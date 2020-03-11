Слуцкий уверенно движется навстречу ФНЛ. Пока его «Рубин» ничем не лучше старого

«Рубин» был самым активным российским клубом во время зимней паузы. Казань пригласила статусного российского тренера, вернувшегося из Европы, сменила спортивную вертикаль, затеяла массовую перестройку состава, совершила ряд громких и перспективных трансферов. С новым вектором команда надеялась относительно легко обезопасить себя от вылета и спокойно готовиться к следующему сезону.



Но дебютный отрезок Слуцкого в «Рубине» превратился в катастрофу. В матчах с прямыми конкурентами – «Тамбовом» и «Крыльями» — набрано всего одно очко. Не забито ни гола, зона вылета теперь даже ближе, чем перед уходом на каникулы. Качество футбола вызывает вопросы, а впереди – календарь, которому не позавидуешь.

Судья в Казани долго смотрел на логотип РФС. VAR сломался А Слуцкий впервые проиграл с «Рубином».

Масштаб бедствия

«Рубин» не просто не забил ни гола в стартовых двух турах. Если оценивать объективно, он и наиграл на такой результат, какой имеет.



В матче с «Тамбовом» команда владела мячом 71% времени, но сподобилась всего на шесть ударов из пределов штрафной (два в створ). Суммарный xG составил 0,67, а резкие контратаки соперника (их за 90 минут набралось с десяток) смотрелись даже опаснее, чем стерильного владение казанцев.



В матче с «Крыльями» всё смотрелось ещё печальнее. «Рубин» ни разу не попал в створ (!), нанёс всего девять ударов (два – из штрафной), суммарный xG – 0,38 против 1,4 у соперника, и вряд ли удаление служит полноценным оправданием, поскольку в меньшинстве казанцы играли лишь 35 минут из 90. Однако и в равных составах у чужой штрафной наблюдался полнейший штиль.



Система, выстроенная Слуцким, пока не работает. Она неэффективна в атаке, при этом предсказуема для изучения соперников и на сегодня имеет ярко выраженные уязвимые точки.

Водитель повёз «Рубин» не на тот стадион. Ещё и спорил со Слуцким! Казанцы чуть не опоздали на игру.

Проблема №1. Пара Подберёзкин – Коновалов в опорной зоне

Слуцкий мог убедиться ещё в поздних зимних спаррингах: одновременный выход Подберёзкина и Коновалова в опорной зоне оправдан разве что в матчах, где команда будет много контролировать мяч без чужого давления (прессинга), да и то необходима подстройка системы под чужие контратаки. Причина в том, что ни Коновалов, ни Подберёзкин не умеют: а) играть в интенсивном ключе, оба по своей натуре не взрывные, а действующие в одном темпе глубинные диспетчеры; б) разворачиваться и двигать мяч под давлением за счёт индивидуальных качеств; в) отбирать мяч; г) стабильно принимать правильные решения при позиционной обороне. Все недостатки структуры с Коноваловым и Подберёзкиным были видны ещё в спарринге с «Кайратом», когда «Рубин» полностью проиграл центр поля до перерыва и получил 0:3.

Против «Тамбова» Слуцкий попробовал добавить в пару к Коновалову Абильдгора с его более выраженными защитными характеристиками, а Подберёзкина соответственно поднял выше. Но выяснилось, что датчанин пока не до конца готов: не справляется со скоростями нашего чемпионата, прячется от мяча в первой стадии атаки, опаздывает за эпизодами. Во втором тайме игры в Нижнем Новгороде, когда требовалось усилить давление, Слуцкий убрал Абильдгора, бросил в бой Давиташвили, а Йевтича перевёл с фланга в центр. Система точно не стала лучше, но и не ухудшилась: количество пропускаемых контратак осталось на прежнем, достаточно высоком уровне.



В игре с «Крыльями» Слуцкий, видимо, надеялся много атаковать, поэтому опять построил центральный треугольник Коновалов – Подберёзкин – Йевтич. И вновь это привело только к проблемам, количество пропускаемых выпадов соперника через центр зашкаливало. Учитывая адаптацию Абильдгора, очень кстати пришёлся бы Тарасов. Но Дмитрий пребывает на долгосрочном больничном после того, как в него на тренировке влетел собственный партнёр.

Как же не везёт Тарасову! Подписал контракт и через три дня сломал ногу Опять без футбола.

Проблема №2. Зуев на позиции левого защитника

Слуцкого не устраивают имеющиеся Степанов и Поярков, и это было бы объяснимо, если бы в его распоряжении был кто покруче. Но Леонид Викторович пошёл на эксперимент, переделав в левого защитника Зуева. Это удивляет хотя бы потому, что: а) Зуев – номинальный фланговый нападающий и на моей памяти всегда очень средне оборонялся один в один; б) рабочая нога у него правая, левая развита неплохо, но если оценивать по шкале современных крайних защитников, это всё равно не то, что нужно.



