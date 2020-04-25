Бекхэм – уникальный. Скоро его новый футбольный клуб покорит MLS

Вы наверняка уже не раз читали о гигантских и нескончаемых трудностях, которые сопровождали футбольный проект Дэвида Бекхэма с первых же дней – даже не после основания, а просто после выкупа франшизы. На всякий случай тезисно напомним главные события.

Бекхэм уже четыре года создаёт свой клуб. Получается не очень Зато теперь у него есть название и эмблема.

— Право на приобретение франшизы клуба MLS по сниженной цене (25 млн долларов против стандартных 150) появилось у Бекхэма в момент его подписания контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси» в далёком 2007-м ещё в рамках игровой карьеры;



— С игровой карьерой Бекхэм попрощался в 2013-м, в начале 2014-го он объявил о намерении создать свой клуб в Майами – городе, где футбол исторически никак не мог закрепиться среди элитного профессионального спорта;



— Первые четыре года – настоящий ад в жизни проекта. Бекхэму и партнёрам никак не удавалось сделать шаг в сторону выполнения главного требования от MLS — начала возведения собственного стадиона. Команда экс-футболиста сборной Англии скиталась из одного района Майами в другой, пыталась купить землю, но везде натыкалась на препятствия: боролась с крупными бизнесменами, имевшими виды на территорию рядом с круизным портом, а также богатенькими жителями элитных новостроек, которым арена (уже в центре города рядом с дворцом баскетбольного «Майами Хитс») могла бы загородить вид на океан. Когда удалось-таки купить землю в не самом элитном районе под названием Овертаун, возникли новые судебные слушания – один городской активист обвинял местные власти в том, что земля была продана ниже рыночной стоимости. Длились разбирательства до конца 2017-го;



— К моменту, когда строительство стадиона в Овертауне всё же одобрили, Бекхэм неоднократно мог бросить затею. Да и MLS настойчиво подгоняла футболиста и его соратников, терпение комиссара лиги подходило к концу, он грозился выкупить франшизу обратно. По изначальным планам, играть в главной футбольной лиге США команда была должна в 2017-м, но за три года проект фактически не сдвинулся с начальной точки;



— Также Бекхэму пришлось менять одного из инвесторов, поскольку по правилам MLS ими должны быть местные бизнесмены, а один из миллиардеров-партнёров оказался из Лос-Анджелеса;



— Когда появились права на землю и проект наконец-то начал реализовываться, свалилась новая напасть: название «Интер Майами», выбранное советом директоров, не устроило миланский «Интер», который как раз в 2019-м зарегистрировал свой товарный знак в США. С тех пор итальянцы судятся с MLS (именно лига выступает ответчиком), вероятность поражения велика. Нынешний сезон клуб Бекхэма проведёт под действующим именем, а вот в дальнейшем, вероятно, его придётся сменить.

У Бекхэма проблемы. У его клуба пытаются отобрать название Инициатор – миланский «Интер».

Сейчас Бекхэм смотрит на всё философски: «Честно говоря, я думал, что мы просто объявим о создании команды и через год начнём играть – мне казалось, что в США наступает возрождение футбола, поэтому предполагал, что всё сложится легко. Но за эти шесть лет были допущены ошибки. Представьте, кто-то из неместных приезжает в Лондон и говорит: «О! Какой хороший участок земли по соседству с Букингемским дворцом, давайте мы построим здесь стадион». Мы были такими же».

Главное, что проект Бекхэма выжил – и всё-таки был доведён до ума. Многое уже сделано: в феврале команда дебютировала в MLS, стадион строится и будет сдан в 2022 году (сейчас «Интер Майами» играет на временной арене), и скоро можно будет заговорить о решении спортивных задач.



Приятнее же всего удивляет путь, который выбрал Бекхэм при развитии своего детища. Он не самый типичный и явно не бутафорский.

