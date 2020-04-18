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Красота дня – дочь знаменитого аргентинского футболиста Клаудио Каниджи Шарлотта

Дочь легенды сборной Аргентины
София Михайлова
Дочь легенды сборной Аргентины «разрывает» «Инстаграм»! У неё миллионы подписчиков
Вряд ли такая популярность сильно радует отца.
Футбол 0

В 1990 году сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира. По большому счёту, её туда дотащили три героя – вратарь Гойкоэчеа, капитан Марадона и нападающий Каниджа. У Диего с Клаудио сложилась тогда отличная связка. Белокурого нападающего болельщики называли «сыном ветра». Увы, из-за перебора карточек Каниджа пропустил решающий матч мундиаля, и его команда минимально уступила немцам – 0:1.

Спустя три года после чемпионата мира у Каниджи родилась дочь Шарлотта. Девушка приобрела известность благодаря аргентинскому аналогу «Танцев со звёздами». После этого MTV предложил ей стать главной героиней нового реалити-шоу. Так Шарлотта и стала звездой телевидения в родной стране. Но, как это обычно бывает, любовь к футболу от отца к дочери не передалась. Шарлотта совсем не интересуется им и просит журналистов не задавать ей вопросов на спортивную тематику.

В «Инстаграме» Шарлотт — звезда. На её аккаунт в социальной сети подписано более 2,4 млн пользователей. И девушка не обманывает их ожиданий, регулярно радуя поклонников яркими, нередко откровенными снимками.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/chcaniggia

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