Фотосессия на винодельне, на рыбалке и во время парада. Необычные предсезонные ретро-фото

Когда копаешься в архивах, то часто натыкаешься на что-то интересное. Так и нашлась целая серия снимков голландского фотографа Хенка Бланшаара. В середине 20-го века он трудился для крупнейшего издателя Голландии De Spaarnestad, в основном снимая ежедневную жизнь страны в поствоенные годы. Но главной его страстью был спорт: в 1960-е он публиковал свои снимки в журнале «Панорама», которые просто перевернули представление о футбольных снимках и сделали его культовым фотографом.
Бланшаар создавал шедевры из предсезонных фото команд: выбирал необычные локации и реквизит, придумывал историю и расставлял команду в кадре в зависимости от задумки.
Игроки «GVAV» (нынешний «Гронинген») запечатлены на конях.
А вот футболистов «Энсхеде» (нынешний «Твенте») рассадили среди каких-то разноцветных тряпок (сложно понять, что это).
«МВВ Маастрихт» отправились на фотоссесию на винодельню. Вышло очень колоритно.
Футболистам «ВВВ-Венло» повезло чуть меньше: их съемка прошла в спортзале.
Клуб из Роттердама «Ксеркес ДЗБ» снимались в порту своего города.
«Хилверсюм» в местной студии звукозаписи вместе с нидерландским музыкантом.
Игроки «Зволее» рыбачат в реке Эйселл.
Футболистов «Бреды» запечатлели на лодке.
А это мой любимый кадр: НЕК и небольшой парад у реки Ваал.
- 26 марта 2020
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