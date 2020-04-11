Эпоха великих: Зидан, Роналдиньо, Бекхэм, Индзаги, Шевченко, Анри. Что вы о них помните?

Тест. Что вы помните о футболе нулевых?

Нулевые – время расцвета нескольких великолепных команд. Карло Анчелотти собрал дрим-тим в «Милане» с Зеедорфом, Пирло, Гаттузо, Шевченко, Кака и Индзаги и доминировал в Европе. Алекс Фергюсон стабильно разрывал АПЛ, хотя в какой-то момент пришлось подвинуться: «Челси» с Жозе Моуринью затребовал свою порцию трофеев. В «Реале» Флорентино Перес реализовывал политику «галактикос» и покупал мировых звёзд оптом. А в «Барселоне» творил главный волшебник десятилетия – Роналдиньо. Эти годы подарили множество ярких голов и незабываемых матчей и влюбили в футбол множество зрителей. Вы хорошо помните то время? Пройдите тест «Чемпионата» и проверьте себя!

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