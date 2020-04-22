Зрителей не пускают на стадионы? Не проблема: есть законный способ обойти запрет

Что делать, когда футбол уже вернётся, а зрителей на трибуны ещё не пустят?

Большая проблема футбола в условиях пандемии, которую пока непонятно, как решать: скопление болельщиков на трибунах. Сейчас, когда большинство стран соблюдает строгие меры изоляции и люди вообще не выходят из дома, это не имеет значения, но когда строгий карантин закончится, футбол столкнется с этой ситуацией. Футболистам уже можно будет играть, а вот зрителей на стадионы не пустят. Доигрывать при пустых трибунах?

Возможно, этим всё и закончится, но пока можно хотя бы придумывать альтернативные варианты. В Дании чемпионат могут возобновить уже совсем скоро, но речи о зрителях нет: клубы доиграют сезон при пустых трибунах. Лидер чемпионата «Мидтьюлланн» разработал вариант, который может подойти многим клубам — хотя и не всем. Клуб хочет попробовать вариант с драйв-ином на стадионе.

9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги? Европейский футбол начинает потихоньку оживать.

Что такое футбол драйв-ин?

Свободное пространство перед стадионом «МСХ Арена» клуб планирует использовать в качестве стоянки для автомобилей. А на двух трибунах с внешней стороны стадиона можно установить огромные экраны, превратив таким образом стадион в что-то вроде автокинотеатра.

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Но картинка — это ещё не всё. Футбол вживую смотрят под шум стадиона, но в машинах этого шума не будет, поэтому ещё одно решение клуба — продублировать комментарий матча с телевидения на радио, чтобы зрители в машинах могли включить нужную волну и смотреть матч под комментарий прямой трансляции.

В заявлении «Мидтьюланна», опубликованном на официальном сайте, говорится, что сразу можно предоставить доступ для двух тыс. автомобилей, но если идея станет популярной, то максимальное количество машиномест может быть расширено до 12 тыс.

Фото: fcm.dk

«Мы не хотим бороться за титул без своих болельщиков. Поэтому совместно с городскими властями и правоохранительными органами мы разработали план — наилучшую альтернативу посещению трибун. Приглашаем вас посетить арену, когда чемпионат возобновится, и испытать новый опыт боления за любимую команду», — сказано в заявлении на сайте.

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Директор по маркетингу «Мидтьюланна» Пребен Роккьер подчеркнул, что это не просто инициатива клуба, а план, одобренный властями. «Мы находимся в постоянном контакте с властями и полицией. После первого матча, в котором будут открыты две тыс. парковочных мест, мы скорректируем планы по вместительности и решим, сколько нужно открывать в дальнейшем. Также мы рассматриваем возможность подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса».

Подойдёт ли такой опыт другим клубам?

Точно не всем. например, клубам, стадионы которых расположены в оживлённых районах городов, в мегаполисах, и которые лишены просторных надземных парковок. Например, стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу». С трёх сторон окружён улицами с проезжей частью, а с четвёртой, где расположены парковка и въезда на стадион, может разместиться меньше 500 автомобилей. Стадион «Челси» «Стэмфорд Бридж» тоже зажат между дорогами. На «Энфилде», где играет «Ливерпуль», есть парковка перед перед трибуной имени Кенни Далглиша, а в 100 метрах от стадиона ещё одна, более крупная, на тысячу машин, но оттуда почти не виден стадион. Да и ценность нескольких тысяч зрителей для топ-клубов не так велика, как для маленьких.



На обычные игры «Мидтьюланна» с начала сезона приходило по восемь тыс. человек. То есть идея релевантна для маленьких клубов из топ-чемпионатов и для всех клубов из чемпионатов, находящихся за пределами топ-5 лиг.