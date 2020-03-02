Правда о коронавирусе в Москве. История футболиста на карантине

Вечером 1 марта сразу несколько СМИ сообщили, что у игрока любительского футбольного клуба «Мегамужики» и сотрудника РФС Давида Берова был подтверждён коронавирус. Также указывалось, что Северо-западная лига Москвы отменила матч, а несколько игроков отправились на карантин.

Однако приведённые сведения правдивы лишь отчасти. Откуда мне это знать? Всё просто – я тоже игрок «Мегамужиков», знаю Давида больше 10 лет и прямо сейчас везу в инфекционную больницу булки, гранатовый сок и яблоки для его брата Отара.

Простуда из Италии

26 февраля мы должны были играть товарищеский матч, но вернувшийся из Италии Давид написал в чат «Мегамужиков», что пока не знает, сможет ли прийти, потому что заболел после прилёта из Италии.

Описывая симптомы, Давид выделял лишь небольшую боль в горле, лёгкий кашель и насморк, что никого из членов команды не впечатлило. Против его появления на тренировке выступил лишь капитан – иностранец с голландским паспортом.

«Приезжать на игру нельзя, — сказал он. — Срочно звони врачу. И виделся ли ты с кем-то из команды?»

Давид сказал, что виделся только с братом.

«Тогда Отар тоже на карантине».

В чате «Мегамужиков» даже начался спор. Отар встретился с Давидом лишь на полчаса, с тех пор прошло несколько дней и никаких симптомов ОРВИ у брата не было. Часть команды убеждала, что парней нужно пустить на тренировку, а вирус и так можно подцепить где угодно, однако капитан настоял настаивал.

«Ребята, я, может, перестрахуюсь сейчас, — написал он. – Но даже при минимальном шансе не стоит рисковать. Ни Дэйв, ни Отар не простят себе, если что-то серьёзное произойдёт. Так что игру они пропускают. Это финальное решение. Можете думать обо мне, что хотите».

В итоге один Беров остался дома, другой отправился в клинику, а уже на следующее утро получил результаты, оказавшиеся отрицательными. Коронавирус обнаружен не был, а сам Давид к тому моменту избавился даже от симптомов ОРВИ.

Коронавирус

Мы получали информацию о состоянии Давида каждый день. Он рассказывал, что у него взяли тест на корону и сказали, что обнаружена ранняя стадия бронхита, а в остальном всё чисто.

Чувствовал он себя прекрасно, собирался выписываться и с пониманием относился к тому, что в профилактических целях нужно провести ещё несколько дней в больнице.

Через два дня Давид рассказывал, что пришли анализы – и всё вновь было отрицательно. Но при этом появился указ сверху, что повторное обследование должно быть ещё через три дня.

В строгих медицинских мероприятиях удивляло лишь то, что люди с подозрением на коронавирус какое-то время находились в одном боксе. И вечером в пятницу Давид прислал ещё одно сообщение, что третий по счёту анализ мог быть положительным. Но почему тогда предыдущие два были отрицательными?

При этом, несмотря на результат последнего анализа, состояние Давида никак не менялось. Он чувствовал и до сих пор чувствует себя абсолютно здоровым. Так что результат последнего теста ещё будет уточняться, параллельно у Давида возьмут новые анализы – и только после этого можно будет говорить об окончательном диагнозе. Причём если он подтвердится, то, скорее всего, будет тут же констатирован факт как первого заболевания, так и выздоровления от коронавируса.

«Мегамужики» и РФС

Важно уточнить, что, вернувшись из Италии, Давид не был ни на тренировках «Мегамужиков», ни на работе в РФС. Однако после подозрительных результатов теста госпитализированы были также родственники и друзья Давида, с которыми он общался в последние дни.

Среди них, например, его брат Отар Беров, который не был в Италии и не испытывает симптомов ОРВИ. Информация же о том, что он обратился в клинику, рассказав о боли в горле, – неправда. Его карантин – профилактическое действие, связанное с последними результатами анализов Давида.

Но так как Отар общался с некоторыми игроками нашей команды, мы сами позвонили в лигу, сообщили о ситуации и попросили перенести матч, чтобы лишний раз не встречаться друг с другом до результата анализов.

Никакой отмены матча по инициативе лиге и уж тем более карантина не было, потому что с Давидом всё это время никто не виделся.

Выводы

Тем же, кто уже паникует из-за слухов о первом случае заражения, важно обратить внимание на следующие пункты.

1. Прилетев из Италии, Давид сам обратился в клинику, причём сделал это, не имея выраженных симптомов. Так что сложно представить, сколько чуть менее ответственных людей ходит на работу с обычным кашлем или насморком, являясь потенциальными носителями инфекции.

2. После посещения Италии Давид не появлялся в РФС и не посещал тренировов или «Мегамужиков» во многом благодаря бдительности его друзей. Так что и в Доме футбола, и в ЛФЛ все могут быть абсолютно спокойны. Коронавирус – не тот случай, когда нужно полагаться на русский авось.

3. Первые тесты Давида были отрицательными, третий, при отсутствии симптоматики, – подозрительным. Так что проверяться стоит даже при лёгкой простуде.

4. Давид какое-то время лежал в общей палате, поэтому нужно настаивать на переводе в отдельные боксы, где рядом с вами не будет подозрительных пациентов.

5. По статистике коронавирус не многим опаснее, чем обычный грипп. Так что причин для паники, скупки масок и всевозможных противовирусных сейчас просто нет.