве барнаульское «Динамо» было стимулом. Мы ходили на фанатскую трибуну, а вообще заполнялся весь стадион — за команду реально болели. Футболисты «Динамо» были для нас примером и ориентиром. А сыграть на том же поле, что и они, было мечтой. Помню, когда подавали мячи, в перерыве выбегали, чтобы зарубиться 10 минут на одни ворота. Для развития детей такие локальные команды необходимы.



Сейчас же я смотрю на то, как футболисты ПФЛ дополнительно подрабатывают где-то, чтобы прокормить свою семью. Думаю, это не тот пример, к которому хочется стремиться. Не знаю насчет барнаульского «Динамо», но, кажется, сейчас у всех команд зоны «Восток» достаточно большие проблемы.



— Вы помните какую-то дичь из своего сибирского детства в футболе?

— Много было разных ситуаций, но это как дичь не воспринималось в то время. Бывало, на улице мороз -20, а в этот день матч — нужно играть. Я ещё дополнительно тренировался с Геннадием Ивановичем Смертиным — бывало, переодевались в футбольную форму прямо на морозе. Стараешься всё сделать побыстрее, но организм был закалён — не замерзали.



Ещё, помню, тренировались на опилках. Чтобы не просто по земле бегать, а было помягче — берегли наши детские колени и голеностопы. Но в то время, думаю, много где так было. У нас в Сибири ещё были особенные упражнения на «физику»: заходишь в снег выше колена и бегаешь по нему. Но для нас, детей в Барнауле, это было даже интересно.