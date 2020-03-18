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Лучшие фото «Чемпионата» в гостях у Артёма Реброва, Александра Самедова и Алана Дзагоева

Лучшие фото «Чемпионата» в гостях у футболистов
Алёна Сахарова
Дзагоев увлекается музыкой, Ребров помогает по хозяйству. В гостях у футболистов РПЛ
За несколько лет «Чемпионат» успел побывать в гостях у звёзд российского футбола. Собрали фотографии, которые позволят по-другому взглянуть
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» давно ведёт постоянную рубрику «На своём поле», в рамках которой мы приезжаем в гости к футболистам. За несколько лет мы успели побывать дома у таких игроков, как Александр Самедов («Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов»), Артём Ребров («Спартак»), Ари («Краснодар»), Александр Ташаев («Динамо», «Спартак», «Рубин»), Роман Шишкин («Краснодар», «Спартак-2»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА) и Александр Ерохин («Зенит»).

В домашней обстановке можно совершенно по-новому взглянуть на звёзд российского футбола и их быт, узнать об увлечениях и поближе познакомиться с семьями.

В разгар карантина из-за распространения коронавируса многие спортсмены предпочитают остаться дома и посвятить свободное время семье. Мы собрали самые яркие кадры рубрики «На своём поле», в которой можно взглянуть на российских футболистов с другой стороны.

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