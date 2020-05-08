Сезон РПЛ могут завершить турниром на 8 команд. Как это будет

РФС рассматривает различные варианты завершения сезона. Вчера мы уже писали, что в организации крайне негативно относятся к сценарию, при котором сезон РПЛ не будет доигран. Различные схемы завершения сезона разрабатываются давно: ещё в конце апреля лига совместно с РФС представили два вариант завершения сезона:



— доиграть сезон, отправив две последние команды РПЛ в ФНЛ, а первые две команды из ФНЛ — в Премьер-Лигу. Без стыковых матчей;



— не доигрывать сезон, не спускать никого в ФНЛ, а просто расширить лигу до 18 команд, пригласив в неё первые две команды из ФНЛ. Опять же без стыковых матчей.

В российском футболе – мощный конфликт интересов. Из-за путёвок в РПЛ Стыковых матчей не будет. Это явно противоречит спортивному принципу.

Последним предложением, естественно, остались недовольны третья и четвёртая команды ФНЛ – «Чертаново» и «Торпедо». Директор «Чертаново» Николай Ларин предлагал доиграть сезон, если будет доиграна РПЛ. Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич выступил с предложением организовать целый мини-турнир за выход в РПЛ. Но на собрании ФНЛ предложение Ларина отвергли, а обсуждать даже теоретическую возможность мини-турнира за выход в элиту не стали: дескать, нет на это полномочий.

Новые места в РПЛ хотели распределить по итогам специального турнира. Подробности Согласитесь, это было бы справедливо? Предложения от «Торпедо» и «Чертаново».

Но резонанс от возмущений в СМИ и болельщиков в соцсетях всё-таки сыграл свою роль – сегодня «Чемпионату» стало известно, что вариант с проведением отдельного турнира РФС всё-таки рассматривает. Рассказываем, как это будет, и кто примет в нём участие.

Кто будет бороться за выход в РПЛ?

Предполагается, что в турнире примут участие восемь команд: четыре худших из РПЛ (то есть те, кто должен был и так вылететь в ФНЛ, и участники стыковых матчей) и четыре лучших из ФНЛ. Если посмотреть на таблицы лиг, то вот состав участников «переходного турнира»:



«Оренбург»



Ещё перед 22-м туром (последний сыгранный на данный момент) «Оренбургу» вообще не грозило участие в подобном турнире – команда шла на 11-м месте. Но из-за поражения от «Спартака» (и побед «Сочи» и «Тамбова») команда опустилась в зону стыков. После ухода тренера Владимира Федотова в «Сочи» многие болельщики вообще «списали» клуб в ФНЛ. Так что теперь футболистам «Оренбурга» во главе с Константином Емельяновым придётся доказывать, что крест на команде поставили зря. Или нет?



«Рубин»



Присутствие «Рубина» срели аутсайдеров РПЛ не назовёшь случайным. Последние семь туров РПЛ команда не может подняться выше 13-го места. Пока не помог даже Леонид Слуцкий, который собирает под себя новую команду. Его задача на нынешний сезон простая – сохранить прописку в РПЛ. И «переходной турнир» — отличный шанс для Слуцкого и «нового «Рубина» доказать свою состоятельность. Пожалуй, именно казанцев можно назвать главным фаворитом предполагаемого соревнования.

Слуцкий выбрался из зоны вылета. Хотя у «Рубина» все ещё куча проблем Кажется, казанцы всплывают со дна.

«Крылья Советов»



Для «Крыльев» попадание в возможные «стыки» — самое драматичное из всех команд РПЛ. В 22-м туре «Крылышки» в гостях играли с «Тамбовом». До игры самарцы шли на комфортном 12-м месте («Тамбов» — на 13-м), но матч с новичком РПЛ команда Божовича провалила. Вероятно, это был важнейший матч сезона для «Крыльев». Хотя неизвестно, смогут ли «Крылья» спастись, если сезон придётся доиграть – в таком случае придётся играть с «Ахматом» (тоже борется за выживание), «Зенитом», «Локомотивом», «Ростовом», «Арсеналом», «Динамо», «Краснодаром» и «Сочи». Кажется, что для «Крылышек» вариант сыграть против четырёх команд из ФНЛ и прямыми конкурентами по РПЛ должен быть более предпочтительным.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

«Ахмат»



Многим кажется, что 16-е место «Ахмата» – абсолютно логичное и по-другому быть не могло. Но на самом деле с 18-го по 20-й тур команда болталась в середине таблицы и вылетать никуда не собиралась. Не планируют вылетать в «Ахмате» и сейчас – вот так, например, о возможной остановке сезона высказался главный тренер команды Игорь Шалимов: «Я за то, чтобы чемпионат прекратился, и мы остались в РПЛ, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца мы можем собраться, начать тренироваться. Если бы я сказал, что мы все выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не всё нормально».

Кто сыграет в еврокубках, если сезон РПЛ закончат досрочно? Объясняем «Зенит» – в первой корзине при жеребьёвке ЛЧ, «Локомотив» – в третьей или четвёртой.

Останется ли «Ахмат» в РПЛ — это, наверное, главная интрига сезона.



