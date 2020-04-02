«Он встал и сказал: прощайте». Зачем уникальный футболист ушёл из жизни прямо при друзьях

Советский футбольный чемпионат был турниром уникальным, поскольку в нём собрались команды абсолютно разных школ. Больше тяготеющие к атлетизму и игровой дисциплине русские и украинцы, обожающие технику и артистизм грузины, армяне, азербайджанцы, склонные к силовому, рациональному футболу прибалты. При этом у каждой республики имелись свои выдающиеся игроки – настоящие кумиры, которых сравнивали со звёздами мирового футбола.



В Узбекистане 1960-х годов таковым был нападающий Геннадий Красницкий. Учитывая время, его, не мудрствуя лукаво, называли узбекским Пеле. Хотя по манере игры они были антиподами. А сравнение с бразильцем совпадало, пожалуй, только по двум параметрам – высочайшему таланту голеадора и фантастической популярности среди болельщиков. Недаром Геннадия Красницкого называют лучшим футболистом Узбекистана ХХ века.

Красницкого в игре держали по двое. А тренеры давали установку: «Валите Красного!»

Геннадий Красницкий родился 27 августа 1940 года, его отец погиб на войне, и он жил вдвоём с матерью, которая порой очень переживала из-за того, что не могла купить сыну нормальные штаны. Тем более что маленький Гена рос быстро и ему постоянно требовались обновки.



Обладавший отменными физическими данными юноша обожал спорт, чувствуя, что может достичь в нём больших высот и стать знаменитым. Он играл в футбол, гандбол, волейбол, баскетбол. Но вместе с тем был думающим и начитанным человеком, а не горой мышц, интересовался шахматами, где тоже добился неплохих результатов на любительском уровне.



Молодого нападающего Красницкого футбольный Ташкент впервые увидел в 1956 году, когда он сыграл за юношескую сборную республики. А с 1958 года Геннадий начал выступать за главный клуб Узбекистана «Пахтакор», в котором провёл 13 сезонов.

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«Хлопкоробы» находились тогда во втором эшелоне советского футбола, и в первом же матче Геннадий открыл счёт своим забитым мячам. За два сезона он дважды забивал по 12 мячей, становясь лучшим бомбардиром команды.



«Мы нередко, отзываясь о футболистах, говорим: «сильный», «крепкий», «атлетического сложения», даже «мощный». Применительно к Красницкому все эти слова меркнут и бледнеют. Он выглядел исполином», — написал в своей книге «Форварды» мэтр советской спортивной журналистики Лев Филатов.



Красницкий активно пускал в ход то, чем был щедро наделён природой – рост, вес, силу, был типичным форвардом-тараном. Нельзя сказать, что он без интереса помогал наносить партнёру голевой удар, но долгие, тщательные розыгрыши мяча не любил. Приём, резкий уход в сторону и сильный удар – такова была его манера игры.



Перед сезоном 1960 года руководство СССР постановило, что в чемпионате страны по футболу обязательно должно быть хотя бы по одному представителю от каждой советской республики. Высшую лигу расширили с 12 до 22 команд, среди них оказался и «Пахтакор».



Дебют узбекских футболистов в обновлённом элитном дивизионе состоялся 9 апреля, когда они приняли на своём поле московское «Торпедо». Хорошо наслышанный о гиганте из Ташкента главный тренер «автозаводцев» Виктор Александрович Маслов приставил к нему сразу двух опекунов – будущих звёзд советского футбола Виктора Шустикова и Валерия Воронина. Только так «Торпедо» удалось выключить из игры главную ударную силу соперника и победить 1:0.

30 июня 1960 года. «Торпедо» — «Пахтакор» — 3:1. В атаке 19-летний Геннадий Красницкий

Кстати, обратите внимание на фотографию, сделанную во время матча второго круга между этими командами в «Лужниках». Молодой Геннадий Красницкий буквально летит на передачу с правого фланга, сметая всё на своём пути. И, чтобы подстраховаться, капитан «Торпедо» Александр Медакин не только ставит ему плечо, но и чуть-чуть выставляет локоть.



