«Это просто цирк». Ещё один судейский скандал – смешной пенальти в пользу «Сочи»

В среду «Сочи» принимал дома «Оренбург». Команды играли отложенный матч 18-го тура – тот самый, что перенесли на март с прошлой осени из-за массовой простуды футболистов «Сочи».

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Хозяева разгромили «Оренбург» со счётом 5:1, но вот к пенальти, назначенному на 33-й минуте в ворота гостей, есть вопросы. Специально для «Чемпионата» этот эпизод разобрал арбитр Федотов, недавно запустивший свой Youtube-канал.

«Терехов просто погладил маечку Заболотного, а тот обманул судью и упал»

Главным арбитром матча был назначен Евгений Турбин, его помощники на поле – Тихон Калугин, Денис Березнов, а резервный судья – Алексей Матюнин. В этом матче также работала бригада VAR: Алексей Еськов и Николай Богач (AVAR). Но разобраться в этом эпизоде они не смогли.



— Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно, — говорит Федотов, — игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно – он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте он тоже ставил фол, которого просто не было. А затем этот момент с Заболотным…

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч Премьер».

Главный вопрос – работал ли вообще VAR в этом эпизоде? Есть сомнения.



Вопросы у Федотова вызвал не только пенальти, но и поведение Турбина в этом эпизоде:



— Говорят, что там есть VAR, — говорит судья, — но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация – это просто цирк.

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Вот так вёл себя в этом эпизоде главный судья матча Турбин:

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