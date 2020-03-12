Человек, который уничтожил «Ливерпуль». Летом от него отказался «Реал»

После окончания невероятного матча «Ливерпуля» и «Атлетико» на «Энфилде» не было на Земле счастливее человека, чем Маркос Льоренте. В начале второго тайма Диего Симеоне выпустил 25-летнего полузащитника на поле вместо Косты и не прогадал. В овертайме молодой испанец отгрузил мерсисайдцам два мяча всего за 9 минут, вследствие чего стал главным героем встречи.

«Королевская» родословная

Маркос Льоренте родился и вырос в Мадриде. Основания предполагать, что мальчик станет профессиональным спортсменом, давал не только его родной город, но и родословная. Отец Маркоса Пако в молодости выступал за «Реал» и «Атлетико», дядя Хулио Льоренте также играл за «сливочных», а двое других дядь — Хосе Льоренте и Тонин Льоренте — защищали цвета «Королевского клуба» в баскетболе.



Свой футбольный путь Маркос начал в семь лет, присоседившись к юношеской команде «Лас Росас». Спустя четыре года он оказался в «Нуэва Росенья», затем в «Райо Махадаонда» и наконец в 2008 году добрался до академии мадридского «Реала».

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«Мой эталон – Хаби Алонсо»

На заре карьеры футболист играл на позиции вингера. Он любил возиться с мячом и даже не думал, что когда-нибудь станет опорником.



«Я был худым ребёнком, который не мог обороняться. Как правило, я даже не помогал команде в защите, так как меня больше интересовало нападение», — признавался Маркос.



Всё изменилось, когда в подростковом возрасте рост Маркоса резко увеличился. Парень наконец обрёл силу, необходимую для единоборств, но стал чуть менее координированным. Поэтому ему пришлось переквалифицироваться в опорного полузащитника.



Примером для молодого игрока по совету дяди стал Хаби Алонсо. Маркос регулярно наблюдал за игрой испанца и старался быть на него похожим. Ему нравилось опускаться ближе к защите, помогать продвигать мяч на поле и прикрывать линию защиты. Льоренте восхищался, как Хаби, не обладающий высокой скоростью, частенько оказывался первым на мяче, просто выбирая правильную позицию.

Аренда в «Алавес»

Так Маркос дорос до «Кастильи», откуда его постепенно начали призывать к играм за основную команду. Тогда главным тренером «сливочных» был Рафаэль Бенитес. Испанцу понравился молодой футболист, и он решил опробовать его в деле.



17 октября 2015 года состоялся долгожданный дебют Льоренте в Примере – 20-летний полузащитник вышел на 14 последних минут во встрече 8-го тура с «Леванте». Спустя две недели Бенитес позволил молодому хавбеку провести концовку встречи с «Лас-Пальмасом», а в декабре включил игрока в стартовый состав матча Кубка Испании против «Кадиса».



В тот сезон руководству «сливочных» стало ясно: до основной команды Маркос ещё не дорос, а в «Кастилье» ему уже делать нечего. Поэтому полузащитника решили отправить на год в «Алавес» набираться опыта.



«Маркос Льоренте обладает техническими и физическими характеристиками, которые сделают нас лучше как команду», — говорил после подписания контракта с игроком спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. И оказался прав.



Льоренте сразу стал лидером своего нового клуба. Он помог новичку Примеры забраться на 9-е место, а в Кубке Испании даже дойти до финала, в котором «Алавес», правда, уступил «Барселоне».



Тот сезон хавбек провёл действительно блестяще. В Примере он оказался 4-м по количеству отборов (3,8) и 11-м – по перехватам (2,7).

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Льоренте оказался не нужен Зидану

После возвращения в «Реал» Маркос подписал с родным клубом новый 4-летний контракт.



«Я очень рад, что продлил контракт с «Реалом». Это клуб моей жизни, мечта моего детства. Попасть сюда очень сложно, этого не сделать без труда и самопожертвования. «Реал» – лучший клуб мира, ему надо отдавать всё», — воодушевлённо говорил полузащитник.



К сожалению, «Реалу» он смог отдать лишь два бессмысленно потраченных года. В первый сезон после возвращения Маркос провёл в Ла Лиге всего 541 минуту, а во второй – 540.



Несмотря на то что Зинедин Зидан не раз утверждал, что молодому хавбеку нужно игровое время, француз регулярно придерживал его на скамейке запасных, предпочитая Маркосу более опытных футболистов. В итоге Льоренте был вынужден распрощаться с родным клубом.

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В июне 2019 года «Атлетико» заплатил за хавбека 30 млн евро. В начале сезона, когда новичок «матрасников» засиживался на скамейке, эта сумма казалась завышенной. Но теперь, после невероятного выступления в ЛЧ, будущее Маркоса в мадридском клубе уже не видится столь туманным.



Известно, что молодой футболист работает по чётко спланированному графику, серьёзно относится ко сну, режиму питания, отдыху и восстановлению. Игрока не заставали в ночных клубах и не ловили на опозданиях, а из-за своего строгого рациона питания он даже получил от одноклубника Ибая Гомеса в «Алавесе» прозвище Салат.



Кажется, профессионализм Маркоса наконец начал приносить плоды.