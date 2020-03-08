Смолов получил жёлтую карточку уже после замены. Наорал на судью

Фёдор Смолов сыграл свой шестой матч за «Сельту» в чемпионате Испании и пятый в основе. В 27-м туре Примеры «кельты» встречались с одним из самых неприятных соперников для любой испанской команды. Мало кто умеет так душить и ломать чужую игру, как простой, но чудовищно эффективный «Хетафе».
Проблемой для «Сельты» в целом и конкретно для Смолова стало отсутствие дисквалифицированного Яго Аспаса. Гости из Виго потеряли самого креативного игрока, который должен «подносить снаряды» для российского нападающего. Фёдор забил свой единственный гол в Испании в ворота «Реала» как раз с передачи Аспаса.
В первом тайме «Сельта» нанесла всего один удар по воротам «Хетафе». Его автором стал не Смолов, а Санти Мина. Впрочем, российский нападающий был активен, неплохо двигался и открывался не только по центру, но и на флангах. Хороший шанс был у Фёдора на 23-й минуте, когда Окай Йокушлу сделал диагональную передачу, а бывший «железнодорожник» чуть-чуть не успел к мячу. Да и Мина пробил после скидки от Смолова. Кроме того, Фёдор помогал команде защищаться, однажды заблокировал подачу в штрафную.
Во втором тайме Смолов сыграл 24 минуты. Главный тренер Оскар Гарсия заменил российского нападающего, как и во всех предыдущих матчах. На концовку вместо нашего легионера вышел уругваец Габриэль Фернандес, на счету которого за весь сезон Примеры тоже только один гол. Фёдор дважды опасно врывался в штрафную «Хетафе», получая мяч слева, тем не менее так и не смог пробить. Хотя в одном эпизоде здорово ушёл от двоих оппонентов, создав для себя свободное пространство. Если бы быстрее принял решение, возможно, стал бы автором гола или голевой передачи.
Whoscored поставил Смолову 6,08 балла. Это самая низкая оценка среди игроков стартового состава «Сельты». Статистика российского нападающего: 29 касаний мяча, 17 передач (точных – 13), ноль ударов, одно попадание в офсайд и две обводки.
Уже после замены Фёдор заработал жёлтую карточку. Российский нападающий попытался обратить внимание судьи Хосе Санчеса Мартинеса на поведение соперника, а арбитр наказал его самого. Это второй «горчичник» Смолова в Примере.
«Хетафе» доигрывал матч вдесятером. Удаление Мауро Арамбарри помогло «Сельте». Гости набрали очень важное очко с точки зрения борьбы за выживание в Примере.
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