«Ротор»



Лучшей команде ФНЛ перспектива дополнительно бороться за выход в РПЛ явно придётся не по душе. Команда бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича лишь после третьего тура ФНЛ опускалась ниже четвёртого места, а последние пять туров первенства занимала 1-2 места и готовилась напрямую выйти в РПЛ. «Ротор» — легенда нашего футбола, а после чемпионата мира 2018-го года ещё и клуб, обладающий прекрасным стадионом. «Переходной турнир» – шанс доказать, что на выход в элиту волгоградцы претендуют не просто так.



«Химки»



Выступления подмосковного клуба в ФНЛ нынешнего сезона надо делить на до и после отставки Андрея Талалаева. Зимой вместо него команду возглавил Юран, тогда же появилась информация и о «смене вектора развития клуба». Но в двух играх при Юране команда набрала четыре очка и забралась на второе место таблицы. После этого первенство приостановили, а болельщики стали шутить, что у Юрана получилось вывести команду в РПЛ всего за два матча. Идею о досрочном завершении розыгрыша ФНЛ гендиректор «Химок» уже поддержал, но, похоже, право играть в РПЛ его клубу ещё придётся доказать. Впрочем, в марте «Химки» уже расправились с одним из конкурентов по возможному «переходному турниру»: в матче кубка страны команда Юрана разгромила «Торпедо» — 5:1.

Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено Сергей Юран ведёт «Химки» к еврокубкам.

«Чертаново»



Третье место «Чертаново» в ФНЛ для клуба так же обидно, как 15-е для «Крыльев». Московская команда уступает «Химкам» лишь по дополнительным показателям. Возможный выход «Чертаново» в РПЛ, наверное, станет самым любопытным развитием событий в ФНЛ. «Чертаново» отличается не только тем, что никогда не участвовало в розыгрыше РПЛ, но и своей стратегией развития – клуб опирается на своих воспитанников.



«Торпедо»



«Торпедо» – однозначно самый громкий клуб ФНЛ. Только летом 2019-го чёрно-белые поднялись в классе и стали выступать в ФНЛ, а потом 16 туров подряд возглавляли таблицу. Летом клуб усилился не только главным тренером (команду возглавил Сергей Игнашевич), но и известными и опытными футболистами: Игорем Лебеденко, Романом Шишкиным, Александром Рязанцевым. Но в октябре владелец «Торпедо» Роман Авдеев всех удивил: заявил, что выходить в РПЛ или нет — клуб будет решать в конце сезона.

«По поводу РПЛ будем решать в конце сезона». Главные люди в «Торпедо» удивили «Чемпионат» приехал в офис к владельцу клуба Роману Авдееву. Игнашевич тоже присоединился.

После 26-го тура столичная команда спустилась на третье место, после 27-го – на четвёртое, а потом наступил коронавирус. Сейчас в «Торпедо» всё-таки решили, что они хотят в РПЛ. Предполагаемый РФС турнир – отличный шанс для команды Игнашевича вернуться в элиту.

Как и где будут играть переходной турнир?

Конкретных вариантов места проведения турнира у РФС ещё нет. Предполагается, что матчи планируют проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений в связи с распространением коронавируса. Количество матчей между командами тоже ещё обсуждается – возможно, сыграют друг с другом либо одну, либо две игры.

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Идею нового турнира уже поддержал директор «Чертаново» Николай Ларин: «Если такой турнир состоится, то мы только за двумя руками. Пусть мы даже проиграем в этом турнире, но сохранится спортивный принцип. Это шанс для «Чертаново». Сейчас наши футболисты убиты тем, что нам не дают шанса выйти в РПЛ, но если такой турнир состоится, то ребята воспрянут духом, поверят, что справедливость в футбольном мире есть. Мы за любую возможность бороться за РПЛ. Лучше провести такой турнир, чем попасть в РПЛ просто так, по неспортивному принципу. Лучше попасть или не попасть в РПЛ, играя. Но, конечно, хотелось бы говорить о свершившихся событиях, а не о слухах».

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

Оценила возможный турнир и глава «Торпедо» Елена Еленцева: «Интересный формат, – заявила она «Чемпионату», – если это единственный рассматриваемый вариант с сохранением спортивного принципа, то мы его, конечно, поддержим».

Есть ли у России опыт проведения подобных турниров?

Любопытно, что переходные турниры для российского футбола – не свежая идея. Можно вспомнить сезон 2010-2011, когда наш чемпионат переходил на систему «осень-весна». Но тогда команды делили на восьмёрки, поэтому сравнения с предполагаемым сегодня форматом выглядит не совсем корректно.



Но есть и другой пример: в 1993 году чемпионат России сокращали с 18 до 16 команд. По итогам сезона элитную лигу должны были покинуть сразу пять команд (что клубам, естественно, не понравилось). В итоге придумали турнир, в котором учувствовали 14-я, 15-я и 16-я команды высшей лиги, и три призёра первой лиги (аналог ФНЛ). А 17-я и 18-я команды элитного дивизиона вылетали напрямую.

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В нынешнем сезоне мы тоже можем дождаться переходного турнира. При этом важно заметить, что РФС рассматривает вариант такого турнира в том случае, если не будет доигран сезон в РПЛ. А описанный нами вариант не является единственным, обсуждаемым в кабинетах футбольных властей. Но настрой РФС понятен – там очень хотят порадовать болельщиков футболом.