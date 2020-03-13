Великая фамилия — великий потенциал. Андрей Мостовой может стать новой звездой РПЛ

Просто любопытный факт: в текущем сезоне «Сочи» совершил 19 трансферов в направлении «на вход», суммарная стоимость приобретений, по transfermarkt, составила 12,6 млн евро, а номинальная общая стоимость новичков – 33,6 млн евро. А самым-самым крутым из всех пришедших футболистов (если отбросить Кокорина, который пока в команде слишком мало времени) стал Андрей Мостовой, взятый в аренду у «Зенита». Наименее хайповая фигура, о существовании которой ещё год назад знали разве что болельщики сине-бело-голубых, следившие за мучениями второй команды в ФНЛ.

Мостовой – лучший бомбардир и лидер «Сочи» по системе «гол+пас» с восемью баллами («5+3»). Он выходил в стартовом почти во всех матчах после трансфера (то есть начиная с 3-го тура), лишь раз появился на замену и на сегодня занимает второе место в клубе по общим игровым минутам. Их у него набралось 1539, больше только у Цаллагова – 1677. Ещё раз подчеркнём: речь идёт о молодом футболисте, который не имел НИКАКОГО опыта в Премьер-Лиге, все его выступления ограничивались ФНЛ. Но Андрей без всякой раскачки и адаптации сумел засверкать в элитном футболе.

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Конкурентное преимущество №1. Дриблинг

Когда главного тренера «Зенита-2» в прошлом мае попросили описать Мостового одной короткой фразой, он незамедлительно сказал: «Это человек, который может обыграть один в один». Пожалуй, дриблинг – и есть та самая черта в игре Андрея, которая бросается в глаза в первую очередь. Для российского футбола, окутанного серостью и однообразием, 22-летний форвард «Сочи» действительно смелый и непредсказуемый в обводке.



Стиль игры Мостового идёт из его детства. Поскольку он не выделялся в ранние годы габаритами, играть на физике не мог – приходилось брать своё другими качествами. Отсюда появилась неординарность в мышлении и любовь к обводке. В 14 лет Андрея отчислили из родной академии ЦСКА как раз из-за скромных физических данных. Пришлось уйти в «Локомотив» и продолжить своё становление там. Дриблинг Мостовой пронёс и через вторую лигу, и через первую. Он понимает свою главную сильную сторону и старается постоянно над ней работать, дополнительно занимаясь после командных тренировок.



В среднем Мостовой совершает 6,17 обводки за игру (17-е место в чемпионате) с показателем успешности в 59% (15-е место). Также он совершает примерно три рывка с продвижением мяча без дриблинга (15-е место). Цифры, может, и не потрясают воображение, но очень важно, что: а) у Андрея хорошее понимание, когда следует обводить, а когда не следует, поэтому дриблинга ради дриблинга у него почти не прослеживается: всё почти всегда к месту; б) свои попытки Андрей предпринимает чаще всего в опасных фланговых и полуфланговых зонах на чужой половине поля. В том числе – и в финальной трети. Это помогает ему взламывать пространство и рушить схемы соперника. Особенно эффективен Мостовой в зоне левого полуфланга, там он получает возможность сместиться в центр под правую для удара или обостряющего действия.

Конкурентное преимущество №2. Универсальность

В чемпионате России множество игроков, которые проявляют себя в рамках одной структуры и с трудом адаптируются к другой (самые яркие примеры – Тиль, Мирзов). Мостовой точно не из этой категории, постоянного амплуа у него нет. В «Сочи» Андрея использовали как левого нападающего в тройке при 3-4-3, как правого нападающего в такой же структуре, как форварда при 3-5-2, как левого полузащитника при 4-2-3-1 и даже как правого линейного при 3-4-3.



Разумеется, роль латераля не оптимальная для Андрея, и для сугубо атакующих функций у него намного больше навыков.

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Конкурентное преимущество №3. Открывания

Это как раз то, что помогает ему успешно играть на разных позициях. Мостовой умно двигается без мяча и получает за счёт перемещений дополнительные возможности встречаться с мячом в опасных зонах. Традиционно эффективна его связка с крайним защитником: Андрея чувствует коридоры и молниеносно в них врывается. Это важное качество для флангового игрока или для инсайда.

Также Мостовой умеет здорово открываться на скорости за спину защитникам.

А ещё – нырять на ближнюю штангу и играть на опережение в одно касание.

Последние два движения больше свойственны для центральных нападающих, и мы снова приходим к универсальности Мостового. Он точно не форвард-наконечник для позиционного футбола, поскольку не обладает нужными навыками работы спиной к чужим воротам, но для быстрого футбола с большим количеством передач за спину или в свободные зоны между центральными и фланговыми защитниками это хорошее решение. Скорость у него классная – и стартовая, и дистанционная.

Также два гола в сезоне Мостовой забил после открываний в зону второй линии, между защитниками и опорниками.

Конкурентное преимущество №4. Умение выйти на удар

Если человек умеет открываться и обводить (соответственно, улучшать себе позицию), то он уже обречён на постоянный выход на ударные позиции. В среднем Мостовой наносит по два удара за игру (36% точности), это солидный показатель для флангового игрока. В начале сезона Андрею часто мешало желание объять необъятное, он мог бить из неподготовленных и откровенно закрытых позиций. Сейчас с этим гораздо лучше: удары статистически более тяжёлые по шкале ожидаемых голов. К слову, помимо пяти забитых мячей у Мостового в сезоне ещё и две штанги.

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Конкурентное качество №5. Умение подтверждать свою эффективность на новом уровне

Сильнее и приятнее всего удивляет именно то, что Мостовой засиял в РПЛ без всякой адаптации. Его качества были известны ещё по ФНЛ, но на практике перенос ключевых сильных сторон в более статусную лигу у большинства игроков затруднён. Андрею же удалось некоторые показатели по сравнению с прошлым сезоном даже улучшить.



В сезоне-2018/2019 в ФНЛ за «Химки» и «Зенит-2» у Мостового было в среднем: 8,61 обводки (59% удачные); 25,7 единоборств (48,2% победные); 35,2 передачи (79,5 точные); 3,3 касания в штрафной; 2,9 фола от соперника; 1,52 передачи под удар; 1,74 удара (34,8% точные).



В сезоне-2019/20 в РПЛ за «Сочи»: 6,17 обводки (59,1%); 23,12 единоборства (47,1%); 29,12 передачи (80,2%); 3,03 касания в штрафной; 1,99 фола от соперника; 0,79 передачи под удар; 2,02 удара (36,1%).

То есть падение по большинству показателей скромное, и его можно списать на погрешность. Объём обводок снизился, но остался на отличном уровне, а количество ударов и конкретика вовсе поднялись.

А нужен ли Мостовой «Зениту»?

Если Андрей так здорово подтвердил свои качества в РПЛ за аутсайдера, логично предположить, что он заслуживает шанс в более статусном клубе в окружении сильных партнёров – и с ними способен выйти на ещё более высокий уровень. Трудно сказать, рассчитывают ли на него в «Зените», там сейчас и так перебор игроков в группе атаки, а в следующем сезоне сине-бело-голубые снова могут захотеть один-два громких трансфера под Лигу чемпионов.



Логика последних лет подсказывает, что в Санкт-Петербурге Мостовой может остаться невостребованным. Но даже если так произойдёт, он найдёт себе клуб в РПЛ. Столь яркие и неординарные парни способны усилить любую команду.



Использованы данные Wyscout и InStat.