Нарушения как такового вроде бы нет, но встречали начинающего форварда «Пахтакора» на высшем уровне действительно куда жёстче, чем остальных нападающих. И, увы, довольно быстро за Геннадием начали охотиться защитники-костоломы, выполнявшие установку тренеров: «Валите Красного», как будто речь шла о каком-нибудь медведе или кабане.

Но это не останавливало Красницкого. В первом сезоне на высшем уровне он забил 19 мячей, лишь на один гол отстав от завоевавшего титул лучшего бомбардира чемпионата тбилисского динамовца Заура Калоева. Для 20-летнего дебютанта Высшей лиги это был потрясающий успех.



Год спустя Красницкий наколотил в ворота соперников 20 мячей, но в списке бомбардиров снова оказался вторым, пропустив вперёд забившего 22 мяча торпедовца Геннадия Гусарова. Однако надо учесть, что Гусаров отыграл в чемпионате 29 матчей, а Красницкий на пять встреч меньше.

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Однажды Красницкий захотел нокаутировать соперника, а получился гол. Он бил штрафные на силу, на точность и «на испуг»

В советском футболе Геннадий Красницкий считался игроком с самым сильным ударом. Для этого у него были все предпосылки. Он обладал высоким по тем временам ростом – 185 сантиметров. У него были длинные и мощные ноги и, важное дополнение, маленький размер стопы – 39-й. Ведь, как известно, сильнее бьют обладающие мелкой стопой футболисты. Если у тебя нога 44-го размера, то резко и сильно пробить не получится.



Пушечный удар стал главным оружием Геннадия Красницкого, и он отработал его до совершенства. Специальной статистики в те годы не велось, но, по ощущениям, со штрафных форвард «Пахтакора» забил минимум половину своих голов.



Каждый такой удар был отдельной пьесой с участием Красницкого. Мяч он устанавливал долго, обязательно ниппелем вверх, отходило далеко, и все болельщики замирали в ожидании. Когда форвард начинал разбег, казалось, земля начинает дрожать. Игроки, стоящие в стенке, съеживались, а иногда она просто рассыпалась, настолько свирепый вид был у нападающего «Пахтакора».



«Однажды в Ташкенте, — вспоминал бывший защитник московского «Динамо» Георгий Рябов, — Красницкий метров с двадцати попал в перекладину – так ворота аж подпрыгнули. Лев Иванович Яшин за голову схватился: «Мамма миа!». Я лично в стенку, когда бил Красницкий, не вставал. Серьёзно, боялся!»



«С ударом Геннадия Красницкого я столкнулся в 64-м году в Челябинске, — рассказывал форвард ЦСКА Борис Копейкин. – Я тогда за местный «Локомотив» выступал, а Гена играл за вылетевший из Высшей лиги «Пахтакор». Как штрафной – никто из ветеранов в стенку не становится. Норовили молодых туда запихнуть – пусть отдуваются».

1962 год. Команда «Пахтакор» в Чехословакии. Геннадий Красницкий – четвёртый слева Фото: facebook.com/KrasnickiyGennadiyAleksandrovic

Интересный случай произошёл в ноябре 1966 года, когда в гости к ташкентцам приехал московский «Спартак». За 10 минут до конца матча москвичи вели 2:0, и тут в их ворота где-то далеко в центре поля был назначен штрафной удар. Расстояние оказалось таковым, что разбегался подошедший к мячу Красницкий фактически со своей половины, но мяч оказался в сетке! Отчаянный прыжок голкипера красно-белых Владимира Маслаченко спартаковцам не помог. Взревевшие разом 40 тысяч болельщиков тут же позабыли, что их команда вообще-то проиграла, и покидали стадион с ощущением победителей. Такой чудо-гол увидишь раз в жизни!



— Что ж ты не ловил? – спрашивали потом спартаковцы у своего вратаря.

— Да мяч мотало то влево, то вправо. Не поймаешь.