Первый шаг Бекхэма – приглашение топ-менеджера на должность спортивного директора

Многие владельцы клубов считают, что они понимают в футболе не хуже профессионалов, им неинтересно прислушиваться к подчинённым, гораздо увлекательнее – попробовать всё самим. Самим найти лучшего тренера, отыскать футболистов, а иногда даже определить состав на игру. В особенно грустных случаях, которые есть, к сожалению, и в России, команды просто становятся игрушками для потехи магнатов, и у них не прослеживается никаких долгосрочных стратегий.



Мог ли взять всё на себя Бекхэм? Да запросто. Тем более он человек очень даже футбольный и с американским рынком прекрасно знаком. Но Дэвид и его партнёры сразу же поняли, что никуда не деться без профессионального менеджера, который чувствовал бы себя в MLS как рыба в воде. За пару недель до официальной презентации названия «Интер Майами», розово-чёрных цветов и эмблемы, в августе 2018-го (то есть за полтора года до официальных матчей в MLS), в клуб на должность спортивного директора был приглашён Пол МакДоно. Это самое первое приобретение Бекхэма, причём Дэвид сразу же заявил, что специалист получит карт-бланш при строительстве команды.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

МакДоно высоко котируется на американском рынке – ранее он занимал ведущие посты в «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед». В «Атланте» Пол в короткие сроки построил чемпионскую команду, выигравшую MLS на второй год его работы. В «Интер Майами» на МакДоно сосредоточена вся спортивная вертикаль, в том числе академия.



Кстати, академия появилась у клуба даже раньше, чем первые профессиональные футболисты. Её наличие – обязательное требование MLS, но в Майами к вопросу подошли не формально, а трепетно: в апреле 2019-го начался отбор, в течение которого были изучены свыше 6000 детей из Южной Флориды. Примерно каждый десятый из них получил шанс продемонстрировать свои качества лично перед тренерами и скаутами клуба, а всего в структуру зачислили порядка 120 ребят.



«Интер Майами» заявил, что предоставит возможность каждому талантливому мальчику, независимо от финансового положения его семьи, а просмотром занимались не только скауты и тренеры академии, но и ведущие менеджеры клуба, включая МакДоно. Ключевая идея – брать только местных, а не приезжих из других регионов.



— Мы начали разведку в августе 2018-го, — сказал МакДоно. – Поговорили с местными клубами, школами, тренерами и всеми участниками футбольного сообщества, чтобы найти самых талантливых игроков среди всех почтовых адресов на нашем рынке. «Интер Майами» пригласил игроков не только из известных местных клубов, а также парней из не совсем футбольных районов, которые тем не менее благодаря навыкам попали на карандаш скаутам. Все расходы на обучение будут покрыты клубом, включая школу, инструкторов, диетологов, оборудование, питание и поездки на гостевые игры.



Двух первых юношей, зачисленных в академию, Бекхэм поприветствовал лично. Обязательно посмотрите этот милый видеоролик.

«Майами Интер» мог пригласить элитного тренера, но позвал просто хорошего. И не из Европы

Время шло, оставалось менее трёх месяцев до старта сезона MLS, а клуб Бекхэма никак не объявлял имя главного тренера. Слухов крутилось много, а точно известны были лишь критерии, которым должен был соответствовать будущий менеджер. Обязательные характеристики – умение развивать молодых игроков (с соответствующей историей) и работа на высших уровнях. Предпочтительная характеристика – успешная игровая карьера. Совсем великолепная – опыт выступлений на чемпионате мира и Лиге чемпионов УЕФА.

В прессе фигурировали такие специалисты, как Зинедин Зидан (бывший партнёр Бекхэма по «Реалу», был без работы до марта 2019), Сантьяго Солари (тоже бывший партнёр по «Реалу», с ним велись конкретные переговоры), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», дважды лучший тренер года в Южной Америке), Патрик Виейра (в декабре 2019-го мог лишиться должности в «Ницце», долгое время был приоритетным выбором для «Интер Майами»), Карло Анчелотти (кандидатура от Бекхэма, работавшего с итальянцем в «ПСЖ», но Карло вскоре подписал контракт с «Эвертоном).



