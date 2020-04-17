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Тест «Чемпионата»: ЧМ-2006, удар Зидана, гол Матерацци, судейские ошибки

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-2006?
Анатолий Романов
Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-2006?
Кого из родственников Зидана оскорбил Матерацци? Сколько красных карточек показал Валентин Иванов?
Футбол 0

Чемпионат мира 2006 года прошёл в Германии — и как выяснилось через несколько лет, страну выбрали не совсем честно. Но это не помешало ему подарить миллионам болельщиков массу эмоций. Действующие чемпионы бразильцы привезли возрастной, но легендарный состав с Роналдо, Кафу, Роберто Карлосом и Роналдиньо. Топовый состав был у Англии и Аргентины. Франция под руководством Раймона Доменека была источником постоянных скандалов, а на Италию во главе с Марчелло Липпи вообще никто не ставил. Чемпионат мира преподнёс немало сюрпризов, а главной сенсацией стал финал, в котором Италия играла с Францией. Последний матч в карьере Зинедина Зидана стал одним из самых известных.

Проверьте, как хорошо вы помните все подробности: скандалы, результаты, достижения и неожиданности турнира. Пройдите тест и проверьте себя.

Пройти тест по ЧМ-2006 можно по этой ссылке.

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Вспомним хорошее.
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