А старейший журналист Узбекистана Ахбор Имамходжаев впоследствии вспоминал:



— После окончания игры я побежал в раздевалку, чтобы поздравить Геннадия, который подарил болельщикам гол-красавец. И стал свидетелем замечательной сцены. Маслаченко брёл, низко опустив голову. Красницкий подошёл к нему, что-то сказал, и затем они, обнявшись, пошли вместе. Вот это настоящие футболисты!



Много позже бывший форвард «Спартака» Николай Осянин в своих воспоминаниях так объяснил этот феноменальный гол:



— По ходу игры Гена крепко поцапался с одним нашим защитником. И, когда увидел его на «линии огня», со злости решил «влепить» в него покрепче. В обидчика не попал, а мяч пролетел полполя и вонзился в ворота.

А ещё один удивительный гол Красницкий забил в декабре 1963 года, когда в составе сборной клубов СССР, составленной на базе динамовских коллективов Москвы, Киева и Тбилиси, отправился в турне по Южной Америке.



— Хотелось бы отдельно рассказать о голе, забитом Красницким во встрече с перуанским «Спортинг Кристал», — рассказал по возвращении домой в интервью еженедельнику «Футбол» тренер той команды Евгений Лядин. — До конца матча оставалось семь минут, счёт был нулевым, когда защитник грубым приёмом остановил Лобановского у границы штрафной площади. Штрафной пробил Красницкий. Он пулей послал мяч в ворота. Многие не успели даже проследить за его полетом. Мяч прорвал сетку. Возникли даже споры — был ли он в воротах. Особенно не хотелось признаваться в этом известному бразильскому футболисту Диди, который тренирует сейчас эту команду. Но судья засчитал гол. А на следующий день фотоснимки в газетах подтвердили правильность его решения. В газете «Коррео» по этому поводу писали: «Если бы мяч попал во вратаря, команде пришлось бы подыскивать нового голкипера».



Уже в зрелом игровом возрасте Геннадий Красницкий научился бить штрафные не только прямым ударом, но и с подкруткой. А ещё раньше он начал исполнять их «на испуг».



— Был у Гены такой приём, — рассказывал Борис Копейкин. – Мяч поставит, разбежится, все зажмурятся, а он откатит в сторонку – и забили. А мы всё стоим, одно место бережём…

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Но бремя славы оказалось тяжёлым испытанием для выросшего без отца Красницкого. Болельщики были для него всем – ради них он выходил на футбольное поле. Их реакция была для Геннадия главнее указаний тренеров, их отношение важнее того, что советуют ему близкие люди. После матча его окружали десятки поклонников, люди ехали в Ташкент со всех уголков Узбекистана специально, чтобы посмотреть на Красницкого, пожать ему руку, взять у него автограф, посидеть рядом с ним за одним столом.



Футболист-таран, обладающий сокрушительным ударом, в обычной жизни оказался человеком беззащитным. Ему тяжело было отказать, когда кто-нибудь подходил и, ласково приобняв, приглашал его «поговорить за жизнь». Снять руку со своего плеча, игнорировать очередного улыбающегося «доброжелателя» Красницкий не мог.



Один из известных узбекских журналистов Станислав Алтунянц спустя 40 лет вспоминал, как, приехав в Ташкент «на Красницкого», гулял со своим дядей по центру города, и тот, вдруг как-то по-особенному вздохнув, сказал племяннику: «А вон и твой кумир — Геннадий Красницкий»…



Небольшое кафе было полупустым, воздух буквально раскалился от полуденного зноя, но молодые люди, стоявшие у стойки и окружавшие Красницкого, просили у продавщицы вовсе не мороженое, а бутылку горячительного. И, получив её, мгновенно распили вместе с футболистом. До важнейшего матча со «Спартаком» оставался один день. Немудрено, что во время проигранного хозяевами со счётом 2:3 поединка центральный нападающий ташкентцев медленно ходил по полю, словно и не был лидером команды.



Другая беда Красницкого заключалась в том, что ему многое прощали. А когда Геннадий отказался от предложений столичных «Динамо» и ЦСКА, предпочтя остаться в Узбекистане, для республики он превратился в настоящего патриота, и она его отчаянно защищала.



