Вернут ли России футбол? Всё, что надо знать перед главным футбольным совещанием года

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Возобновится ли сезон в РПЛ, исполком РФС, когда вернётся футбол

Подробный гид «Чемпионата» по исполкому РФС
Максим Пахомов
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Футбол / РПЛ 0

Этот момент настал: в ближайшую субботу возвращается большой футбол. И не чемпионат Беларуси (при всём уважении к соседям), а гораздо более серьёзный турнир – немецкая Бундеслига. Вернуть футбол хотят и в России – уже в пятницу состоится исполком РФС, на котором, возможно, примут решение о продолжении сезона в РПЛ. Рассказываем, что конкретно там будут обсуждать.

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Досрочное завершение сезона РПЛ – кто за и против?

Главный вопрос – сезон в РПЛ. РФС настаивает, что чемпионат доиграть необходимо. Об этом «Чемпионат» писал ещё на прошлой неделе, позже сообщение подтвердил и генсек организации Александр Алаев:

— Футбол должен вернуться как можно быстрее. Менеджмент клубов и лиг должен сделать всё, чтобы вернуть футбол. Последнее слово в любом случае за государственными органами. Мы понимаем, что такая пауза губительна для футбола, — заявил Алаев в эфире «Матч ТВ».

По нашей информации, за доигровку сезона выступают «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Высказывался за и главный тренер «Ростова». Но противников у этой идеи гораздо больше: гендиректор «Ахмата» в недавнем интервью Sport24 заявил, что против возобновления сезона выступает не менее десяти клубов лиги, включая сам «Ахмат».

Главные действующие лица – футболисты, тоже выступают за возобновление сезона. В результате исследования «Чемпионата» выяснилось, что больше 60% из них хотят завершить чемпионат.

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Многие не хотят заканчивать.

Как и когда хотят доиграть сезон?

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА. В одном старт намечен на 21 июня, первые два тура запланированы в недельном цикле, после чего должно пройти пять туров с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

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Проект безопасности и изменения в регламент РФС уже отправил в правительство, без согласия властей РФС доигрывать чемпионат не будет. Ведутся переговоры и с другой государственной организацией – МИД РФ. В РФС хотят, чтобы легионеры вернулись в расположение клубов. А вот некоторые из мер, которые предлагаются для проведения матчей:

— Вариант с доигровкой сезона в одном или нескольких регионах не рассматривается. Команды должны будут провести восемь туров согласно календарю, с матчами дома и на выезде, как это и планировалось до пандемии.
— Зрителей на футбол не пустят.
— Нет обязательного правила носить маски во время игр и тренировок.
— Вне тренировок и игр маски для всех участников игр будут обязательны.
— Футболисты будут постоянно сдавать тесты на коронавирус.

Что будет с ФНЛ и Кубком России?

Доигрывать сезон ФНЛ, скорее всего, не будут. Это решение поддержало большинство клубов «лучшей лиги мира». РФС тоже «за». Ранее сайт РПЛ уже сообщал, что в случае возобновления сезона стыковые матчей за право играть в Премьер-Лиге проводиться не будут. По нашей информации, это решение ещё не окончательное. Возможно, за прописку в РПЛ придётся побороться и «Ротору» с «Химками».

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В случае, если сезон РПЛ не возобновится, РФС рассматривают вариант проведения дополнительного турнира за места в элитной лиге. Где и как он будет проходить, пока непонятно (этот вопрос завтра наверняка тоже обсудят), но планируется, что в нём примут участие четыре худшие команды РПЛ и столько же лучших – от ФНЛ. Подробнее о турнире можно прочитать здесь:

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Кажется, за право остаться в РПЛ «Ахмату» и «Крыльям» ещё придётся побороться.

Судьбу кубка страны тоже будут обсуждать завтра, главная сложность – присутствие в турнире команд из ФНЛ. Всё дело в перелётах – команды РПЛ передвигаются чартерными рейсами, ФНЛ – регулярными. А с авиасообщением в России сейчас проблемы – коронавирус ещё не побеждён.

Есть ли шанс, что России официально вернут футбол?

Александр Алаев шансы на возобновление чемпионата России назвал «очень высокими».

Но решения о судьбе сезона мы и в пятницу можем не дождаться. Об этом ТАСС недавно заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»/Getty Images

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