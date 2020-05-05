Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе

Больше всего угнетает неопределённость. Непонятно, когда можно будет гулять в парке. Непонятно, когда возобновятся нормальные футбольные лиги (Беларусь, без обид). Ещё недавно мы гадали, на какой срок замерла жизнь – то ли на несколько недель, то ли на несколько месяцев, а то и более страшные мысли лезли в голову. Однако теперь, кажется, мы видим первые позитивные новости.

Президент УЕФА: человечество победит коронавирус. Старый, добрый футбол скоро вернётся

Китай уже приходит в норму. Халк и другие легионеры вернулись в страну и тренируются. Причём не дома, а на поле. Правда, не все иностранцы успели добраться до Китая, пока границы не закрылись в полночь 27 марта. Местные власти боятся возвращения вируса из-за приезжих. Кстати, Халк и Оскар прилетели за 11 минут до закрытия границ – оказались на КПП 26 марта в 23:49! По словам Халка, в Китае теперь всё работает в обычном режиме, в том числе рестораны. По ним бразилец явно соскучился.

Возвращаются легионеры и в европейских лигах. Например, в Англии и Испании. Например, Фёдор Смолов уже в Виго. Единственное, ему (как и другим) предстоит пройти двухнедельный карантин. Хотя он точно успеет потренироваться с командой до возобновления чемпионата Испании. Ожидается, что матчи начнутся примерно через четыре недели.



В соседней Португалии уже есть конкретная дата возобновления лиги – 30 мая. Об этом торжественно объявил премьер-министр страны Антониу Кошта (речь идёт о матчах без зрителей). Кубок тоже закончат – там остался лишь финальный матч между «Порту» и «Бенфикой». Обе команды с понедельника (4 мая) возобновили тренировки. На них игроки приехали в медицинских масках, перед занятием померили температуру и дезинфицировали руки. Предварительно все футболисты сдали тест на коронавирус.



«Мы вернулись» – исчерпывающий пост «Бенфики» в соцсетях. Вроде видео с обычного занятия, но это точно самая долгожданная тренировка для клуба в этом сезоне.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Бенфики».

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Впрочем, португальцы будут не первыми в Европе, кто возобновит чемпионат. Датчане и поляки планируют начать 29 мая, чехи – 25 мая, а Бундеслига хочет вернуться уже 15 мая. У немцев всё решится 6-го числа на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с министрами (возобновление сезона в Бундеслиге вынесено отдельным пунктом повестки, потому что лига предоставляет большое количество рабочих мест).

В Италии с этой недели разрешены индивидуальные тренировки. С 18 мая – командные. Все 20 клубов единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон, чего уже не случится во Франции, Нидерландах, Аргентине и, судя по всему, Бельгии.



Что касается Англии, то АПЛ заявила о намерении доиграть сезон. Клубам сообщили, что это будет сделано на нейтральных полях. Как это будет выглядеть, пока непонятно. Появляется информация о матчах на «Уэмбли» и даже в Австралии! Последнее звучит дико, но какой-то смысл в этом есть. В Австралии за всё время было зафиксировано лишь 6822 случая заболевания коронавирусом (причём 5849 человек уже вылечились).

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В России же ситуация неоднозначная. В отличие от многих европейских лиг, у нас пока нет решения относительно возобновления либо досрочного завершения чемпионата. Рассматриваются оба варианта (и в обоих – без переходных матчей). По словам генсека РФС Александра Алаева, единственный реалистичный вариант возобновления – с 1 июня начать тренировки, а с 28-го – матчи. По требованию УЕФА все чемпионаты должны быть завершены к 3 августа.

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Кстати, стало чуть проще отслеживать хорошие новости. Всё о возобновлении спорта вы можете найти по хэш-тегу #настарт! Достаточно нажать сюда.