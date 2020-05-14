Вернут ли России футбол? Всё, что надо знать перед главным футбольным совещанием года

Этот момент настал: в ближайшую субботу возвращается большой футбол. И не чемпионат Беларуси (при всём уважении к соседям), а гораздо более серьёзный турнир – немецкая Бундеслига. Вернуть футбол хотят и в России – уже в пятницу состоится исполком РФС, на котором, возможно, примут решение о продолжении сезона в РПЛ. Рассказываем, что конкретно там будут обсуждать.

Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе Хорошие новости как тенденция.

Досрочное завершение сезона РПЛ – кто за и против?

Главный вопрос – сезон в РПЛ. РФС настаивает, что чемпионат доиграть необходимо. Об этом «Чемпионат» писал ещё на прошлой неделе, позже сообщение подтвердил и генсек организации Александр Алаев:



— Футбол должен вернуться как можно быстрее. Менеджмент клубов и лиг должен сделать всё, чтобы вернуть футбол. Последнее слово в любом случае за государственными органами. Мы понимаем, что такая пауза губительна для футбола, — заявил Алаев в эфире «Матч ТВ».



По нашей информации, за доигровку сезона выступают «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Высказывался за и главный тренер «Ростова». Но противников у этой идеи гораздо больше: гендиректор «Ахмата» в недавнем интервью Sport24 заявил, что против возобновления сезона выступает не менее десяти клубов лиги, включая сам «Ахмат».



Главные действующие лица – футболисты, тоже выступают за возобновление сезона. В результате исследования «Чемпионата» выяснилось, что больше 60% из них хотят завершить чемпионат.

Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов Многие не хотят заканчивать.

Как и когда хотят доиграть сезон?

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА. В одном старт намечен на 21 июня, первые два тура запланированы в недельном цикле, после чего должно пройти пять туров с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Сезон РПЛ хотят доиграть! Как и когда вернётся наш футбол: инсайды и главные подробности РФС настаивает на возвращении футбола. Ждём ответа от правительства.

Проект безопасности и изменения в регламент РФС уже отправил в правительство, без согласия властей РФС доигрывать чемпионат не будет. Ведутся переговоры и с другой государственной организацией – МИД РФ. В РФС хотят, чтобы легионеры вернулись в расположение клубов. А вот некоторые из мер, которые предлагаются для проведения матчей:



— Вариант с доигровкой сезона в одном или нескольких регионах не рассматривается. Команды должны будут провести восемь туров согласно календарю, с матчами дома и на выезде, как это и планировалось до пандемии.

— Зрителей на футбол не пустят.

— Нет обязательного правила носить маски во время игр и тренировок.

— Вне тренировок и игр маски для всех участников игр будут обязательны.

— Футболисты будут постоянно сдавать тесты на коронавирус.

Что будет с ФНЛ и Кубком России?

Доигрывать сезон ФНЛ, скорее всего, не будут. Это решение поддержало большинство клубов «лучшей лиги мира». РФС тоже «за». Ранее сайт РПЛ уже сообщал, что в случае возобновления сезона стыковые матчей за право играть в Премьер-Лиге проводиться не будут. По нашей информации, это решение ещё не окончательное. Возможно, за прописку в РПЛ придётся побороться и «Ротору» с «Химками».

Простите, а почему «Крылья» и «Ахмат» не вылетают? Спортивный принцип? Нет, не слышали.

В случае, если сезон РПЛ не возобновится, РФС рассматривают вариант проведения дополнительного турнира за места в элитной лиге. Где и как он будет проходить, пока непонятно (этот вопрос завтра наверняка тоже обсудят), но планируется, что в нём примут участие четыре худшие команды РПЛ и столько же лучших – от ФНЛ. Подробнее о турнире можно прочитать здесь:

Сезон РПЛ могут завершить турниром на 8 команд. Как это будет Кажется, за право остаться в РПЛ «Ахмату» и «Крыльям» ещё придётся побороться.

Судьбу кубка страны тоже будут обсуждать завтра, главная сложность – присутствие в турнире команд из ФНЛ. Всё дело в перелётах – команды РПЛ передвигаются чартерными рейсами, ФНЛ – регулярными. А с авиасообщением в России сейчас проблемы – коронавирус ещё не побеждён.

Есть ли шанс, что России официально вернут футбол?

Александр Алаев шансы на возобновление чемпионата России назвал «очень высокими».

Но решения о судьбе сезона мы и в пятницу можем не дождаться. Об этом ТАСС недавно заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата».