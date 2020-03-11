«Это просто цирк». Ещё один судейский скандал – смешной пенальти в пользу «Сочи»

В среду «Сочи» принимал дома «Оренбург». Команды играли отложенный матч 18-го тура – тот самый, что перенесли на март с прошлой осени из-за массовой простуды футболистов «Сочи».
Хозяева разгромили «Оренбург» со счётом 5:1, но вот к пенальти, назначенному на 33-й минуте в ворота гостей, есть вопросы. Специально для «Чемпионата» этот эпизод разобрал арбитр Федотов, недавно запустивший свой Youtube-канал.
«Терехов просто погладил маечку Заболотного, а тот обманул судью и упал»
Главным арбитром матча был назначен Евгений Турбин, его помощники на поле – Тихон Калугин, Денис Березнов, а резервный судья – Алексей Матюнин. В этом матче также работала бригада VAR: Алексей Еськов и Николай Богач (AVAR). Но разобраться в этом эпизоде они не смогли.
— Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно, — говорит Федотов, — игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно – он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте он тоже ставил фол, которого просто не было. А затем этот момент с Заболотным…
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч Премьер».
Главный вопрос – работал ли вообще VAR в этом эпизоде? Есть сомнения.
Вопросы у Федотова вызвал не только пенальти, но и поведение Турбина в этом эпизоде:
— Говорят, что там есть VAR, — говорит судья, — но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация – это просто цирк.
Вот так вёл себя в этом эпизоде главный судья матча Турбин:
А вот так слушал мнение арбитров на VAR В 21-м туре Безбородов в матче «Ростова» и ЦСКА. Сколько найдёте отличий?
- 11 марта 2020
-
23:11
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:50
-
22:49
-
22:41
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:48
-
21:26
-
21:20
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
20:58
-
20:53
-
20:39
-
20:26
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
18:52
-
18:52
-
18:40