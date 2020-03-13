«МЮ» не остановить! Парни Сульшера выиграли 8 матчей из 11 с общим счётом 29:2

«МЮ» уничтожил «ЛАСК»

Для «МЮ» матч в Австрии складывался довольно просто. Команда Сульшера спокойно владела мячом и в невысоком темпе потихоньку отправляла мячи в ворота хозяев. В первом тайме отличился только Игало – потрясающим ударом под перекладину нигериец открыл счёт, зато после перерыва голами отметились аж четыре манкунианца. Причём, трое из них забили в последние 10 минут встречи. В середине второго тайма автором гола стал Джеймс, а в концовке, когда австрийцы позабыли про оборону, забитые мячи на свой счёт записали Мата, Гринвуд и Перейра.

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Кроме констатации банального факта, что английский клуб практический гарантировал себе место в четвертьфинале ЛЕ, хотелось бы поделиться двумя интересными наблюдениями о «МЮ». Во-первых, за один матч манкунианцы умудрились забить «ЛАСКу» столько же, сколько все предыдущие соперники австрийцев в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Во-вторых, для команды Сульшера игра с «ЛАСКом» стала 11-й подряд без поражений (8 побед и 3 ничьи). Общий счёт этих матчей 29:2. То ли на игру манкунианцев так повлиял невероятно талантливый Бруну Фернандеш, то ли Сульшер наконец начал возрождать «Манчестер Юнайтед».

«Базель» — одной ногой в четвертьфинале

Результат матча во Франкфурте-на-Майне оказался довольно неожиданным. Крепкий «Айнтрахт», уверенно добравшийся до 1/8 финала ЛЕ, на своём поле пропустил аж три безответных мяча от «Базеля». В первом тайме хавбек гостей Самуэле Кампо здорово зарядил со штрафного в ближнюю девятку, а после перерыва он же вывел Кевина Буа один на один. Швейцарский полузащитник спокойно перебросил голкипера и удвоил преимущество своей команды. Окончательно испортил настроение хозяевам Фабиан Фрай, забив гол на 85-й минуте. Едва ли в Швейцарии «Айнтрахт» сможет отыграть такой гандикап.

«Вольфсбург» и «Шахтёр» разучились бить пенальти

Создать себе комфортное преимущество в гостевой встрече с «Вольфсбургом» «Шахтёр» мог уже в середине первой половины игры. К 22-й минуте украинский клуб вёл в счёте благодаря голу Мораеса и готовился к одиннадцатиметровому удару, назначенному за игру рукой Арнольда. Тем не менее с точки неудачно пробил Виктор Коваленко. Полузащитник очень слабо покатил мяч в правый угол, так что голкипер Кастельс с лёгкостью справился с угрозой. Вскоре немецкий клуб едва не наказал «горняков» за нереализованный шанс – хозяева тоже заработали пенальти. Однако Вегорст, как и Коваленко, тоже не смог удачно исполнить одиннадцатиметровый удар. Поскользнувшись, он послал мяч на трибуны.

Второй тайм «Шахтёр» начал очень вяло, за что сразу же и поплатился. После подачи с углового Брукс головой отправил мяч в сетку ворот Пятова. Пропущенный гол взбодрил гостей. Они вернули себе контроль над мячом и стали вновь терзать оборону немецкого клуба короткими быстрыми передачами. На 73-й минуте «горняки» снова вышли вперёд. Алан Патрик круто пробил со штрафного, а Маркос Антониу удачно сыграл на добивании. В оставшееся время матча «Шахтёр» сумел удержать победный счёт, поэтому на Украине у команды Луиша Каштру будет серьёзное преимущество.

22-летний парень приговорил «Рейнджерс» Джеррарда

В игре с «Рейнджерс» в Глазго «Байер» владел подавляющим преимуществом. Немецкий клуб контролировал мяч 64 % времени, настойчиво атакуя владения вратаря Аллана Макгрегора, а команда Джеррарда искала счастья в стандартах и изредка отвечала контрвыпадами. После того, как на 67-й минуте Арангис с лёта поразил ближний угол чужих ворот и удвоил преимущество «Байера», казалось, что хозяева начнут «сыпаться». Однако чуть позже они всё-таки сумели отквитать один гол – после подачи с углового Эдмундсон головой переправил мяч в сетку.

Впрочем, на большее хозяев не хватило. На 88-й минуте они снова пропустили. В чужой штрафной 22-летний Леон Бэйли убрал на замахе защитника и «щекой» угодил точно в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в матче.

В 1/16 финала «Рейнджерс» совершили блестящий камбэк, проигрывая «Браге» 2:0 в ответной встрече. Однако на этот раз команде Джеррарда отыграться будет гораздо сложнее.

«Олимпиакос» вдесятером выстоял против шестой команды АПЛ

В Греции в матче с «Вулверхэмптоном» «Олимпиакос» придумал сам себе проблемы. Уже на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Жота обыграл защитника Рубена Семеду, а затем получил от него по ногам в нескольких сантиметрах от штрафной. Главный арбитр матча тут же продемонстрировал португальцу красную карточку.

Удаление перевернуло игру с ног на голову. Доминирующий на поле «Олимпиакос» сел в оборону, а «волки», ранее владевшие мячом лишь 26 % времени, стали осаживать ворота де Са.

Впрочем, даже из игры вторым номером хозяева смогли извлечь пользу. На 54-й минуте после отличной комбинации Эль-Араби замкнул передачу Гильерме и вывел греков вперёд.

Преимущество в счёте хозяева смогли удерживать лишь в течение 13 минут, пока Нету не исполнил роковой для команды Мартинша штрафной. После удара португальского нападающего мяч рикошетом от стенки залетел в ворота – голкипер «Олимпиакоса» среагировать не успел.

Тем не менее футболисты греческого клуба больше не позволили гостям отличиться. В тяжелейшем поединке они всё-таки смогли удержать ничью.