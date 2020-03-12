ЦСКА провёл жеребьёвку и определил, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»

ЦСКА в своём официальном «твиттере» опубликовал результаты жеребьёвки, в ходе которой были определены болельщики, получившие возможность посетить предстоящие домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом».
«По итогам жеребьёвки владельцы абонементов в нечётные сектора посетят игру с «Уфой», а владельцы абонементов в чётные — с «Зенитом». Напоминаем, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча», — говорится в сообщении «армейцев».
Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия в столице были ограничены по численности. В ближайшее время на них смогут одновременно присутствовать не более 5000 человек. Данные меры связаны с распространением коронавируса COVID-19.
Матч ЦСКА с «Уфой» должен состояться 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча «армейцев» с «Зенитом» запланирована на 22 марта и также должна пройти на домашней арене столичного клуба.
- 12 марта 2020
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