В итоге «Интер Майами» сделал неожиданный ход: в конце 2019-го главным тренером назначили не сильно раскрученного на мировом рынке уругвайца Диего Алонсо. Он был известным игроком, выступал в Испании, в том числе в «Атлетико» и «Валенсии», но за сборную своей страны провёл лишь восемь матчей. Зато как тренер Алонсо добился впечатляющих успехов, дважды побеждал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ – с «Пачукой» в 2017-м, с «Монтерреем» в 2019-м. Никто прежде не брал этот трофей с двумя разными клубами.

Фото: Harry How/Getty Images

Диего точно соответствует критерию работы с молодыми футболистами, он вырастил нескольких звёзд – Лосано («Наполи»), Гутьерреса (ПСВ), Писарро (экс-«Монтеррей», почти сразу же перешёл в «Интер Майами»). Очевидно, что в расчёт Бекхэм и партнёры также принимали знакомство тренера с рынком игроков – в частности, латиноамериканским. Окончательное решение принимал спортивный директор МакДоно, а перед утверждением кандидата он позвонил бывшему тренеру «Барселоны» Херардо Мартино, который работал под его руководством в «Атланте» и выиграл MLS. Мартино, ныне перебравшийся в Мексику, подтвердил, что «Интер Майами» не ошибся с выбором.



Философия Диего Алонсо – гибкий подход, в котором команда должна уметь навязывать свою игру, но при этом учитывать конкретные особенности соперника. Алонсо варьирует схемы (за два матча в Майами были уже 4-2-3-1 и 5-4-1), любит делать ставку на контроль мяча и агрессию, но не прочь, когда нужно, сыграть и на контратаках. На своей первой пресс-конференции он чётко обозначил главную цель на ближайшие месяцы: нужно сразу же поработать над общекомандным менталитетом. Психология – самое важное на начальном этапе, все игроки должны поверить в миссию, победа должна стать самой важной целью для каждого.



— Каждый раз, когда я принимал участие в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, моей конечной целью была победа в клубном чемпионате мира, — говорит Алонсо. – То есть я хотел не просто выиграть Лигу чемпионов, а попасть на клубный чемпионат мира и выиграть его!



Боссы «Интер Майами» остались безумно довольны выбором. Время покажет, не разойдутся ли слова с делом, но уже сегодня можно констатировать нетривиальный подход клуба в поиске тренера.

Сначала каркас из «средних» игроков, а потом приезд мировых звёзд

Когда только-только было объявлено о создании «Интер Майами», казалось, что Бекхэм запросто соберёт в своём клубе звёзд. Пусть не 20 и даже не 10, ведь в MLS есть потолки зарплат и ограничения по количеству футболистов, которые могут выходить за этот потолок, – таких в каждой команде не больше трёх. За полтора-два года в СМИ, кажется, перебрали всех звёздных игроков, которые могли бы перейти в новый американский клуб.



С Неймаром Бекхэм договорился лично (пусть и в шутку, зато на камеру), Гризманн объявил себя фанатом Дэвида и пообещал, что приедет по первому же зову, также в списках были Кавани и Суарес, Роналду и Месси, Хамес Родригес и Давид Сильва, а у Модрича, говорят, до сих пор на руках предложение. И это мы не упоминаем просто крепких игроков – таких, как Дриусси, которого «Интер Майами» точно хотел, но «Зенит» отпускать аргентинца зимой отказался.

Фото: twitter.com/brfootball

Удивительно, но никто из суперзвёзд в «Интер Майами» пока так и не перешёл. Можно назвать это неудачей в переговорах, но есть ощущение, что клуб просто действует осторожно и избирательно.



