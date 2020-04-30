30 людей, которых в футболе ненавидят больше всех. В списке есть россиянин

Британское издание FourFourTwo составило список из 30 самых ненавистных людей в футболе. Сейчас расскажем про каждого подробнее.

30-е место — Алекс Фергюсон

Сэр Алекс — великий. Уважаемый. И обычно его все любят. Но далеко не все. Фергюсон нередко оскорблял игроков, чтобы придать им дополнительной мотивации. Однажды это закончилось конфликтом с Бекхэмом и брошенной бутсой.

Исторический скандал в раздевалке «МЮ»: Фергюсон разбил Бекхэму бровь, Дэвида держали трое Это было ровно 17 лет назад.

Кроме того, он как-то назвал журналистов “чёртовыми идиотами”. А когда у тренера спросили, контактировал ли «Реал» с «МЮ» по поводу покупки Роналду, шотландец сказал: «Да я бы им даже вирус не продал». Но самая главная цитата Фергюсона была связана с родным стадионом «Олд Траффорд». Он сказал, что атмосфера на стадионе “как на похоронах”. Многие болельщики это помнят.

Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

29-е место — Майк Дин

Если игру судит Майк Дин, значит точно будет весело. Это человек, который показывал по 16 красных карточек за сезон. Это человек, про спорные решения которого говорят до сих пор. Это человек, про которого Алекс Фергюсон говорил: «Судить будет Дин? Это плохо».

28-е место — Джо Киннир

В 2008 году Джо Киннир стал главным тренером “Ньюкасла”. На первой же пресс-конференции Киннир устроил шоу, где выругался по меньшей мере 52 раз. Одних журналистов он назвал ублюдками, а других послал к чёртовой матери. Больше об этом тренере сказать нечего.

27-е место — Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии и знаменитый владелец «Милана» сделал клуб великим, но за свою жизнь столкнулся с более чем 30-ю судебными делами. Сильвио был осуждён в 2013 году за мошенничество с налогами. Были и другие обвинения: взяточничество, растрата средств и оплата услуг несовершеннолетней проституткой.

Sex, drugs, Rock’n’Roll и футбол. Безумные 80 лет Берлускони Управлять страной, находясь под следствием, и одновременно находить время на футбольный клуб и все-все радости жизни? Берлускони это умеет.

26-е место — Деннис Уайз

Полузащитник «Челси» Денис Уайз запомнился как хамоватый игрок, который с лёгкостью мог вступить в перепалку с соперником, размахивал локтями во время игр и бил исподтишка.



Кстати, по ходу карьеры он получит трёхмесячный тюремный срок за нападение на таксиста, но приговор потом отменили. После «Челси» Уайз выступал за «Лестер», но там долго не задержался: ударил одноклубника и вскоре его выгнали.

25-е место — Роман Абрамович

Владелец «Челси» Абрамович прошёл долгий путь от продажи импортных резиновых уток до финансирования одного из главных английских клубов в истории. Роман навсегда изменил футбол, когда приобрёл «Челси». Уже потом богатейшие люди последуют примеру русского бизнесмена и массово станут скупать футбольные команды. Это далеко не всем нравится.

Роман Абрамович Фото: Getty Images

24-е место — Кевин Мускат

Это был неплохой игрок, на счету которого почти 50 матчей за сборную Австралии. Но запомнился он другим. Каждую игру Мускат проводил так, будто ненавидел каждого игрока соперника. Достаточно вспомнить одного только Мэттью Холмса из «Чарльтона», которому он сломал ногу. Изначально врачи сказали, что сломанную в четырёх местах ногу, возможно, придётся ампутировать. От грубости Муската пострадали также Кристоф Дюгарри, Эшли Янг, Милан Барош, Джейсон Кулина и Крейг Беллами.

23-е место — Ричард Скудамор

Ричард Скудамор является исполнительным директором АПЛ. Его прямые задачи — раскрутить и монетизировать самый популярный в мире футбольный чемпионат. Иногда этот человек выдвигает совершенно безумные идеи. Например, Скудамор предлагал проводить 39-й (дополнительный) тур в больших городах вроде Пекина или Бангкока.



6 назад Скудамор чудом остался во главе АПЛ. В 2014 году его подозревали в сексистских оскорблениях, но ему удалось выкрутиться.

22-е место — Грэм Сунесс

В 1996 году «Галатасарай» в финале Кубка Турции переиграл «Фенербахче». После игры главный тренер «Галатасарая» Грэм Сунесс прогулялся с флагом до центра поля, где и воткнул в газон знамя своей команды. Этот поступок моментально вызвал массовые беспорядки на трибунах.

Грэм Сунесс

21-е место — Андони Гойкоэчеа

Вас не назовут «мясником из Бильбао» только за то, что вы являетесь ценителем мясной вырезки. Андони Гойкоэчеа был, возможно, одним из самых грубых футболистов в истории футбола. В сезоне-1981 защитник «Атлетико» покалечил игрока «Барсы» Бернда Шустера. Тогда немец порвал связки колена и остался вне футбола на девять месяцев.



