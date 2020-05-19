Экзотические вратари «Спартака» начала 2000-х: где они сейчас

Трансферная политика «Спартака» часто вызывает вопросы. Кажется, что так было всегда, а не только в последние годы. В начале 2000-х, как только Червиченко пришёл к власти в клубе, в Тарасовке вообще стали появляться диковинные персонажи. В 2001 году команду покинул многолетний первый номер Александр Филимонов. Заменить его оказалось очень непросто, а кто-то из импортных кандидатов на его место был настолько плох, что играл только за дубль. Вспоминаем вратарей-легионеров «смутного времени».

5 молодых африканцев, которых Федун купил для «Спартака». Что с ними стало Один — лучший в бельгийском клубе, кто-то — редко выходил на поле даже в «Спартаке-2».

Предраг Ристович – «Земун» (Югославия)

2001-2003 годы: 0 матчей.

Летом 2001 года Филимонов уже был на полпути в киевское «Динамо», а Максим Левицкий не мог в одиночку тащить команду. Требовалась альтернатива или хотя бы вратарь на подмену: помимо Левицкого в «Спартаке» числился только 17-летний Максим Кабанов, который пропустил 7 мячей в 3 матчах.

Острая необходимость во вратаре появилась, когда «Спартак» стал чемпионом России и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Ристович пришёл в «Спартак» как раз перед началом турнира. К 26 годам югославский вратарь даже сыграл за национальную сборную. Правда, всего один раз. Незадолго до начала группового этапа Левицкий получил травму, и роль основного вратаря стала на какое-то время вакантной.

Набирать форму Ристовича отправили в дубль, где он регулярно пропускал по несколько мячей за раз от российской молодёжи. Чем ближе была еврокубковая кампания, тем больше разочаровывал Предраг. Стартовые матчи в ЛЧ доверили Кабанову, а Ристович, так и не добравшись до основы «Спартака», через полтора года покинул клуб. Напоследок он решил посудиться с руководством красно-белых: обратился в УЕФА, требуя взыскать с москвичей деньги, положенные ему по контракту.

Закончил играть Ристович только в 2018 году. Последним клубом 43-летнего вратаря стал «Синт-Йоб» из 6-го дивизиона Бельгии.

Предраг Ристович Фото: spartak.com

Аднан Гушо – «Эрзурумспор» (Турция)

2001-2002 годы: 0 матчей.

Вместе с Ристовичем в «Спартак» занесло боснийца Гушо. Российский этап карьеры двух вратарей очень похож: обоим было по 26 лет, играли в дубле, не пробились в основу и вскоре вернулись на родину. Гушо при этом котировался немного выше Ристовича – он регулярно играл за сборную Боснии и обладал лучшими физическими данными (по сравнению с Предрагом).

В отличие от югослава, Аднан продержался в России всего полгода. Сначала он ушёл в аренду, а потом и покинул «Спартак» на правах свободного агента. Гушо мог оказаться в России спустя пять лет: интерес к нему проявлял нальчикский «Спартак», но президент румынского клуба «Пандурий» не отпустил вратаря.

Аднан закончил карьеру в 2012 году, после чего начал работать тренером вратарей. Сейчас Гушо трудится в родном клубе «Железничар».

Аднан Гушо Фото: spartak.com

Абдельила Баги – «МАС» (Марокко)

2003-2004 годы: 7 матчей, 11 пропущенных мячей.

В 2002 году Левицкий оставался основным вратарём, лишь изредка уступая место на ленточке Кабанову, Гончарову и Черчесову. Перед началом нового сезона украинец перешёл в «Черноморец», а Черчесов уже завершил карьеру. «Спартак», по сути, остался без вратаря. В руководстве заявили о желании «подписать голкипера высокого класса». Нацеливались на молодого Петра Чеха, но денег хватило только на Баги.

Как и предшественники (Ристович, Гушо), марокканец играл за сборную. Этот факт снова подкупил Александра Шикунова, в ту пору технического директора красно-белых. Алексей Прудников, работавший тренером вратарей в «Спартаке», характеризовал Баги как «очень пластичного голкипера». О прыжках марокканца слагали легенды – Егор Титов даже прозвал его Пантерой за пируэты в воротах.

