Дзагоев увлекается музыкой, Ребров помогает по хозяйству. В гостях у футболистов РПЛ

«Чемпионат» давно ведёт постоянную рубрику «На своём поле», в рамках которой мы приезжаем в гости к футболистам. За несколько лет мы успели побывать дома у таких игроков, как Александр Самедов («Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов»), Артём Ребров («Спартак»), Ари («Краснодар»), Александр Ташаев («Динамо», «Спартак», «Рубин»), Роман Шишкин («Краснодар», «Спартак-2»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА) и Александр Ерохин («Зенит»).
В домашней обстановке можно совершенно по-новому взглянуть на звёзд российского футбола и их быт, узнать об увлечениях и поближе познакомиться с семьями.
В разгар карантина из-за распространения коронавируса многие спортсмены предпочитают остаться дома и посвятить свободное время семье. Мы собрали самые яркие кадры рубрики «На своём поле», в которой можно взглянуть на российских футболистов с другой стороны.
- 18 марта 2020
-
23:31
-
23:22
-
23:09
-
23:04
-
22:41
-
22:40
-
22:19
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:18
-
21:18
-
21:12
-
20:53
-
20:44
-
20:30
-
20:11
-
20:10
-
19:59
-
19:53
-
19:33
-
19:14
-
19:12
-
18:53
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:28
-
18:18
-
18:14
-
17:56
-
17:54
-
17:46
-
17:32