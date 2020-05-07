Сезон РПЛ хотят доиграть! Как и когда вернётся наш футбол: инсайды и главные подробности

Вопрос возобновления РПЛ – главный на повестке дня в нашем футболе. Мы уже писали, что за доигровку сезона выступают «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Как сообщил «Чемпионату» источник в РФС, организация во главе с Александром Дюковым также выступает за продолжение чемпионата. Также источник сообщает, что вариант с продолжением чемпионата поддерживает большинство футболистов, выступающих в лиге. Но далеко не все руководители клубов поддерживают своих игроков – примерно половина клубов не прочь завершить сезон и оставить «всё как есть».

«Футболисты настроены играть, это необходимо для их профессионального развития, — рассказал «Чемпионату» источник в РФС. — Жаль, что далеко не все руководители клубов поддерживают это абсолютно понятное желание. Мы видим, что многие отрасли экономики работают, функционируют промпредприятия, так почему не играть тогда и в футбол при соблюдении всех норм безопасности?»



На доигровке национальных чемпионатов настаивают и в УЕФА.

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Что делается для того, чтобы доиграть сезон?

В РФС уже разработали поправки в регламент Премьер-Лиги. Также организация ведёт консультации с Роспотребнадзором и Федеральным штабом по борьбе с коронавирусом. Разработанные планы, касающиеся организации матчей и тренировочного процесса, РФС сегодня направит в Правительство РФ. Решение о возобновлении сезона будет принято только в том случае, если добро дадут власти. Ответ от них в РФС рассчитывают получить до 15 мая – именно тогда должно состояться заседание исполкома.

Как и когда планируют доиграть чемпионат?

О сроках возобновления сезона ещё в конце апреля говорилось в совместном заявлении РФС и РПЛ. Вариантов календаря пока два. В одном старт намечен на 21 июня: первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

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Также в РФС сейчас не рассматривают вариант с доигровкой чемпионата в одном или нескольких регионах. Если сезон будет доигран, то команды должны будут провести восемь туров согласно календарю, с матчами дома и на выезде, как это и планировалось до пандемии. При этом вариант с присутствием на трибуне болельщиков не рассматривается.



По информации «Чемпионата», при составлении протокола безопасности РФС учитывал опыт стран, где планируются возобновить футбольные соревнования. В частности, были использованы методы немецкой Бундеслиги. В Германии клубы уже проводят тренировки, а чемпионат должен возобновиться до конца мая.

Какие предполагаются меры предосторожности для футболистов и как быть с легионерами?

Также прорабатываются и меры предосторожности для футболистов и персонала клубов РПЛ. Ношение масок во время тренировок и матчей для игроков и арбитров обязательным не будет, так как играть и судить в них невозможно. Но маски и перчатки станут обязательным атрибутом футболистов, судей и работников клубов во время передвижения вне тренировок и игр. При этом тестирование футболистов и работников клуба на коронавирус станут постоянными и обязательными.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

Также, по информации «Чемпионата», РФС ведёт переговоры с Министерством иностранных дел Российской Федерации о возвращении в Россию легионеров из-за рубежа. Этот момент является принципиальным для соблюдения спортивного принципа.

Что будет с Кубком России, ФНЛ и стыками?

Ещё 30 апреля большинство клубов ФНЛ поддержало решение о досрочном завершении сезона. Главная проблема с командами ФНЛ – перелёты между городами. Команды РПЛ летают чартерными рейсами, а клубы классом ниже – регулярными. Это один из нескольких факторов, почему доиграть РПЛ проще, чем ФНЛ. С этой же проблемой может столкнуться и Кубок России, в розыгрыше которого принимают ещё две команды из ФНЛ – «Химки» и «Шинник». Шансов, что соревнование будет доиграно, меньше, чем в случае с РПЛ, но вариант с досрочной остановкой турнира ещё не принят.

Простите, а почему «Крылья» и «Ахмат» не вылетают? Спортивный принцип? Нет, не слышали.

Что касается ФНЛ, стыковых матчей и расширения лиги, то, по нашей информации, если сезон в РПЛ будет доигран, то расширять лигу не будут. В этом случае последние две команды чемпионата покинут лигу. Вариант с полной отменой стыковых матчи (об этом ранее заявляла РПЛ) пока также не является окончательным.