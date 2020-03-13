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«ЛАСК» — «Манчестер Юнайтед» — 0:5, обзор матчей 1/8 финала ЛЕ, 12 марта 2020

«МЮ» не остановить!
Богдан Горбунов
«МЮ» не остановить! Парни Сульшера выиграли 8 матчей из 11 с общим счётом 29:2
5 главных событий дня в Лиге Европы.
Футбол / Лига Европы 0

«МЮ» уничтожил «ЛАСК»

Для «МЮ» матч в Австрии складывался довольно просто. Команда Сульшера спокойно владела мячом и в невысоком темпе потихоньку отправляла мячи в ворота хозяев. В первом тайме отличился только Игало – потрясающим ударом под перекладину нигериец открыл счёт, зато после перерыва голами отметились аж четыре манкунианца. Причём, трое из них забили в последние 10 минут встречи. В середине второго тайма автором гола стал Джеймс, а в концовке, когда австрийцы позабыли про оборону, забитые мячи на свой счёт записали Мата, Гринвуд и Перейра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Кроме констатации банального факта, что английский клуб практический гарантировал себе место в четвертьфинале ЛЕ, хотелось бы поделиться двумя интересными наблюдениями о «МЮ». Во-первых, за один матч манкунианцы умудрились забить «ЛАСКу» столько же, сколько все предыдущие соперники австрийцев в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Во-вторых, для команды Сульшера игра с «ЛАСКом» стала 11-й подряд без поражений (8 побед и 3 ничьи). Общий счёт этих матчей 29:2. То ли на игру манкунианцев так повлиял невероятно талантливый Бруну Фернандеш, то ли Сульшер наконец начал возрождать «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 20:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
0 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Игало – 28'   0:2 Джеймс – 58'   0:3 Мата – 82'   0:4 Гринвуд – 90+1'   0:5 Перейра – 90+3'

«Базель» — одной ногой в четвертьфинале

Результат матча во Франкфурте-на-Майне оказался довольно неожиданным. Крепкий «Айнтрахт», уверенно добравшийся до 1/8 финала ЛЕ, на своём поле пропустил аж три безответных мяча от «Базеля». В первом тайме хавбек гостей Самуэле Кампо здорово зарядил со штрафного в ближнюю девятку, а после перерыва он же вывел Кевина Буа один на один. Швейцарский полузащитник спокойно перебросил голкипера и удвоил преимущество своей команды. Окончательно испортил настроение хозяевам Фабиан Фрай, забив гол на 85-й минуте. Едва ли в Швейцарии «Айнтрахт» сможет отыграть такой гандикап.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 20:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Кампо – 27'   0:2 Буа – 73'   0:3 Фрай – 85'

«Вольфсбург» и «Шахтёр» разучились бить пенальти

Создать себе комфортное преимущество в гостевой встрече с «Вольфсбургом» «Шахтёр» мог уже в середине первой половины игры. К 22-й минуте украинский клуб вёл в счёте благодаря голу Мораеса и готовился к одиннадцатиметровому удару, назначенному за игру рукой Арнольда. Тем не менее с точки неудачно пробил Виктор Коваленко. Полузащитник очень слабо покатил мяч в правый угол, так что голкипер Кастельс с лёгкостью справился с угрозой. Вскоре немецкий клуб едва не наказал «горняков» за нереализованный шанс – хозяева тоже заработали пенальти. Однако Вегорст, как и Коваленко, тоже не смог удачно исполнить одиннадцатиметровый удар. Поскользнувшись, он послал мяч на трибуны.

Второй тайм «Шахтёр» начал очень вяло, за что сразу же и поплатился. После подачи с углового Брукс головой отправил мяч в сетку ворот Пятова. Пропущенный гол взбодрил гостей. Они вернули себе контроль над мячом и стали вновь терзать оборону немецкого клуба короткими быстрыми передачами. На 73-й минуте «горняки» снова вышли вперёд. Алан Патрик круто пробил со штрафного, а Маркос Антониу удачно сыграл на добивании. В оставшееся время матча «Шахтёр» сумел удержать победный счёт, поэтому на Украине у команды Луиша Каштру будет серьёзное преимущество.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 23:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
1 : 2
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Мораес – 16'   1:1 Брукс – 48'   1:2 Антониу – 73'

22-летний парень приговорил «Рейнджерс» Джеррарда

В игре с «Рейнджерс» в Глазго «Байер» владел подавляющим преимуществом. Немецкий клуб контролировал мяч 64 % времени, настойчиво атакуя владения вратаря Аллана Макгрегора, а команда Джеррарда искала счастья в стандартах и изредка отвечала контрвыпадами. После того, как на 67-й минуте Арангис с лёта поразил ближний угол чужих ворот и удвоил преимущество «Байера», казалось, что хозяева начнут «сыпаться». Однако чуть позже они всё-таки сумели отквитать один гол – после подачи с углового Эдмундсон головой переправил мяч в сетку.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Хаверц – 37' (пен)   0:2 Арангис – 67'   1:2 Эдмундсон – 75'   1:3 Бэйли – 88'

Впрочем, на большее хозяев не хватило. На 88-й минуте они снова пропустили. В чужой штрафной 22-летний Леон Бэйли убрал на замахе защитника и «щекой» угодил точно в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в матче.

В 1/16 финала «Рейнджерс» совершили блестящий камбэк, проигрывая «Браге» 2:0 в ответной встрече. Однако на этот раз команде Джеррарда отыграться будет гораздо сложнее.

«Олимпиакос» вдесятером выстоял против шестой команды АПЛ

В Греции в матче с «Вулверхэмптоном» «Олимпиакос» придумал сам себе проблемы. Уже на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Жота обыграл защитника Рубена Семеду, а затем получил от него по ногам в нескольких сантиметрах от штрафной. Главный арбитр матча тут же продемонстрировал португальцу красную карточку.

Удаление перевернуло игру с ног на голову. Доминирующий на поле «Олимпиакос» сел в оборону, а «волки», ранее владевшие мячом лишь 26 % времени, стали осаживать ворота де Са.

Впрочем, даже из игры вторым номером хозяева смогли извлечь пользу. На 54-й минуте после отличной комбинации Эль-Араби замкнул передачу Гильерме и вывел греков вперёд.

Преимущество в счёте хозяева смогли удерживать лишь в течение 13 минут, пока Нету не исполнил роковой для команды Мартинша штрафной. После удара португальского нападающего мяч рикошетом от стенки залетел в ворота – голкипер «Олимпиакоса» среагировать не успел.

Тем не менее футболисты греческого клуба больше не позволили гостям отличиться. В тяжелейшем поединке они всё-таки смогли удержать ничью.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Эль-Араби – 54'   1:1 Нету – 67'
Удаления: Семеду – 28' / нет
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