— Я лично проверил множество фамилий, связанных слухами с нашей командой, — говорит Бекхэм. – Мы все знаем, как Майами прекрасен, здесь можно комфортно жить с семьей, но мы не хотим, чтобы игроки просто приезжали сюда в конце своей карьеры с мыслями: «О, поживу я пару лет в шикарном городе и немного поиграю в футбол. Это не то, чего мы хотим! Нам нужны игроки, которые голодны, которые играли на высшем уровне, но до сих пор хотят побеждать.



— Мы хотим играть в агрессивный, атакующий футбол, — продолжает Бекхэм. – Мне повезло, что я выступал за многие командах, в разных странах, с большим количеством игроков. Они, на самом деле, звонят мне ежедневно. Это приятная головная боль. Я же просто хочу, чтобы MLS не был лигой, куда звёзды приезжают заканчивать карьеру. Хочу, чтобы сильнейшие европейцы приезжали сюда продолжать свои карьеры!



Той же философии придерживается и спортивный директор МакДоно, тем более в его менеджерской карьере уже были ошибки.



— В моём предыдущем клубе, «Атланте», все футболисты, приглашённые поверх зарплатного потолка, были примерно одинакового возраста, и я думаю, что это действительно очень важно, — рассказывает менеджер. – Симбиоз опыта и баланса с точки зрения возраста был лучшим решением для «Атланты». А в «Орландо» у нас был Кака и кучка маленьких детей, игру которых мы пытались построить вокруг бразильца. И, честно говоря, это было просто несправедливо по отношению к Кака. Оглядываясь назад, я понимаю, что, имея в своих рядах такую большую DP-звезду (от выражения Designated Player – «назначенный игрок»), мне следовало пригласить в команду еще несколько парней, у которых был хоть какой-то сопоставимый опыт выступлений в больших клубах и важных матчах.

Сейчас в «Интер Майами» есть тот самый сплав молодости и опыта. За опыт отвечают 35-летний вратарь и капитан Луис Роблес, 28-летний мексиканский полузащитник Виктор Ульоа, 26-летний атакующий полузащитник и лидер (а ещё автор первого гола) Родольфо Писарро. За молодость и задор – ряд талантливых игроков, среди которых есть аргентинские потенциальные звёзды, 20-летний Матиас Пеллегрини (одно из двух первых приобретений «Интер Майами», перешёл из «Эстудиантеса» за 8 млн евро) и 19-летний центральный нападающий Хулиан Карранса (из «Банфилда» за 5,5 млн евро).



На всю трансферную кампанию клуб до сих пор потратил «всего» 24,66 млн евро, а ни одной суперзвезды пока не появилось.

Но они обязательно появятся в дальнейшем, когда команда уже сделает первые шаги, освоится в лиге и обзаведётся структурой. Пока же Диего Алонсо непросто: например, у него минимум защитников необходимого класса, поэтому даже при достойном футболе против «Лос-Анджелеса» и «Ди Си Юнайтед» команда потерпела два выездных поражения – 0:1 и 1:2.

Послесловие

К сожалению, коронавирусная пандемия не позволила клубу Бекхэма провести первый домашний матч. Вывеска была очень красивой: 14 марта «Интер» встречался бы с «ЛА Гэлакси», бывшей американской командой Дэвида. Впрочем, даже два месяца ожидания – ничто по сравнению с шестью годами, прошедшими от даты появления идеи до первого официального выхода команды на поле.

Права на видеоролик принадлежат Youtube-аккаунту «Майами».

— Я хочу создать наследие, чтобы мои дети через 20 лет сказали: «Наш отец построил этот клуб», — заявил Бекхэм в середине марта. Он посвящает проекту всего себя, уже сделал «Интер» самым популярным клубом в Америке (у него 782 тыс. подписчиков в Инстаграме – больше, чем, к примеру, у «Зенита»), а всё ведь только начинается. И есть предчувствие, что всё у клуба сложится хорошо – слишком уж нетипично здоровой и правильной выглядит его философия.