Проблемы начались ещё к концу чемпионата 1960 года, когда молодому нападающему исполнилось всего-навсего 20 лет. Уже тогда за нарушение режима его условно дисквалифицировали на год. Осенью 1961 года Красницкий снова крепко нарушил режим, а спортивное руководство Узбекистана отрапортовало об очередном выговоре и предупреждении. И тут молодой футболист почувствовал полную безнаказанность. Да и как могло быть иначе, если тебе сначала грозят отчислением из команды, а через несколько месяцев вручают значок мастера спорта СССР. Первому в истории «Пахтакора»!

Удостоверение мастера спорта, выданное Красницкому в феврале 1962 года Фото: facebook.com/KrasnickiyGennadiyAleksandrovic

Весной 1962 года, во время товарищеской игры в Баку, Красницкий дважды грубо играл против соперников, и одного из них унесли с поля. Однако из «Пахтакора» в Федерацию футбола СССР пришла очередная отписка: «Красницкий дал слово вести себя хорошо и его держит». В июле, во время матча в Минске, Красницкий в спорной ситуации схватил главного судью за руку и потащил его на «консультацию» к помощнику, но реакции из «Пахтакора» не последовало. С небольшой заметкой по этому поводу выступил еженедельник «Футбол», однако болельщики в Узбекистане по-прежнему считали, что всё это кем-то спланированная акция, являвшаяся местью капитану любимого «Пахтакора» за отказ перейти в московский клуб, а её конечная цель – ослабить команду-конкурента.



И, наконец, в августе 1962-го 22-летний нападающий после выездного матча устроил пьяный дебош в гостинице Харькова, где жил «Пахтакор». Досталось всем – и администрации, и тренерам, и одноклубникам. «Ты знаешь, кто я такой?» — с этого обычно начинались конфликты футболиста. Количество «подвигов» форварда в том сезоне перевалило за десяток. Одна попытка устроить драку в ташкентском ресторане с инкассатором, закончившаяся стрельбой, чего стоила!



И снова всё бы завершилось ничем, но на этот раз в дело вмешалась авторитетная «Комсомольская правда», опубликовавшая заметку «Кающаяся «звезда». Пришлось реагировать по-настоящему, и в паузе между первым и вторым этапами сезона Федерация футбола СССР постановила: звание мастер спорта с Геннадия Красницкого снять, а самого его дисквалифицировать до конца чемпионата. В том году погрязший в пьянках нападающий забил лишь четыре мяча.



Наверное, это стоило бы сделать сразу, ещё при первых симптомах звёздной болезни. Ведь играть в футбол Красницкий не разучился. Выступив во втором этапе чемпионата-1962 без своего капитана, «Пахтакор», тем не менее занял самое высокое в истории клуба место – шестое. А будь в их рядах Геннадий, вполне возможно, «хлопкоробы» дотянули бы и до призовой тройки.

Геннадий Красницкий (справа) с комсоргом «Пахтакора» начала 1960-х защитником Станиславом Семёновым Фото: mytashkent.uz

А вот следующий сезон, напротив, получился для команды провальным – она замкнула турнирную таблицу и вылетела из Высшей лиги. Причин столь резкого падения было множество: кадровые изменения, скомканная из-за поездки за рубеж подготовка, травмы лидеров, неудачный старт. Но не последнюю роль в этом сыграли и нарушения режима, которым продолжали пренебрегать, насмотревшись на Красницкого, другие футболисты команды.



Зимой с 63-го на 64-й год форвард получил очередную необходимую дозу любви от болельщиков за то, что отказался покидать выбывший в первую лигу «Пахтакор» и остался в Ташкенте. В сборную же Советского Союза голеадора со скандальным характером приглашали очень редко.



Через год ташкентцы возвратились в «Вышку», а Геннадий продолжал играть за клуб, забивая по 10-13 мячей, но в 27 лет неожиданно решил уйти из футбола. Правда, вскоре вернулся и даже сыграл в финале Кубка СССР-1968. Однако, несмотря на множество забитых мячей, полностью свой талант форварду «Пахтакора» реализовать не удалось. Как сказал о Геннадии поработавший с ним знаменитый советский тренер Борис Аркадьев: «Умножьте всё сделанное Красницким на два и получите представление о его способностях».



