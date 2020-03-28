Одна из самых странных игр сборной России. Семак запорол 6 супермоментов, закончили 4:4

А ещё Овчинников люто обиделся на Гершковича и Романцева. Все это было ровно 20 лет назад.

В октябре 1999-го наша страна пережила большую футбольную трагедию – сборная России не смогла выиграть у Украины и осталась без чемпионата Европы. Всеобщее разочарование было велико. Главный тренер Олег Романцев на эмоциях желал покинуть свой пост, искренне полагая, что он уже не сможет добиться каких-либо успехов с этой командой. Олега Ивановича дружно уговаривали остаться – и после раздумий он всё же сдался, согласившись провести следующий цикл в рамках отбора к чемпионату мира 2002 года.

Фото: Stuart Franklin /Allsport

Играть должна была вторая сборная России, но сыграла первая

Подготовка сборной России к официальным матчам стартовала в самом начале 2000-го. Романцев затеял обновление, но первый спарринг превратился в настоящий кошмар. Наша команда с разгромным счётом (1:4) уступила Израилю на выезде, не продемонстрировав даже подобия футбола. Контраст в качестве по сравнению с игрой против Украины был поразительным, болельщиков охватила тревога.



Следующая встреча была запланирована уже на конец марта. В соперниках числилась сборная Германии, но не первая, а вторая. Предыстория спарринга любопытна: в октябре 1999-го, за три для до Украины, в Москве встретились вторые сборные России и Германии. Сыграли 1:1, и затем федерации договорились, что в 2000-м состоится ответный визит наших резервистов. Но всё вдруг переигралось – в Оффенбах пожаловала наша главная сборная.



Сразиться ей предстояло с крепкими, но не самыми раскрученными по европейским меркам немецкими футболистами. Выделялись разве что вратарь Ханс-Йорг Бутт, тогда выступавший за «Гамбург», а позже игравший за «Байер» и «Баварию». Голкипер уже в 2000-м был известен своей страстью к забитым мячам. Он регулярно исполнял пенальти и наколотил к концу карьеры 32 мяча.

Второй звездой немецкого дубля был Ларс Риккен – легенда «Боруссии», трёхкратный чемпион Германии и автор гола в финале Лиги чемпионов-1996/97. Третьей – Бернд Шнайдер, проведший с 1999 по 2009-й три сотни матчей за «Байер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте дортмундской «Боруссии»

К второй сборной Германии, которую называли командой-А2, в стране было достаточно скептическое отношение. Её воссоздали спустя 20 лет из-за неудачи основной бундестим на чемпионате мира-1998 (поражение в четвертьфинале от хорватов – 0:3), однако к моменту встречи с командой Романцева «А2» не выиграла ни одного спарринга. Ходили даже слухи, что в случае поражения от России экспериментальную сборную Германии могут расформировать.

Нигматуллина не вызвали, а Овчинников поругался с Гершковичем и обиделся на Романцева

Романцев определял обойму в середине марта – к тому моменту ещё не стартовал чемпионат России (первый тур будет сыгран лишь с 31-го марта), поэтому оценить состояние многих сборников не представлялось возможным. К тому же, необходимо было как-то реагировать на разгром в Израиле. Поэтому состав нашей команды оказался слегка странным.



Место в воротах, к примеру, занял не Нигматуллин из «Локомотива», чей звёздный час пока не пришёл, а Корнюхин из «Торпедо». В роли либеро вышел вдруг Чугайнов, а не Онопко (в линию тогда ещё не играли), тогда как Онопко превратился в стоппера. На флангах появились Тетрадзе и Деменко. В средней линии всё было логично: надёжный Смертин и креативный Титов в центре, легионеры Аленичев и Карпин на флангах. А в нападении неожиданно вышла пара Семак – Бесчастных, а не ожидаемая связка Панов – Ширко. Для понимания: Бесчастных тогда переживал тяжёлые времена в «Расинге» и толком не выходил на поле.



Кстати, с вратарской линией связан ещё один любопытный сюжет. На игру был вызван Овчинников, все думали, что именно Босс выйдет на поле. Так полагал и он сам. Позже он вспоминал в своей книге «Искусственный офсайд»: «Я летел восемь часов с Азорских островов в Оффенбах, но меня не поставили даже на тайм. А ведь первоначально, приглашая на матч, Гершкович (помощник Романцева) мне пообещал: «Ты будешь играть! Можешь даже не тренироваться, всё равно выйдешь. А я ведь ещё и тренировался! После этого надо мной весь Лиссабон смеялся: «Ты зачем ездил в Германию? Пива попить?»

Фото: РИА Новости

«Позже прочитал в газете интервью Гершковича», — продолжал Овчинников. – «Оказывается, я не вышел на поле потому, что выглядел на порядок слабее Корнюхина. Не очень понятно, на основании чего тренеры сделали такой вывод. Ни в коем случае не утверждал, что Овчинников – хороший вратарь, а, допустим, Корнюхин – плохой. Но я был против того, чтобы со мной обращались столь бесцеремонно. Я отвык за три года в Португалии от того, что к игрокам относятся как к крепостным. Подошёл к Гершковичу, тихо сказал, что думаю об этом: «Не вызывайте меня вообще, если не видите в составе. Какой смысл?». Совершенно не собирался конфликтовать. А он взял и выплеснул всю эту историю в газету».



