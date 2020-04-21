Правило «золотого гола» и безумные развязки на последних минутах. Что вы об этом помните?

Тест. Сколько оставалось играть, когда Франция сравняла счёт в финале Евро-2000?

Чемпионат Европы 2000 года запомнился множеством ярких матчей, высокой результативностью и драматичными развязками. Многие помнят великолепные полуфиналы Франция — Португалия и Италия — Нидерланды. В первом всё решила игра рукой в концовке, во втором — великолепная игра вратаря итальянцев Франческо Тольдо. Да и сам финал вышел невероятно эмоциональным, ведь победу в нём принёс «золотой гол» — мяч в дополнительное время, который автоматически заканчивал встречу. Болельщики называли то правило «внезапной смертью», оно так и не прижилось. А помимо полуфиналов и финала было ещё множество ярких моментов. Пройдите тест «Чемпионата» про Евро-2000 и проверьте себя, как хорошо вы помните турнир, который состоялся 20 лет назад.

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