Тест. Что вы помните о футболе нулевых?
Эпоха великих: Зидан, Роналдиньо, Бекхэм, Индзаги, Шевченко, Анри. Что вы о них помните?
Нулевые – время расцвета нескольких великолепных команд. Карло Анчелотти собрал дрим-тим в «Милане» с Зеедорфом, Пирло, Гаттузо, Шевченко, Кака и Индзаги и доминировал в Европе. Алекс Фергюсон стабильно разрывал АПЛ, хотя в какой-то момент пришлось подвинуться: «Челси» с Жозе Моуринью затребовал свою порцию трофеев. В «Реале» Флорентино Перес реализовывал политику «галактикос» и покупал мировых звёзд оптом. А в «Барселоне» творил главный волшебник десятилетия – Роналдиньо. Эти годы подарили множество ярких голов и незабываемых матчей и влюбили в футбол множество зрителей. Вы хорошо помните то время? Пройдите тест «Чемпионата» и проверьте себя!
Тест также можно пройти по этой ссылке
Пройти больше тестов о футболе:
Тест. Вы хорошо помните ЧМ-2002?
Нелепая стрижка Роналдо, чудо-голы, провал фаворитов и абсурдное судейство.
Тест. Главные победы наших в Лиге чемпионов. Что вы об этом помните?
Вспомним хорошее.
Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:49
-
09:32
-
09:18
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:05
-
06:36
-
06:08
-
04:57
-
04:47
-
04:26
-
04:10
-
03:45
-
03:34
-
03:03
-
02:53
-
01:53
-
01:36
-
00:56
-
00:53
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
Партнерский контент