Итого имеем: Зуев активен в подборах, зарабатывает достаточно фолов на ведении и в борьбе у чужой штрафной (три очень опасных стандарта для своей команды за два тура), но он не создаёт ширину атаки, поскольку всё время лезет в центр, не выполняет необходимый объём передач в штрафную, да ещё и в обороне испытывает очевидный недостаток навыков.



Неужели Степанов или Поярков со всеми своими адаптационными рисками выглядели бы настолько хуже? Неужели с ними нельзя работать?

Проблема №3. Общее отсутствие баланса

Под отсутствием баланса как раз и подразумевается чрезмерное количество быстрых атак, которые пропустил «Рубин» через центр за два стартовых весенних тура. Здесь воедино сплелись всевозможные факторы.



Во-первых, упомянутое отсутствие навыков разрушения у двух основных опорников. По-другому быть не могло. У Коновалова по сезону в среднем по 7 единоборств в обороне (56% победные), у Подберёзкина – 6 (41%). Процент успешности отборов у обоих скромный, иными словами, они не обеспечивают ни количество единоборств, ни качество.



Во-вторых, банальные структурные моменты, связанные с подключениями крайних защитников. Многие тренеры в системе 4-Х-Х любят их ограничивать: если, допустим, левый защитник поднимается высоко в атаку, то правый сужает и остаётся страховать зону рядом с центральными. Плюс остаётся один из опорников, и команда обороняет возможный контрвыпад вчетвером. У Слуцкого всё немного иначе: оба крайних защитника могут одновременно уйти высоко, а сзади остаются два опорника, всё те же Коновалов и Подберёзкин.

Но при такой модели их неумение гасить чужую скорость и выгрызать мяч становится ещё более очевидным. И гол от «Крыльев», кстати, «Рубин» пропустил во многом из-за этого: два крайних защитника поднялись высоко, самарцы, пройдя опорную зону, банально растянули оборону и забросили мяч за спину Пабло Сантосу в зону, куда не успел добежать Зуев.

В-третьих, аномальное количество потерь в атаке. Когда на флангах у тебя бегают не самые дисциплинированные грузины Кварацхелия и Давиташвили (у последнего, к примеру, против «Крыльев» 17 потерь), когда оба опорника неустойчивы под прессингом, когда плеймейкер тоже не сохраняет мячи (у Йевтича в последнем туре – рекорд по потерям на своей половине, шесть), будь готов к тому, что соперник начнёт часто вылетать в быстрые атаки. А кем их гасит «Рубин»?

Проблема №4. Не сумевшие (пока) адаптироваться к уровню новички

Про Абильдгора сказано выше: есть надежда, что он добавит команде качеств в опорной зоне в будущем, но пока ему тяжело. А Йевтичу ещё тяжелее, на сегодня он, пожалуй, главное разочарование среди трансферов. Швейцарца слишком мало в игре, ещё меньше – в обострении, количество потерь полностью затмевает невысокую пользу при развитии атаки. За две игры Йевтич выполнил лишь один точный пас в штрафную.

Проблема №5. Странное использование Игнатьева

Просто цифра: в игре с «Крыльями» правый защитник «Рубина» Данченко выполнил 12 (!!!) навесов. Переводы от Коновалова и Подберёзкина на фланг и последующие подачи оттуда стали единственным оружием казанской команды в этой игре. Напрашивается вопрос: кто у команды играет центральным нападающим – двухметровый и цепляющийся за всё Дзюба или Игнатьев, пусть не такой уж хрупкий, но имеющий совершенно другие козыри? Разумеется, Иван проиграл всю борьбу (одно победное единоборство из 15, то есть 7%) и ни разу не пробил по воротам.



Да и в целом его вовлечённость в игру в дебютном отрезке оставляет желать лучшего. У «Рубина» нет свободных зон и предпосылок для их создания, команда редко доставляет мяч в штрафную низом. Вероятно, в первых матчах ей было бы проще с габаритным форвардом. Но, несмотря на изначальные намерения, клуб его не взял.

Что дальше?

А дальше у «Рубина» — ещё более суровые испытания. Сначала команду ждут две выездные игры с «Арсеналом» и «Уралом», потом проверка в Черкизово «Локомотивом», потом встреча с «Уфой» в гостях. Теперь ни в одном из оставшихся туров «Рубин» (кроме разве что матча с «Оренбургом») не будет явным фаворитом. А концовка и вовсе выглядит зубодробительной, в четырёх последних играх – «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».



С таким футболом, который «Рубин» показывает сегодня, вылет в ФНЛ даже при масштабной перестройке состава и элитном тренере выглядит реальностью, а не фантастическим сценарием. Слуцкому срочно надо решать проблемы.

Использованы данные Wyscout и InStat.