В дальнейшем при Романцеве Овчинникова в сборной не задействовали. В том числе не взяли и на чемпионат мира-2002, несмотря на то, что голкипер поговорил с Олегом



Ивановичем и пообещал, что от него в Японии не будет никаких проблем, независимо от роли и статуса в команде. Однако Романцев, похоже, перестраховался. В национальную команду нынешний тренер ЦСКА вернётся только в 2002-м при Валерии Газзаеве.

Семак запорол шесть моментов за матч. Возможно, это был самый невезучий вечер в его карьере

Это был очень удивительный спарринг – одновременно красивый с точки зрения атакующих действий и по-настоящему дворовый с точки зрения оборонительных. Журналисты в то время пытались выяснить, какая из систем лучше – традиционная со свободным защитником (так играла Россия) или прогрессивная в линию (так играла сборная Германии). Но на примере конкретно взятого матча в спорах вообще не было никакого смысла, поскольку хаос наблюдался у обоих соперников.

Фото: РИА Новости

Немцы со своей линией, к примеру, допустили шесть чистых выходов один на один Семака. Ещё раз – шесть! Это никакое не преувеличение, а реальная цифра. Нынешний главный тренер «Зенита» в тот вечер вдруг предстал в роли транжиры, использовал только один выход из шести (открыл счёт), остальные благополучно запорол, а в конце первого тайма ещё и не смог добить мяч в пустой угол с двух метров после выстрела Бесчастных.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Первый тайм закончился со счётом 1:0, и игра была полностью под контролем команды Романцева. Неприятности вдруг нахлынули после перерыва. Сначала Бесчастных, несмотря на все свои проблемы, результативно убежал от защитников. А потом Германия прижала нашу сборную к воротам и принялась забивать один за другим. Россия пропустила четыре гола за 30 с лишним минут, сначала 2:0 превратились в 2:1, потом 3:1 – в 3:4. В заключительную 10-минутку российская оборона вдруг исчезла вовсе – не помогала и традиционная подстраховка, которую подразумевает игра с либеро.

Титов спас сборную и влюбил в себя Германию

Героем выступил Титов. Егор тогда переживал один из лучших отрезков в карьере (весь сезон-2000 сложится для него великолепно), вот и в конце марта он был в порядке. Титов в Оффенбахе сыграл лучше всех: выдал несколько острых передач, классным ударом реализовал штрафной при 2:1, а в заключительные секунды, когда команда оказалась в шаге от поражения, взорвал эпизод за счёт резкого дриблинга перед штрафной и забегания под ответный пас. 4:4 – это было безумие. Кстати, возможно именно тогда в Титова начала влюбляться Германия. Позже «Бавария» предложит за Егора свыше 20 млн долларов.

Германия-2 — Россия — 4:4 (0:1)



Голы: Семак, 27 — 0:1, Бесчастных, 48 — 0:2, Данди, 56 — 1:2, Титов, 66 — 1:3, Шебечкен, 78 — 2:3, Пасслак, 86 — 3:3, Райхенбергер, 88 — 4:3, Титов, 90 — 4:4.



Германия-2: Бутт, Пасслак, Шебечкен, Хертч, Грайлих, Гербер, Шнайдер, Мауль, Данди (Райхенбергер, 77), Риккен (Кетелайер, 46), Гебхардт (Зайц, 46).



Россия: Корнюхин, Тетрадзе, Аленичев (Бут, 46), Смертин (Хохлов, 46), Деменко, Чугайнов, Онопко, Карпин (Дроздов, 67), Титов, Семак (Панов, 73), Бесчастных.



28 марта 2000. Оффенбах.

Романцев после игры жаловался на низкий уровень защитников в стране

«Лучше бы счёт был 0:0, чем 4:4», — говорил после финального свистка Титов. – «Но мы сыграли лучше, чем в Израиле — там у нас вообще ничего не получалось. Жаль, что Семак столько не забил — тогда бы у нас проблем в матче не было».

Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

«У меня к себе после матча много претензий», — сокрушался Семак. – «Сколько верных мячей не забил! Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому. Но можно еще сказать, что не хватило мастерства, физической готовности. Мне нужно было забивать — тогда остальным было бы полегче».

«Мне кажется, уважающая себя команда за две товарищеские игры восемь мячей пропускать не может», — говорил в интервью «Спорт-Экспрессу» Романцев. – «У нас большие проблемы с игрой в обороне. Может быть, кто-нибудь из футболистов обидится, но я считаю: в России уже лет десять нет защитников европейского класса. Наверное, в детских школах подготовке игроков обороны надо уделять больше внимания. Мы среди юношей чаще всего ищем разыгрывающих, бомбардиров. Но чтобы забить мяч, надо прежде всего его отобрать. Нам нужны люди, умеющие в защите успешно сыграть «один в один». Многие удивляются: почему «Спартак» и сборная не действуют в обороне в линию. Но по такой схеме успешно действуют лишь команды, располагающие классными защитниками, которых «один в один» не обыграть. Мы же вынуждены — не от хорошей жизни — держать еще и страховщика».



Романцев останется верен себе ещё несколько сезонов, вплоть до ухода из сборной и «Спартака» он будет играть по системе с либеро. Для выхода на чемпионат мира умений российских защитников хватит – наша сборная триумфально пройдёт через всю сетку и уверенно займёт первое место в конкуренции с Югославией, Словенией и Швейцарией. Однако на чемпионате мира-2002 нас ждёт разочарование. В 1999-м Романцев не ошибся в своих страхах: достичь со сборной серьёзных результатов у него не получится.



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