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Голландский фотограф Хенк Бланшаар. Необычные ретро-фото

Голландский фотограф Хенк Бланшаар
Полина Куимова
Фотосессия на винодельне, на рыбалке и во время парада. Необычные предсезонные ретро-фото
Творения голландского фотографа из 60-х.
Футбол 0

Когда копаешься в архивах, то часто натыкаешься на что-то интересное. Так и нашлась целая серия снимков голландского фотографа Хенка Бланшаара. В середине 20-го века он трудился для крупнейшего издателя Голландии De Spaarnestad, в основном снимая ежедневную жизнь страны в поствоенные годы. Но главной его страстью был спорт: в 1960-е он публиковал свои снимки в журнале «Панорама», которые просто перевернули представление о футбольных снимках и сделали его культовым фотографом.

Бланшаар создавал шедевры из предсезонных фото команд: выбирал необычные локации и реквизит, придумывал историю и расставлял команду в кадре в зависимости от задумки.

Игроки «GVAV» (нынешний «Гронинген») запечатлены на конях.

А вот футболистов «Энсхеде» (нынешний «Твенте») рассадили среди каких-то разноцветных тряпок (сложно понять, что это).

«МВВ Маастрихт» отправились на фотоссесию на винодельню. Вышло очень колоритно.

Футболистам «ВВВ-Венло» повезло чуть меньше: их съемка прошла в спортзале.

Клуб из Роттердама «Ксеркес ДЗБ» снимались в порту своего города.

«Хилверсюм» в местной студии звукозаписи вместе с нидерландским музыкантом.

Игроки «Зволее» рыбачат в реке Эйселл.

Футболистов «Бреды» запечатлели на лодке.

А это мой любимый кадр: НЕК и небольшой парад у реки Ваал.

Источник: «Чемпионат»

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