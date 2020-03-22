Нобоа недолго был один после развода с русской женой. Он снова влюблён и счастлив!

Прошлым летом Кристиан Нобоа принял участие в массовом переходе игроков «Зенита» в футбольный клуб «Сочи». В питерском клубе на 34-летнего ветерана РПЛ не рассчитывали, тогда как новичку РПЛ опытные игроки сейчас крайне необходимы. Кристиан подписал контракт на два года и стал одним из основополагающих игроков команды. Забитый мяч Нобоа «черпаком» в осеннем матче против «Ахмата» наверняка войдёт в десятку лучших голов сезона.
Ни для кого не секрет, что Кристиан был женат на русской девушке Ольге Романовой, с которой познакомился ещё игроком казанского «Рубина».
Пара развелась летом 2018 года. Ольга продолжает воспитывать двух сыновей, а Нобоа без проблем общается с детьми.
На днях Кристиан впервые показал обществу новую возлюбленную, с которой начал встречаться после развода с русской женой. Эквадорец выложил фотографию с подписью: «Заперли на карантин».
Девушку зовут Кевиам Касо, она родом из Эквадора.
Хоть и у Касо в «Инстаграме» почти 35 тысяч подписчиков, информации о девушке в интернете почти нет. Когда познакомилась пара, неизвестно, но, судя по совместным фотографиям Кевиам с Нобоа и Азмуном в марте 2019 года, становится ясно, что влюблённые общаются не меньше года.
Также из социальных сетей мы узнаём, что девушка активно поддерживает форму в тренажёрном зале, а любимым видом спорта Касо является теннис. Кевиам даже снялась в рекламном ролике для одного из спортивных комплексов Сочи.
У девушки большая семья, она часто выкладывает фотографии с братьями и сёстрами, а Кристиан мило оставляет смайлики в виде сердечек в комментариях.
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