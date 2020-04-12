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Самые смешные и глупые высказывания футболистов, тест «Чемпионата»

Самые смешные и глупые высказывания футболистов
«Чемпионат»
Тест. Кто из футболистов это сказал?
Вспоминаем смешные и глупые высказывания игроков.
Футбол 0

«Чемпионат» предлагает вам пройти ещё один тест. Не секрет, что футболисты в большинстве своём «университетов не кончали», хотя среди них есть и хорошо образованные, успешные в жизни после спорта люди. Иногда игроки, сами того не желая, превращаются в королей стендапа – выдают в интервью такие фразы, после которых остаётся только смеяться сквозь слёзы. Например, хавбек киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес как-то рассказал, почему был оштрафован за езду в метро «зайцем»: «Я только приехал в Базель. И с одним из приятелей решили проехаться в метро. Честно, даже не знал, что нужно платить…».

В нашем сегодняшнем тесте 10 более известных высказываний от более популярных футболистов. Наверняка вы слышали их. Попробуйте вспомнить авторов.

Пройти тест можно по ссылке

Тест. Что вы помните о футболе нулевых?
Эпоха великих: Зидан, Роналдиньо, Бекхэм, Индзаги, Шевченко, Анри. Что вы о них помните?
Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал
Об игроках вы что-то помните. А как хорошо вы знаете тех, кто ими руководит?
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