В 1983 году Андони так подкатился под Диего Марадону, что сломал последнему лодыжку.

20-е место — Паоло Ди Канио

В одной из игр итальянский нападающий Паоло Ди Канио толкнул в грудь арбитра за то, что тот его удалил. Паоло был дисквалифицирован на 11 матчей и оштрафован на 10 тыс фунтов.



Но ненавидят его за политические взгляды. В «Лацио» Ди Канио не один раз приветствовал фанатов поднятой вверх рукой.



«Я фашист, но не расист, — признавался Ди Канио. — Римский салют – это приветствие товарища своим товарищам. Он был адресован моим людям».

«Я не расист. Я нацист». Самый безумный футболист Италии Драки с тренерами, хулиганство, страшная травма и долгий поиск себя. Сегодня день рождения Паоло Ди Канио.

19-е место — Эшли Коул

В своей автобиографии, написанной в возрасте 25-ти лет, известный защитник Эшли Коул рассказал, что чуть не разбил свою дорогущую машину узнав, что в «Челси» ему всего на 55 тысяч фунтов стерлингов в неделю больше, чем он получал в «Арсенале». Представляете его аппетиты? Потом многие будут называть его “Кэшли” (от слова cash — деньги). Кроме того, Коул неоднократно ругался с полицией, часто превышал скорость на дорогах, скандалил с журналистами, а один раз даже случайно ранил студента выстрелом из пневматической винтовки.

18-е место — Диего Коста

Выражение «грязный игрок» идеально подходит к нападающему Диего Косте. За свою карьеру Диего совершил немало плохих вещей: наступал на Шкртела, бросал манишку в Жозе Моуринью, кусал Бэйла, нападал на Адриана, бодался с одноклубником, оскорблял арбитров. Очень многие его не любят.

Диего Коста Фото: Getty Images

17-е место — Майк Эшли

Бизнесмен Майк Эшли в 2007 году заплатил за «Ньюкасл» около 134 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас его ненавидят почти все болельщики «Ньюкасла». За что? За то, что клуб при нём вылетел из АПЛ. За регулярные отставки тренеров. И за то, что он хочет продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии. Достаточно причин?

16-е место — Луис Суарес

Луис Суаерс — блестящий футболист, один из лучших форвардов современности. Но есть и другая сторона уругвайца. Его игра руками лишила Гану исторического прохода в полуфинал чемпионата мира, он кусал Кьеллини, а ещё был признан виновным в расистском оскорблении Патриса Эвра.

Луис Суарес Фото: Getty Images

15-е место — Кен Бэйтс

Кен Бэйтс купил «Челси» за смешной 1 фунт стерлингов в 1982 году и продал Роману Абрамовичу спустя 21 год за 140 миллионов фунтов стерлингов. Пока он был у руля клуба, он не раз предлагал поставить электрические ограждения для сдерживания хулиганов, называл группу болельщиков ”паразитами", а недавно прозвал умершего инвестора клуба Мэтью Хардинга «чёртом».

14-е место — Джои Бартон

Джоуи Бартон — противоречивый персонаж. С одной стороны, активный борец за права геев и посол благотворительных программ. Что же он сделал такого, чтобы оказаться в этом топе? Да много чего. Бартон тушил сигарету об глаз одноклубника, показывал голую задницу болельщикам соперников, дрался как с футболистами на поле, так и с обычными людьми на улице. Достаточно?

13-е место — Диего Марадона

Диего Марадона является одним из лучших игроков в истории футбола, но за свою жизнь он совершил немало некрасивых поступков. Наркотики, драки, стрельба из ружья по журналистам, удар фаната в ОАЭ — это лишь некоторые из околоспортивных поступков легенды. Марадона, судя по всему, и по сей день балуется наркотиками, об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи, на которых представлен неадекватный Диего.

Диего Марадона Фото: Getty Images

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994 Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.

12-е место — Карл Ойстон

Бизнесмен Карл Ойстон — очень интересная фигура. Летом 2006 года, когда «Блэкпул» выступал в Чемпионшипе, совладельцем команды стал латвийский банкир Валерий Белоконь. В 2010 году команда вышла АПЛ. Владелец клуба Карл Ойстон отказалсся повышать зарплату футболистам и платить агентам. Вскоре клуб вернулся во вторую лигу, а семейство Ойстонов извлекло прибыль в миллионы фунтов.

Уже потом, когда на Ойстонов подал в суд Белоконь, выяснится, что в 2010 семейство выплатило компаниям 26 миллионов фунтов из средств клуба, что представляло собой серьёзное нарушение. В 2017 году суд Лондона обязал Ойстона выплатить Белоконю 31 миллион фунтов стерлингов.

11-е место — Бернар Тапи

В 1993 году бизнесмен и владелец adidas Бернар Тапи владел футбольным клубом «Марсель», который стал победителем Лиги чемпионов. Однако вскоре выяснилось, что незадолго до финала Тапи предлагал игрокам «Валансьена» взятку за сдачу матча. Тапи в скором времени был отправлен в тюрьму, «Марсель» лишили титулов, а потом и вовсе отправили в Лигу 2.

