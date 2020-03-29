Нужно ли клубам РПЛ урезать зарплату футболистам?

Мировой футбол остановился, клубы несут огромные убытки. В связи с этим остро встал вопрос зарплат футболистов, которые, пусть и вынужденно, не выполняют свои профессиональные обязанности, но получают ту же зарплату по контракту. К примеру, «Барселона» и «Ювентус» уже урезали оклады своим игрокам. Нужно ли так поступить клубам РПЛ? Послушаем экспертов и читаталей.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Этот перерыв в сезоне и урезание зарплат могут пойти нам на пользу. Клубы наконец-то смогут сделать зарплаты в контрактах игроков более справедливыми. Мы последние 10 лет только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Вот и появился шанс всё исправить.



Игорь Лебедев, депутат Государственной Думы, бывший член исполкома РФС:

— Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. По примеру европейских грандов наши футболисты должны согласиться с этой мерой, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены нести расходы. Решение может быть о снижении зарплаты на период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это.

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Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

— Руководство и игроки клубов должны встретиться и обсудить этот вопрос. Должен применяться индивидуальный подход к игрокам. Необходим диалог между клубом и игроками, чтобы прийти к общему знаменателю, поскольку ситуация непростая. Многие футболисты, наверное, не захотят идти на уступки. Но в период пандемии они должны всё-таки сделать это.



Дмитрий Радченко, бывший нападающий сборной России:

— Надо смотреть юридическую сторону вопроса. Если такой вариант предусмотрен, то да. Но всё должно происходить по собственной воле и сознательности игроков. Если все игроки клуба примут такое решение или в индивидуальном порядке согласятся, то да, на это следует идти. Принудительно этого не должно быть. Руководство и игроки должны вместе принять решение — на сколько понизится заработная плата, пока не пройдёт эпидемия. Надо правильно выстроить диалог и убедить тех же иностранцев, что это необходимо на данный момент. В диалоге всегда можно найти компромисс.

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Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака»:

— Правильным будет то решение, которое устроит всех. Если футболисты войдут в положение клубов — будет консенсус. В сложившейся ситуации какие-то решения должны приниматься, нужно друг другу помогать. Ситуация непростая, я раньше никогда с такой не сталкивался. Сейчас многое в мире футбола переосмысливается. Тяжело сравнивать зарплаты условного Роналду и игрока «Оренбурга». Всё будет, наверное, но в других масштабах.

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Каждый футболист, подписывая контракт, должен проговаривать с клубом нюансы конвертации денег. Если в нём прописана зарплата в рублёвом эквиваленте, в рублях и должен получать.



Андрей Созин, футбольный эксперт:

— Сейчас очень модно говорить, что игроки не должны получать много денег. Почему вообще бывшие футболисты говорят о том, что надо сокращать зарплаты нынешним игрокам? Это не ваше дело! Вы же не говорите, что надо сократить зарплату космонавтам – а они тоже много получают. Так что эту тему пора заканчивать. Другой вопрос – личные договорённости клуба и игроков. Я положительному отношусь к тому, чтобы не платить часть зарплаты футболисту ради жизнедеятельности клуба. Но только в том случае, если это обоюдная договорённость. Но нельзя сделать это постановлением или указом – всё это частный случай внутри каждой команды. Но если президент попросит – футболисты должны ему помочь.

Мнения читателей

Chepuschilo:

— Всё верно — футболисты для внутреннего пользования не должны получать такие же деньги, как в сильных европейских клубах… Из болота надо выползать — должно быть стремление расти и зарабатывать большие деньги.



Jangojoker:

— Правильно. Сделать зарплаты, как у среднего класса — 17 800 рублей в месяц.



pavel—prosichenko:

— В мире много несправедливости, врач, который спасёт 10 человек от вируса, получит 50 тысяч рублей, а футболист, сидя дома на карантине, чеканя туалетку, получит 50 миллионов.