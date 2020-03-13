«Сёмин сыграет от обороны и переиграет Карпина». Прогнозы на 22-й тур РПЛ

Для начала давайте вернёмся к 18-му туру РПЛ, который стал худшим в нашем турнире. Перенесённый матч «Сочи» — «Оренбург» мог немного исправить ситуацию и позволить двоим участникам избежать попадания в таблицу худших результатов. Но нет, «Сочи» разгромил соперника, и на этом матче никто не заработал ни одного очка.
Переходим к 21-му туру.
Он выдался не таким ужасным, как 18-й, но ещё два участника попали в таблицу худших результатов.
Анатолий Алиев из Казани угадал разницу в игре «Ростов» – ЦСКА и набрал 3 очка.
Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко угадал четыре исхода — «Оренбург» – «Арсенал», «Динамо» – «Тамбов», «Сочи» – «Урал» и «Локомотив» – «Ахмат».
Александр Мостовой — 1 (19-й тур)
Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)
Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)
Анатолий Алиев (Казань) — 3 (21-й тур)
Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону) — 3 (18-й тур)
Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)
Олег Лысенко — 4 (21-й тур)
Богдан Горбунов — 4 (18-й тур)
Александр Титеев — 4 (19-й тур)
Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)
Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)
Вытащил тур Борис Игнатьев, он угадал счета матчей «Динамо» – «Тамбов» и «Спартак» – «Краснодар», а также исходы игр «Сочи» – «Урал» и «Локомотив» – «Ахмат». Это 12 баллов.
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Прогноз специалистов
Игорь Колыванов, главный тренер «Арарата»:
«Ахмат» – «Динамо» – 1:1
Сложно давать прогнозы на такие матчи. «Ахмат» проиграл в кубковой игре, в матче с «Локомотивом», «Динамо» же – одержало победу. Игра будет сложнейшей, боевой, а счёт – ничейным.
«Оренбург» – «Спартак» – 2:2
После поражения «Оренбурга» со счётом 1:5 команда, конечно же, захочет поправить ситуацию в родных стенах. «Оренбург» находится в опасной зоне вылета. «Спартак» же после поражения тоже будет стараться реабилитироваться. Но в Оренбурге очень непросто играть: своеобразное поле, поддержка болельщиков. Будет боевая ничья.
«Зенит» – «Урал» – 3:1
«Зенит» в двух матчах чемпионата не может забить, «Уралу» будет сложно. Но думаю, что «Зенит» прорвёт в этом матче. К тому же Дзюба и Азмун восстановились.
«Арсенал» – «Рубин» – 2:2
«Рубин» при Слуцком стартовал не очень ярко. «Арсенал» последний матч тоже проиграл. Голов будет много. Конечно, ничья «Рубин» не устроит, но «Арсенал» очень прилично играет дома.
«Сочи» – «Краснодар» – 1:2
Очень интересный матч. «Сочи» набрал форму, Кокорин уже три мяча забил. Но «Краснодар» будет бороться до конца, чтобы наступать на пятки «Зениту».
ЦСКА – «Уфа» – 1:1
ЦСКА после двух поражений подряд будет играть на победу, но «Уфа» в последнее время очень прилично играет с грандами. Поэтому и счёт будет ничейным.
«Ростов» – «Локомотив» – 1:1
Матч принципиальный. Команды находятся рядом в турнирной таблице. Битва будет приличной, но итоговый счёт – ничейным.
«Тамбов» – «Крылья Советов» – 2:1
У команд одинаковое количество очков. «Тамбов» хоть и играет не дома, но победит. «Крылья» один матч прекрасно играют, следующий – как-то не очень уверенно.
Прогноз читателей
Валерий Дёмин (Москва):
«Ахмат» – «Динамо» – 2:1
«Ахмат» прилично играл с «Локомотивом» и дома вполне может обыграть «Динамо».
«Оренбург» – «Спартак» – 2:1
Как мне кажется, боевой задор «Спартака» закончился. В гостевых матчах с аутсайдерами, когда нужно будет играть первым номером, у команды Тедеско начнутся большие проблемы.
«Зенит» – «Урал» – 2:0
«Зенит» не побеждал в двух матчах и подпустил «Краснодар» довольно близко. Терять очки больше нельзя.
«Арсенал» – «Рубин» – 2:1
У Тулы очень крепкая команда, которая по праву занимает высокое место.
«Сочи» – «Краснодар» – 1:1
«Сочи» начинает выбираться из зоны вылета, последние победы должны вдохновить команду.
ЦСКА – «Уфа» – 1:0
«Уфа» хорошо играет в гостях, но ЦСКА в этом матче победит.
«Ростов» – «Локомотив» – 2:1
«Ростов» научился играть дома стабильно, «Ростов» научился играть с топ-командами. Поставлю на хозяев поля.
«Тамбов» – «Крылья Советов» – 1:1
Про эти две команды сказать особо нечего, кроме того, что у них равное количество очков. Пусть будет ничья.
Прогноз журналистов
Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:
«Ахмат» – «Динамо» – 0:1
«Динамо» неожиданно хорошо выглядит сейчас, даже матч со «Спартаком» провалом не назвал бы. В отличной форме Комличенко. Поставлю на гостей.
«Оренбург» – «Спартак» – 1:1
У «Оренбурга» сейчас немало проблем, но команда бьётся и выглядит неплохо. Думаю, что дома она способна отобрать очки у «Спартака».
«Зенит» – «Урал» – 2:1
«Урал» очень хорошо играет в гостях, пусть в последнем туре и прервал длительную беспроигрышную серию в Сочи. И я бы поставил на ничью, но у «Зенита» возвращаются в строй Дзюба и Азмун, без которых у команды нет голов. Питерцы победят.
«Арсенал» – «Рубин» – 2:0
«Арсенал» идёт на шестом месте, это крепкая, играющая команда. Что такое «Рубин» — мы пока не знаем.
«Сочи» – «Краснодар» – 1:2
«Сочи» выиграл в последних двух турах и немного поправил турнирную ситуацию, но «Краснодар» этой весной очень хорош в обороне и очень уверен в своих силах.
ЦСКА – «Уфа» – 1:1
«Уфа» умеет играть на выезде, а у ЦСКА очень большие проблемы с обороной. Думаю, «армейцы» снова не выиграют.
«Ростов» – «Локомотив» – 0:1
В этом матче я поставлю на опыт Юрия Сёмина, весной «Локомотив» ещё не пропускал, в отличие от «Ростова», который лихо атакует, но и в обороне допускает ошибки. У Сёмина будет возможность играть вторым номером и контратаковать, а Карпину придётся атаковать.
«Тамбов» – «Крылья Советов» – 2:1
Это самый трудный для прогноза матч, у команд одинаковое количество очков, преимущество своих трибун работать не будет. Но пусть будет победа хозяев.
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