В первых четырёх матчах Баги пропустил 6 мячей и получил травму, вылетев из строя на два месяца. Пока Абдельила восстанавливался, место в воротах занял молодой Алексей Зуев. Возвращение Баги оказалось неудачным: поражения от «Рубина» (0:1) и «Локомотива» (1:2), после которых «Спартак» скатился на 13-е место в таблице. Больше Абдельила не играл за красно-белых. Продать марокканца не получалось, поэтому с ним разорвали контракт.

Позже Баги выступал за «Ростов», вернулся в Марокко и закончил карьеру только в 2013 году.

Абдельила Баги Фото: РИА Новости

Саболч Шафар – «Аустрия»

2003-2004 годы: 5 матчей, 12 пропущенных мячей.

Не впечатлившись игрой Баги, красно-белые снова вышли на трансферный рынок в поисках вратаря. Летом 2003 года в команду пришли сразу три голкипера. С учётом новичков, заявка «Спартака» в том сезоне вмещала семь вратарей. Саболч Шафар, выступавший за «Аустрию», считался лучшим голкипером австрийского чемпионата. «Спартак» выиграл борьбу за венгерского вратаря у таких клубов, как «Брюгге» и «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

Едва оказавшись в новом клубе, Шафар получил место в стартовом составе. Дебютный матч пришёлся на выезд к «Черноморцу», где «Спартак» с трудом одержал обеду (3:2). Саболч грубо ошибся в первом тайме, когда хозяева открыли счёт. Ворота «Черноморца», кстати, защищал Левицкий. После неплохого начала Шафар откровенно сдал. В дерби с «Локомотивом» он пропустил пять мячей, из которых как минимум три остались на его совести. Шафара усадили в запас, и вместо него заиграл другой новичок – Войцех Ковалевски.

В провальном трансфере, по мнению Андрея Червиченко, был виноват главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов: «Сейчас Шафар в дубле. За такое приобретение нужно сказать «спасибо» Чернышову. Его ездили просматривать четыре человека! Когда вернулись, сказали: «Это лучшее, что может быть!». Тогда я ещё удивился – почему «лучшее» стоит так дёшево?»

Шафар, как и его предшественник Аднан Гушо, покинул «Спартак» уже через полгода. Саболч вернулся в Австрию, где играл вплоть до 2017 года. Сейчас Шафар работает тренером вратарей в академии венской «Аустрии».

Саболч Шафар Фото: wikipedia.org

Георгий Ломая – «Локомотив» (Тбилиси)

2003-2004 годы: 4 матча, 7 пропущенных мячей.

Грузинский вратарь был достаточно молод (23 года), но уже играл за национальную сборную. По словам самого Георгия, в начале карьеры им интересовались многие европейские клубы: «Было предложение от лондонского «Арсенала», наблюдали тогда за мной. Симэн как раз заканчивал с футболом, и они искали вратаря. У Венгера было где-то 20 вариантов вратарей. Наверное, ему показали несколько моих игр за сборную. Взяли в итоге Леманна. Было у меня предложение также из киевского «Динамо». Вроде и договорились уже с Суркисом, но что именно там произошло, я до сих пор не знаю. Потом оказался в «Спартаке».

Дебют Георгия в «Спартаке» пришёлся на матч Кубка УЕФА в 2004 году: москвичи дома уступили «Мальорке» (0:3), но вряд ли в этом можно винить грузинского вратаря. Оборона красно-белых слишком много позволяла гостям, а Ломая несколько раз выручил свою команду. Всего на счету Георгия 4 матча за «Спартак», в которых он пропустил 7 мячей.

Георгий Ломая Фото: clubspartak.ru

«Я устал, я ухожу». Владельцы, отказавшиеся от клубов Романов, Червиченко и другие бизнесмены, не справившиеся с управлением футбольными клубами.

В 2004 году Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» Леониду Федуну, после чего забрал с собой в «Химки» многих игроков, в том числе и Ломаю. Георгий считает, что заиграть в «Спартаке» ему помешал принудительный переход в «Химки», а также недоверие со стороны Невио Скалы, возглавлявшего тогда красно-белых: «У Войцеха Ковалевски была небольшая травма. Я играл неплохо, но мне сказали, мол, ты немного отдохни, а потом вернули Войцеха в основу. Наверное, Скала больше доверял Ковалевски, ведь до «Спартака» они работали вместе с «Шахтёре».

Позже Георгий выступал за «Луч-Энергию», немецкий «Карл Цейсс» и ряд грузинских клубов. Ломая закончил карьеру в 2017 году, сейчас играет на ветеранских турнирах.