10-е место — Джон Терри

Вне пределов футбольного поля легенда «Челси» Джон Терри достаточно часто совершал недостойные поступки.



Он был оштрафован клубом за то, что будучи в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Хитроу оскорблял американских туристов после трагедии 11 сентября. Нападал на охранника в ночном клубе. Постоянно парковал свой шикарный «Бентли» на местах для инвалидов. Переспал с девушкой друга, после чего лишился капитанской повязки в сборной. Обвинялся в расистских высказываниях в адрес игрока КПР Антона Фердинанда.

Джон Терри Фото: Getty Images

9-е место — Пит Винкельман

Здесь можно сказать коротко. Этот бизнесмен уничтожил «Уимблдон». Он купил клуб с богатой историей, перевёз в другой город и дал новое название. Позже фанаты возродили «Уимблдон» и сейчас он поднялся до третьей лиги. Винкельман вернул муниципальному округу Мертон, где был основан «Уимблдон», трофеи, завоеванные клубом, в том числе и знаменитый Кубок Англии 1988-го. Но любви фанатов ему это не добавило.

8-е место — Эль Хаджи Диуф

Сенегальский футболист Эль Хаджи Диуф очень любил плевать в людей. В «Ливерпуле» его обвиняли в том, что он плевал в болельщиков «Вест Хэма» и «Селтика». Выступая за «Болтон», Диуф плюнул в игрока «Портсмута» Арьена де Зеева. Но это не всё. Диуф был обвинён в оскорблениях на расовой почве, а один раз сенегалец насмехался над соперником со сломанной ногой.

7-е место — Лучано Моджи

Участие президента «Ювентуса» Лучано Моджи в печально известном скандале в Кальчополи, где он пытался влиять на судей в матчах своей команды и манипулировал трансферным рынком, привело к тому, что туринский клуб был изгнан в Серию В и лишён двух чемпионских титулов.

Тюремные завсегдатаи Вынесение приговора хозяину "Милана" Сильвио Берлускони – отличный повод вспомнить его коллег, прошедших через подобные испытания.

6-е место — Криштиану Роналду

Бесспорно великого футболиста многие не любят. Роналду многие называют симулянтом, а арбитры не верят полузащитнику даже тогда, когда его реально лупят по ногам. Многих отпугивает нарциссизм португальца. Хотя, скорее всего, ему просто завидуют.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

5-е место — Ричард Кейс

Ричард Кейс — известный британский спортивный комментатор. На матче между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» одним из помощников главного арбитра работала женщина. В перерыве, когда микрофоны были выключены, комментаторы между собой начали обсуждать ошибки лайнсмена в довольно свободной манере. С оскорблениями. Запись разговора попала к журналистам. Коллега Кейса был уволен сразу же, а Ричард, который был лицом канала, свою работу на какое-то время сохранил. Но чуть позже вынужден был уйти.

4-е место — Мишель Платини

Мишель Платини прошёл путь от великого игрока до чиновника, который получил четырёхлетний запрет на занятие футбольной деятельностью.

В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер совершил денежный перевод Платини в размере 2 млн швейцарских франков за работу, которую Платини провёл с 1999 по 2002 год (с 2002 года Платини был членом исполнительного комитета УЕФА и ФИФА). Платини признался, что получил деньги.

3-е место — Харальд Шумахер

В одном из опросов для определения самого презираемого человека во Франции, немецкий вратарь Харальд Шумахер занял место выше Адольфа Гитлера. Почему Шумахера так ненавидят во Франции? В полуфинале чемпионата мира-1982 защитник французов Патрик Баттистон был в выгодной позиции и мог забивать, но из ворот вылетел огромный Шумахер и на полном ходу врезался в Баттистона, выставив локоть и бедро. Француз потерял несколько зубов и долго не мог прийти в сознание.

2-е место — Жозе Моуринью

Какое слово приходит на ум, когда мы слышим фамилию Моуринью? Конфликт! Всю тренерскую карьеру португальца преследуют конфликты, причём Особенный сам является их зачинщиком.



Например, Моуринью при любом удобном случае подначивает Арсена Венгера. Португалец конфликтовал с Романом Абрамовичем. Уход Касильяса из «Реала» — проделка Моуринью. Жозе скандалил даже с женщинами — досталось доктору «Челси» Еве Карнейро. «Особенный» конфликтовал с Диего Костой, Генрихом Мхитаряном и Полем Погба. Без конфликтов он попросту не может жить.

Йозеф Блаттер Фото: Getty Images

1-е место — Йозеф Блаттер

Потребовалось более 10 лет, чтобы полностью распутать коррупционные схемы Зеппа Блаттера во главе ФИФА. Но многие моменты пока не доказаны, хотя подозрений хватает. Например, экс-президента ФИФА обвиняют в том, что он получал взятки от Катара за то, что



21 декабря 2015 года Комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении от футбольной деятельности Блаттера на 8 лет. Через год срок дисквалификации был сокращён до шести лет.