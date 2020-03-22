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Красота дня — девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа Кевиам Касо – фото

Красота дня — девушка Кристиана Нобоа
София Михайлова
Нобоа недолго был один после развода с русской женой. Он снова влюблён и счастлив!
С кем теперь живёт обрусевший легионер РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Прошлым летом Кристиан Нобоа принял участие в массовом переходе игроков «Зенита» в футбольный клуб «Сочи». В питерском клубе на 34-летнего ветерана РПЛ не рассчитывали, тогда как новичку РПЛ опытные игроки сейчас крайне необходимы. Кристиан подписал контракт на два года и стал одним из основополагающих игроков команды. Забитый мяч Нобоа «черпаком» в осеннем матче против «Ахмата» наверняка войдёт в десятку лучших голов сезона.

Ни для кого не секрет, что Кристиан был женат на русской девушке Ольге Романовой, с которой познакомился ещё игроком казанского «Рубина».

Когда даже бывший муж ставит «лайк». Откровенная фотосессия Ольги Нобоа
После разрыва Ольга и Кристиан остались друзьями.

Пара развелась летом 2018 года. Ольга продолжает воспитывать двух сыновей, а Нобоа без проблем общается с детьми.

На днях Кристиан впервые показал обществу новую возлюбленную, с которой начал встречаться после развода с русской женой. Эквадорец выложил фотографию с подписью: «Заперли на карантин».

Девушку зовут Кевиам Касо, она родом из Эквадора.

Хоть и у Касо в «Инстаграме» почти 35 тысяч подписчиков, информации о девушке в интернете почти нет. Когда познакомилась пара, неизвестно, но, судя по совместным фотографиям Кевиам с Нобоа и Азмуном в марте 2019 года, становится ясно, что влюблённые общаются не меньше года.

Также из социальных сетей мы узнаём, что девушка активно поддерживает форму в тренажёрном зале, а любимым видом спорта Касо является теннис. Кевиам даже снялась в рекламном ролике для одного из спортивных комплексов Сочи.

У девушки большая семья, она часто выкладывает фотографии с братьями и сёстрами, а Кристиан мило оставляет смайлики в виде сердечек в комментариях.

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