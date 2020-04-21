Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тест «Чемпионата»: Евро-2000, «золотой гол» Зидана», Италия — Нидерланды

Тест «Чемпионата»: Евро-2000
Анатолий Романов
Тест. Сколько оставалось играть, когда Франция сравняла счёт в финале Евро-2000?
Правило «золотого гола» и безумные развязки на последних минутах. Что вы об этом помните?
Футбол / Евро-2020 0

Чемпионат Европы 2000 года запомнился множеством ярких матчей, высокой результативностью и драматичными развязками. Многие помнят великолепные полуфиналы Франция — Португалия и Италия — Нидерланды. В первом всё решила игра рукой в концовке, во втором — великолепная игра вратаря итальянцев Франческо Тольдо. Да и сам финал вышел невероятно эмоциональным, ведь победу в нём принёс «золотой гол» — мяч в дополнительное время, который автоматически заканчивал встречу. Болельщики называли то правило «внезапной смертью», оно так и не прижилось. А помимо полуфиналов и финала было ещё множество ярких моментов. Пройдите тест «Чемпионата» про Евро-2000 и проверьте себя, как хорошо вы помните турнир, который состоялся 20 лет назад.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

Больше тестов:

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-2006?
Кого из родственников Зидана оскорбил Матерацци? Сколько красных карточек показал Валентин Иванов?
Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020