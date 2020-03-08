Смолов получил жёлтую карточку уже после замены. Наорал на судью

Гол «Реалу» остаётся единственным для российского нападающего «Сельты» в шести матчах Примеры. А жёлтых уже две.

Фёдор Смолов сыграл свой шестой матч за «Сельту» в чемпионате Испании и пятый в основе. В 27-м туре Примеры «кельты» встречались с одним из самых неприятных соперников для любой испанской команды. Мало кто умеет так душить и ломать чужую игру, как простой, но чудовищно эффективный «Хетафе».

Проблемой для «Сельты» в целом и конкретно для Смолова стало отсутствие дисквалифицированного Яго Аспаса. Гости из Виго потеряли самого креативного игрока, который должен «подносить снаряды» для российского нападающего. Фёдор забил свой единственный гол в Испании в ворота «Реала» как раз с передачи Аспаса.

В первом тайме «Сельта» нанесла всего один удар по воротам «Хетафе». Его автором стал не Смолов, а Санти Мина. Впрочем, российский нападающий был активен, неплохо двигался и открывался не только по центру, но и на флангах. Хороший шанс был у Фёдора на 23-й минуте, когда Окай Йокушлу сделал диагональную передачу, а бывший «железнодорожник» чуть-чуть не успел к мячу. Да и Мина пробил после скидки от Смолова. Кроме того, Фёдор помогал команде защищаться, однажды заблокировал подачу в штрафную.

Во втором тайме Смолов сыграл 24 минуты. Главный тренер Оскар Гарсия заменил российского нападающего, как и во всех предыдущих матчах. На концовку вместо нашего легионера вышел уругваец Габриэль Фернандес, на счету которого за весь сезон Примеры тоже только один гол. Фёдор дважды опасно врывался в штрафную «Хетафе», получая мяч слева, тем не менее так и не смог пробить. Хотя в одном эпизоде здорово ушёл от двоих оппонентов, создав для себя свободное пространство. Если бы быстрее принял решение, возможно, стал бы автором гола или голевой передачи.

Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.

Whoscored поставил Смолову 6,08 балла. Это самая низкая оценка среди игроков стартового состава «Сельты». Статистика российского нападающего: 29 касаний мяча, 17 передач (точных – 13), ноль ударов, одно попадание в офсайд и две обводки.

Уже после замены Фёдор заработал жёлтую карточку. Российский нападающий попытался обратить внимание судьи Хосе Санчеса Мартинеса на поведение соперника, а арбитр наказал его самого. Это второй «горчичник» Смолова в Примере.

«Хетафе» доигрывал матч вдесятером. Удаление Мауро Арамбарри помогло «Сельте». Гости набрали очень важное очко с точки зрения борьбы за выживание в Примере.