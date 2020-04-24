«Есть интерес со стороны трёх топ-команд Италии. Я хочу в «Рому». Кокорин — о будущем

Александр Кокорин остаётся одним из самых активных футболистов в эпоху карантина. Он снова дал интервью Евгению Савину и его блогу «КраСава». Выделили самое интересное.

«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным». Интервью с Кокориным Форвард «Сочи» — о карантине, вариантах с переходом в Европу и «Зените».

О разговоре с руководством «Сочи» после прошлого ролика и зарплате в «Зените»

— После нашего последнего ролика были разговоры с руководством, попросили, чтобы в следующий раз, когда что-то будет происходить, чтобы с ними посоветовался и дал посмотреть. В «Зените» сказали, что мой минимальный размер оплаты труда пошёл на мои штрафы за нарушения ПДД? Я об этом не знаю. Может, всё так и было. Но я бы должен был об этом узнать в первую очередь. Зарплату мне в «Зените» так и не выплатили, но это не те деньги, из-за которых стоит переживать.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

О переговорах с «Ромой»

— Если бы «Локо» действительно давал мне контракт на три года с зарплатой три млн евро, то сказал бы, что это шикарное предложение. Но это если бы со мной кто-то связался и о нём рассказал… Честно — со мной никто не связывался, но я знаю, что узнавали у руководства «Сочи», какие планы у меня вообще.



Что касается Италии, то есть люди, которые находятся там от меня, есть большой интерес от трёх клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно, если всё правда. Для меня все три клуба являются топовыми. «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, ты угадал. Но я хочу в «Рому», она есть в этом списке.

О зарплате в «Сочи» и возвращении в «Зенит»

— На этот месяц в «Сочи» снизили зарплату. Насколько я понимаю, будет как пробник. Уберут — и посмотрят, что будет дальше. Что будет с моей уже выплаченной зарплатой? Я разговаривал с руководством, они сказали, что этот момент закроем, когда я в Сочи вернусь, закроем вопрос внутри клуба.



С Семаком недавно разговаривал на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в «Зенит», мне были нужны тренажёры, и они пошли навстречу и всё, что нужно было, дали. Останусь ли в «Зените»? Это от них зависит. Если предложат новый контракт и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.



Я по-прежнему люблю Питер. Если будет выбор между «Зенитом» и «Ромой»? Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» — большая мечта.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону? Как минимум трое.

О благотворительности и апелляции

— Наша апелляция должна была быть рассмотрена, но её отменят из-за вируса.



Хочется в рамках закона судиться до конца, пройти все инстанции. Главная инстанция — Верховный суд, мне очень интересно, как там отреагируют на наше дело.



Благотворительность? Стараюсь помогать тем людям, которые заинтересованы в помощи, и которым эти деньги помогут. Не могу же я выйти и сказать: «Давайте, я всем помогу сейчас, где доктора, где все». Помогаю тем, кого знаю.



Я мог бы показать тебе скрины своего директа в «Инстаграме» — никто не пишет «Как дела?», всем нужно помочь. Я понимаю, что там процентов 50 — те, кто просто рассылают всем в интернете, но там много историй с детьми.



Я вот слышал об истории Арнеллы Персаевой, и все ребята в «Сочи» думали об этом. Всё, что от нас зависит — мы поможем. Знаю, что были случаи, когда один-два очень обеспеченных человека просто закрывали такие вопросы, даже инкогнито. Может, нас посмотрят все мои начальники — в «Динамо», «Анжи», Сулейман Керимов, Борис Ротенберг, может, они сделают добрый жест. Я думаю, что если мы уже об этом разговариваем, то это будет контролироваться.