«Сёмин сыграет от обороны и переиграет Карпина». Прогнозы на 22-й тур РПЛ

Для начала давайте вернёмся к 18-му туру РПЛ, который стал худшим в нашем турнире. Перенесённый матч «Сочи» — «Оренбург» мог немного исправить ситуацию и позволить двоим участникам избежать попадания в таблицу худших результатов. Но нет, «Сочи» разгромил соперника, и на этом матче никто не заработал ни одного очка.

Переходим к 21-му туру.

Он выдался не таким ужасным, как 18-й, но ещё два участника попали в таблицу худших результатов.

Анатолий Алиев из Казани угадал разницу в игре «Ростов» – ЦСКА и набрал 3 очка.

Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко угадал четыре исхода — «Оренбург» – «Арсенал», «Динамо» – «Тамбов», «Сочи» – «Урал» и «Локомотив» – «Ахмат».

Худшие результаты

Александр Мостовой — 1 (19-й тур)

Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анатолий Алиев (Казань) — 3 (21-й тур)

Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону) — 3 (18-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Олег Лысенко — 4 (21-й тур)

Богдан Горбунов — 4 (18-й тур)

Александр Титеев — 4 (19-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Вытащил тур Борис Игнатьев, он угадал счета матчей «Динамо» – «Тамбов» и «Спартак» – «Краснодар», а также исходы игр «Сочи» – «Урал» и «Локомотив» – «Ахмат». Это 12 баллов.

Таблица после 21-го тура

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Прогноз специалистов

Игорь Колыванов, главный тренер «Арарата»:

«Ахмат» – «Динамо» – 1:1

Сложно давать прогнозы на такие матчи. «Ахмат» проиграл в кубковой игре, в матче с «Локомотивом», «Динамо» же – одержало победу. Игра будет сложнейшей, боевой, а счёт – ничейным.



«Оренбург» – «Спартак» – 2:2

После поражения «Оренбурга» со счётом 1:5 команда, конечно же, захочет поправить ситуацию в родных стенах. «Оренбург» находится в опасной зоне вылета. «Спартак» же после поражения тоже будет стараться реабилитироваться. Но в Оренбурге очень непросто играть: своеобразное поле, поддержка болельщиков. Будет боевая ничья.



«Зенит» – «Урал» – 3:1

«Зенит» в двух матчах чемпионата не может забить, «Уралу» будет сложно. Но думаю, что «Зенит» прорвёт в этом матче. К тому же Дзюба и Азмун восстановились.



«Арсенал» – «Рубин» – 2:2

«Рубин» при Слуцком стартовал не очень ярко. «Арсенал» последний матч тоже проиграл. Голов будет много. Конечно, ничья «Рубин» не устроит, но «Арсенал» очень прилично играет дома.



«Сочи» – «Краснодар» – 1:2

Очень интересный матч. «Сочи» набрал форму, Кокорин уже три мяча забил. Но «Краснодар» будет бороться до конца, чтобы наступать на пятки «Зениту».

Великая фамилия — великий потенциал. Андрей Мостовой может стать новой звездой РПЛ Сейчас он тащит «Сочи» и заодно пытается заработать шанс на игру в «Зените».

ЦСКА – «Уфа» – 1:1

ЦСКА после двух поражений подряд будет играть на победу, но «Уфа» в последнее время очень прилично играет с грандами. Поэтому и счёт будет ничейным.



«Ростов» – «Локомотив» – 1:1

Матч принципиальный. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Битва будет приличной, но итоговый счёт – ничейным.

Марко Николич может возглавить «Локомотив». Кто это такой Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

«Тамбов» – «Крылья Советов» – 2:1

У команд одинаковое количество очков. «Тамбов» хоть и играет не дома, но победит. «Крылья» один матч прекрасно играют, следующий – как-то не очень уверенно.

Прогноз читателей

Валерий Дёмин (Москва):

«Ахмат» – «Динамо» – 2:1

«Ахмат» прилично играл с «Локомотивом» и дома вполне может обыграть «Динамо».

«Оренбург» – «Спартак» – 2:1

Как мне кажется, боевой задор «Спартака» закончился. В гостевых матчах с аутсайдерами, когда нужно будет играть первым номером, у команды Тедеско начнутся большие проблемы.

Перестроения Тедеско навредили команде. Почему «Спартак» проиграл «Краснодару» Тактический разбор матча в Тушино.

«Зенит» – «Урал» – 2:0

«Зенит» не побеждал в двух матчах и подпустил «Краснодар» довольно близко. Терять очки больше нельзя.

«Арсенал» – «Рубин» – 2:1

У Тулы очень крепкая команда, которая по праву занимает высокое место.

«Сочи» – «Краснодар» – 1:1

«Сочи» начинает выбираться из зоны вылета, последние победы должны вдохновить команду.

Кокорин поднимает «Сочи» с колен. Забил два и вывел команду из зоны вылета «Сочи» отгрузил в ворота «Оренбурга» аж пять мячей.

ЦСКА – «Уфа» – 1:0

«Уфа» хорошо играет в гостях, но ЦСКА в этом матче победит.

«Ростов» – «Локомотив» – 2:1

«Ростов» научился играть дома стабильно, «Ростов» научился играть с топ-командами. Поставлю на хозяев поля.

«Тамбов» – «Крылья Советов» – 1:1

Про эти две команды сказать особо нечего, кроме того, что у них равное количество очков. Пусть будет ничья.

Слуцкий уверенно движется навстречу ФНЛ. Пока его «Рубин» ничем не лучше старого Первые официальные матчи сразу же проявили все проблемы, задуматься о которых следовало ещё на зимних сборах.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Ахмат» – «Динамо» – 0:1

«Динамо» неожиданно хорошо выглядит сейчас, даже матч со «Спартаком» провалом не назвал бы. В отличной форме Комличенко. Поставлю на гостей.

«Оренбург» – «Спартак» – 1:1

У «Оренбурга» сейчас немало проблем, но команда бьётся и выглядит неплохо. Думаю, что дома она способна отобрать очки у «Спартака».

«Зенит» – «Урал» – 2:1

«Урал» очень хорошо играет в гостях, пусть в последнем туре и прервал длительную беспроигрышную серию в Сочи. И я бы поставил на ничью, но у «Зенита» возвращаются в строй Дзюба и Азмун, без которых у команды нет голов. Питерцы победят.

«Арсенал» – «Рубин» – 2:0

«Арсенал» идёт на шестом месте, это крепкая, играющая команда. Что такое «Рубин» — мы пока не знаем.

«Сочи» – «Краснодар» – 1:2

«Сочи» выиграл в последних двух турах и немного поправил турнирную ситуацию, но «Краснодар» этой весной очень хорош в обороне и очень уверен в своих силах.

ЦСКА – «Уфа» – 1:1

«Уфа» умеет играть на выезде, а у ЦСКА очень большие проблемы с обороной. Думаю, «армейцы» снова не выиграют.

«Ростов» – «Локомотив» – 0:1

В этом матче я поставлю на опыт Юрия Сёмина, весной «Локомотив» ещё не пропускал, в отличие от «Ростова», который лихо атакует, но и в обороне допускает ошибки. У Сёмина будет возможность играть вторым номером и контратаковать, а Карпину придётся атаковать.

«Тамбов» – «Крылья Советов» – 2:1

Это самый трудный для прогноза матч, у команд одинаковое количество очков, преимущество своих трибун работать не будет. Но пусть будет победа хозяев.