«Прилежанием в молодости я похвастать не мог, — много позже признавался Геннадий Красницкий. — Только у тренера Якушина, возглавлявшего «Пахтакор» в середине 60-х, характер оказался кремневым. Поначалу, не понимая, что он добра желает, я ершился – уж очень выматывался от якушинских индивидуальных заданий. Это продолжалось года два. Но теперь-то я очень благодарен Михаилу Иосифовичу за его строгость».

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Окончательно повесил бутсы на гвоздь Геннадий Красницкий в мае 1970 года, когда ему было 29 лет. А свой последний мяч провёл с пенальти в ворота московского «Спартака». Всего за карьеру Геннадий Красницкий забил в Высшей и первой лигах советского чемпионата 142 гола, ещё 9 – в Кубке страны, со 112 зачётными голами вошел в бомбардирский Клуб Григория Федотова.



Какое-то время Красницкий работал вторым тренером в родном «Пахтакоре», а по ходу сезона-1976 возглавил команду, но не сумел вернуть её в Высшую лигу и был уволен, получив ещё один болезненный удар по самолюбию. Со слов Бориса Аркадьева тренерская работа была не для Красницкого – для неё у него не хватало терпения.



В середине 80-х Красницкий ещё раз попытался найти себя на тренерском поприще и два сезона возглавлял команду «Звезда» из узбекского города Джизак. А потом его устроили начальником отдела футбола ДФСО профсоюзов Узбекистана. «Хороший человек, только слишком часто пьёт», — так говорили о Геннадии Александровиче его друзья, соседи, близкие.

31 мая 1984 года. Геннадий Красницкий (крайний справа) на тренерской скамейке «Звезды» (Джизак) Фото: facebook.com/KrasnickiyGennadiyAleksandrovic

Прямой в общении с людьми Геннадий Красницкий пытался изменить своё положение, однако вышестоящее руководство отказалось повысить ему оклад или сменить должность. Эффект получился обратный: бывшего кумира болельщиков перевели в разряд инспекторов на ставку 135 рублей. Для человека семейного это были крохи, и осознание, что он не может обеспечить достойное существование своим родным, невольно вызывало в нем воспоминания о голодном детстве, приводило в уныние. Специального же образования, чтобы сменить работу, за плечами у Геннадия Александровича не имелось – вся его жизнь была связана с футболом…



В июне 1988 года Красницкий улетал инспектировать матч в таджикский город Курган-Тюбе и бросил странную фразу: «Проводите меня в последний раз». Но супруга Зоя в тот день заболела и дочь Катю одну в аэропорт не отпустила. Провожала Красницкого только мама.



В Курган-Тюбе Геннадия встретил известный таджикский футболист Владимир Гулямхайдаров, работавший начальником местной команды. Красницкий выглядел подавленным, а после матча в номере гостиницы продолжал нервничать, много курил, постоянно снимал с пальца и снова надевал большой красивый перстень.



Гулямхайдаров, Красницкий и пришедшие к ним в гости общие знакомые сидели в комнате и разговаривали. В какой-то момент Геннадий резко встал, сказал: «Ну ладно, прощайте!» — и быстрыми шагами вышел в спальню. Почувствовав неладное, друзья поспешили за ним. Последнее, что они увидели в проёме окна, ноги лучшего футболиста в истории Узбекистана. Ему было 47 лет.

Геннадий Александрович Красницкий



Родился 27 августа 1940 года в Ташкенте (Узбекская ССР).

Нападающий. Рост 185 см.

Выступал за «Пахтакор» Ташкент (1958 – 1970). В высшей и первой лигах чемпионата СССР сыграл 323 матча, забил 142 мяча.

За первую сборную СССР сыграл 3 матча, забил 1 мяч.

По окончании карьеры работал тренером в командах «Трактор» Ташкент, «Пахтакор» Ташкент, «Янгиер» Янгиер, «Звезда» Джизак.

Трагический погиб 12 июня 1988 года.

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