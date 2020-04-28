Тест. Угадайте, чем футболисты занимаются в изоляции

Сейчас игроки не только тренируются и смотрят сериалы.

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока российский футбол на паузе. Мы уже убедились, что про историю РПЛ вы что-то знаете. А следите ли вы за актуальной повесткой?

«Спартаку» — 98 лет. Что вы знаете о его истории? Новый тест от «Чемпионата».

Сможете сказать, где сейчас находятся легионеры «Спартака»? Чем занимается Артём Дзюба? Кто хорошо играет в Counter-Strike: Global Offensive, а кто в FIFA? В конце концов, кто из игроков РПЛ открыл в себе новые таланты? В этом тесте вам встретятся вопросы про хобби футболистов, шутки, достижения, громкие слова, поступки — про всё, чем сейчас наполнена жизнь игроков РПЛ без футбола.

Тест. Угадай легионера РПЛ по имени Ещё одна проверка на знание истории нашего футбола.

Небольшая подсказка перед началом: те, кто регулярно читает новости на «Чемпионате», должны справиться с заданиями чуть лучше.

Как обычно, желаем вам удачи! Поехали!

Если у вас не отображается тест, можно пройти его по ссылке.