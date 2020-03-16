Признаём «Зенит» чемпионом? Отвечают руководители клубов РПЛ

Из-за коронавируса несколько матчей 22-го тура РПЛ прошли без зрителей, а будет ли доигран чемпионат России – большой вопрос. Несколько матчей уже отменены. Что нужно делать сейчас – просто приостановить чемпионат и признать «Зенит» чемпионом, как это предложил сделать президент «Спартака» Леонид Федун, или доиграть сезон когда-нибудь потом?



Вот, что считают руководители клубов РПЛ и эксперты.

Леонид Федун, президент «Спартака»:

— Похоже, что в апреле всё это не закончится, — приводит слова Федуна Sport24, — пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.



Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш…

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Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА:

— Однозначно (нужно. – Прим. «Чемпионата») сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне.



Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова»:

— Прежде всего надо думать о безопасности. Если сейчас есть такая угроза, то, возможно, Федун прав. Может, стоит и остановить чемпионат и закрепить места по нынешней таблице. Но всё будет решаться завтра.

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Григорий Иванов, президент «Урала»:

— Будем делать так, как решат эпидемиологи. Это жизнь людей! Я не знаю всей глубины вопроса. Вот у нас в Екатеринбурге, например, я не видел коронавируса. У нас есть два плана. Первый — играть. Второй — другой, при нём надо что-то решать. По мне, так лучше играть.

Валерий Газзаев, депутат Госдумы и бывший тренер ЦСКА:

— Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Всё должно быть по спортивному принципу.

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Александр Мостовой, экс-нападающий «Спартака» и «Сельты»:

— Медали — последнее, о чём нужно думать в нынешней ситуации. Кому будет нужна эта медаль, когда люди гибнут? Нужно говорить о том, чтобы всё это быстрее закончилось и люди перестали заражаться. В той проблеме, в которой мир находится сейчас, не принципиально, пусть хоть сейчас „Зенит“ станет чемпионом.

Роман Широков, бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита»:

— Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Но ничего критично пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется

Андрей Созин, футбольный эксперт:

— Надо доиграть чемпионат. Сейчас ажиотаж спадёт, не будет это тянуться до конца мая. Согласен, что надо приостановить РПЛ. А потом, скорее всего, перенесут чемпионат Европы. «Зенит» пока чемпионом не объявляем – ещё рано. Надо доиграть чемпионат. Две третьих сезона — это слишком мало, чтобы определять победителя. Да, случился вот такой форс-мажор, но в жизни всегда что-то происходит впервые.

Особым путём идёт не только Россия. Где ещё до сих пор жив футбол? В Аргентине даже грозят санкциями тем, кто отказывается играть.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Надо играть по туру: сыграли на выходных, никаких предпосылок для приостановления не увидели — играем следующий тур. И так поступать дальше. Предложение Федуна вполне реалистично: тогда у нас просто будут определены клубы для участия в еврокубках. «Зенит» чемпион? Какой он чемпион? На сегодняшний день питерская команда лишь лидер турнирной таблицы. Если остановят чемпионат, то у нас не будет чемпиона, но при этом никакие команды не должны вылетать и присоединяться. Начнём следующий сезон в таком же составе. Если же чемпионат Европы отменят, то у нас будет полтора месяца для доигровки оставшихся игр.

В Европе футбол остановился. Нужно ли отменять игры РПЛ? После 22-го тура чемпионат России тоже может уйти на карантин.

Мнения читателей:

pavel—prosichenko

— Обнулить чемпионат, обнулять нынче модно.



gorodufa

— «Зенит» может и чемпион. А с зоной вылета как? Честно будет? Я за признание чемпионата несостоявшимся.



aleksey2001

— Следовать указанию УЕФА. Если они скажут, что из-за пандемии прерываем чемпионаты и объявляем результаты, то тогда «Зенит» чемпион!

Отмены, запреты, карантины… Что происходит в ведущих лигах Европы Коронавирус продолжает своё наступление.

sergey135

— Остановить турнир на месяц, потом продолжить.

Наше мнение:

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

— Если в УЕФА реально об этом задумались, значит, они уверены в том, что в апреле эта ситуация благополучно не разрешится. И есть два вопроса. Первый — это решение будет носить директивный характер (в этом случае и говорить не о чем) или рекомендательный? И второй — состоится ли Евро? Если УЕФА это РЕКОМЕНДУЕТ и завтра перенесёт чемпионат Европы, то почему бы не взять паузу и не доиграть сезон в июне? В конце концов, признать итогом чемпионата нынешнюю таблицу не проблема, а футбол, после всех этих карантинов, летом отлично зайдёт.