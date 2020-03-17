Человечество в опасности. Евро-2020 уже перенесли, Россия недооценивает коронавирус

УЕФА переносит Евро-2020 на следующее лето. Это уникальная, но вовсе не паническая мера. Мир и так был слишком позитивен, принижая силу коронавируса (как эксперты когда-то принижали силу «Лестера»), но сейчас, когда прогрессия заражений и смертей стала геометрической, настало время для лозунга «Человечество в опасности». И отказ от массовых мероприятий сегодня такой же необходимый шаг, как и, например, личная гигиена.

Евро-2020 и финал ЛЧ перенесены, чемпионат России остановлен! LIVE! Коронавирус победил футбол.

Нам вообще давно пора уяснить, что любые рассуждения о коронавирусе сегодня – чистая мифология, потому что точных данных нет даже у учёных, ободряющее «дальше будет лучше» которых звучит ничуть не надёжнее, чем мои слова о «Спартаке».



Так что давайте остановимся на нескольких пунктах и уясним.



1. Факт, что зараза погибнет при потеплении, – бред. В Севилье, где играет Надежда Карпова, уже давно "+30", но в городе объявлен тотальный карантин из-за распространения инфекции. Футболистка тренируется на лестнице, потому что выход на улицу запрещён.



Не убивают «корону» ни баня, ни водка, ни гармонь, ни лосось – как бы мы в России ни верили в обратное.



2. Рассказы о том, что куда больше людей умирает от гриппа, – враньё. Во-первых, коронавирус только захватывает планету. Во-вторых, смертность в Италии почти 8 процентов – и с этой цифрой любые другие сезонные инфекции и близко не стояли. В-третьих, от гриппа существует прививка, а чем лечить «корону», пока никто не знает.



3. Данные о том, что умирают в основном старики, страшны. Нужно понимать, что в Италии больных с тяжёлой формой «короны» куда больше, чем аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Недавно на местном ТВ выступал врач, который сказал, что ему в прямом смысле приходится решать, кто будет бороться за жизнь, а кто умрёт. Конечно, выбор делается в пользу молодых, чем ещё сильнее расширяется статистическое окно.



В России же мы вынуждены говорить, что подходящего оборудования не хватает даже в столице, а также замечать, что если вирус проберётся за границы вполне сытой Москвы, то страну могут ждать печальные последствия.

Признаём «Зенит» чемпионом? Отвечают руководители клубов РПЛ Тот случай, когда мнения руководства «Спартака» и ЦСКА — прямо противоположные.

Конечно, сгущая краски, нам не нужно разжигать панику, но в то же время России пора оставить в стороне авось и легкомыслие. Об этом же мне недавно написал один тренер из Италии, недавно трудившийся в РПЛ, а сейчас успешно работающий в Греции.



— Мы в Италии тоже думали, что вирус не страшен. Также смеялись над теми, кто скупал продовольствие или сидел дома. Но всё изменилось после сотен смертей. Вирус аномально влияет на бронхи, глубоко поражает альвеолы и чрезвычайно заразен, — говорит он и тут же уточняет, почему в Италии такая высокая цифра инфицированных. – Думаю, что Италия просто относится к проблеме максимально прозрачно. Мы делаем больше всех тестов и учитываем все смерти, которые произошли даже не напрямую, а из-за осложнений коронавируса. Полагаю, что во многих странах просто умалчивают правду, чтобы избежать вредных социальных, психологических и прежде всего экономических последствий. Повторю, раньше я тоже относился к теме скептически, но теперь вижу – перед нами действительно глобальная проблема.

И хорошо, что РПЛ, как и УЕФА, как, впрочем, и правительство Москвы наконец-то признала серьёзность напасти. Мы уже закрываем школы, кино, театры, футбол, а совсем скоро можем перестать ходить на работу и ездить на метро – просто введение чрезвычайной ситуации в один день вызвало бы в обществе истерику.



И в этих условиях удивляет обозначенная дата возвращения футбола, которая почему-то совпадает с общемосковским карантином, – это 10 апреля. Просто хочется прямо сейчас услышать, как собрание РПЛ и руководители клубов представляют организацию матчей 11 и 12 апреля, если:



1) тренироваться на воздухе нельзя;

2) собираться в количестве 50 человек запрещено. А на базе, если взять команду и персонал, людей точно не меньше;

3) любой легионер чуть ли не на коленях будет просить отпустить его на родину, к семье. И он обязательно уедет, даже если не разрешат, потому что запреты в данной ситуации бесчеловечны.



Так что если представить, что Россия чудным образом победит вирус к сроку, то каждый вернувшийся иностранец обязан будет ещё минимум две недели просидеть на карантине, и чемпионат всё равно не начнётся.



Тогда зачем нужно было называть дату 10 апреля? Чтобы ещё раз дать обществу надежду, что ничего не случится? Чтобы не допустить паники до введения ЧС? Или руководители просто сами не поняли, как совместно выбранная дата будет давить на их же клубы в ближайшем будущем, когда одни захотят уехать, а другие откажутся отпускать?



Впрочем, это наш футбол – тут ничему не удивляешься. Да и не до этого сейчас. Сидим дома, моем руки и ждём, когда мир отпустит.