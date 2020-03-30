В 2018 году Щенников был в шаге от перехода в «Шальке». Трансферу помешал Абрамович

В период отсутствия футбола и трансферных новостей «Чемпионат» открывает сериал о сделках, которые могли хорошо «взорвать» инфорпространство, но не состоялись по разным причинам. Сегодня речь пойдёт о сорвавшемся переходе защитника ЦСКА – Георгия Щенникова в «Шальке».
Переговоры начались зимой 2018 года, Щенников отмёл все варианты в России и хотел только в Германию
Обсуждения начались в январе-феврале 2018 года. Летом у Георгия заканчивался контракт с ЦСКА, поэтому он имел право вести переговоры с другими работодателями на предмет летнего перехода в статусе свободного агента. К Щенникову проявляли интерес все российские топ-клубы: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и даже «Спартак». Но защитник сразу отмёл все варианты, потому что видел для себя только два пути: новый контракт с ЦСКА или переезд в Германию, что было его давней мечтой.
По нашей информации, в феврале появился интерес «Шальке», который, кстати, тогда тренировал Доменико Тедеско. Спортивный директор клуба был очень заинтересован в россиянине и был готов подписать с ним предварительный контракт, который бы начал действовать с лета. Стороны даже согласовали зарплату игрока – 1,4 млн евро в год. Георгий мог перейти в очень крутую команду.
Трансферу помешали Абдул Рахман Баба и несговорчивость Абрамовича
Но в последний момент сделку пришлось отменить. Всё из-за левого защитника Абдула Рахмана Бабы. В январе 2018 года «Шальке» уже во второй раз взял ганского защитника в аренду у «Челси» на полтора года. Но сразу же Баба уехал на Кубок африканских наций в составе национальной сборной, а в феврале приехал оттуда больным. Защитник подхватил лихорадку и выбыл до конца сезона.
В этот момент менеджеры немецкого клуба захотели разорвать арендный контракт с «Челси», и, как раз вместо Бабы взять на лето Щенникова. «Шальке» обратился в «Челси» с просьбой прервать аренду ганца. Но Абрамович потребовал немцев заплатить за ее досрочное расторжение. После раздумий «Шальке» от этого отказался, и уже согласованный трансфер Щенникова сорвался. В итоге летом Щенников продлил контракт с ЦСКА до лета 2023 года. Но думается, что Георгий до сих пор жалеет, что переход в «Шальке» не состоялся. Возможность поиграть на топ-уровне в Германии выпадает не каждый день.
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