Тест. Угадайте, чем футболисты занимаются в изоляции

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока российский футбол на паузе. Мы уже убедились, что про историю РПЛ вы что-то знаете. А следите ли вы за актуальной повесткой?
Сможете сказать, где сейчас находятся легионеры «Спартака»? Чем занимается Артём Дзюба? Кто хорошо играет в Counter-Strike: Global Offensive, а кто в FIFA? В конце концов, кто из игроков РПЛ открыл в себе новые таланты? В этом тесте вам встретятся вопросы про хобби футболистов, шутки, достижения, громкие слова, поступки — про всё, чем сейчас наполнена жизнь игроков РПЛ без футбола.
Небольшая подсказка перед началом: те, кто регулярно читает новости на «Чемпионате», должны справиться с заданиями чуть лучше.
Как обычно, желаем вам удачи! Поехали!
Если у вас не отображается тест, можно пройти его по ссылке.
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