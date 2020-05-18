«Будто тренировки на Луне». Что пишут в Германии о возвращении футбола

Футбол вернулся в Германии спустя 66 дней перерыва: это стало большим событием для всех болельщиков – даже те, кто никогда не смотрел Бундеслигу, включили телевизор. По подсчётам Bild, игры посмотрели в 160 странах, среди которых была и Англия – там впервые показали немецкий футбол в прямом эфире. В общей сложности трансляции матчей Бундеслиги собрали 10,64 млн зрителей за выходные. «Это показывает, что многие фанаты всё же смирились с Лигой призраков (отсылка к матчам без зрителей. — Прим. «Чемпионата»), поняв, что это наименьшее зло из возможных», — констатирует автор Bild.

Мы все сейчас начнём смотреть Бундеслигу. За кем следить? Гид для тех, кто не смотрел раньше, но хочет быстро сориентироваться.

Вместе с возвращением футбола начинает оживать и городская жизнь. В Дортмунде дерби смотрели в барах, пусть и немного не в той атмосфере, что раньше. «Больше нет вирусной паники, теперь нас снова одолела футбольная лихорадка!» — не скрывает радости автор одного из текстов Bild.

Фото: Boris Streubel/Getty Images

Фанаты «Герты» праздновали победу со счётом 3:0 в Хоффенхайме в фан-пабе.

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Во Франкфурте один из культовых баров города пустил 20 человек во время трансляции матча.

Фото: bild.de

«Корона, вероятно, будет формировать нашу жизнь в течение длительного времени, — пишет Bild. — Но теперь у нас будет снова TORona (это игра слов: tor по-немецки – гол, Прим. «Чемпионата»). Да, футбол без болельщиков — это не одно и то же, но по крайней мере мы снова можем ждать красивые голы! …> Сколько мы пропустили за последние несколько недель. Эмоции! Азарт! Острые ощущения!»

Авторы Spiegel особой радости коллег не разделяют: «Коммерческий футбол без болельщиков не сработает в долгосрочной перспективе. Большая связь между фанатами и игроками клуба уже давно сложилась из-за особой атмосферы на стадионе. А когда «призрачные» игры транслируются на платном телевидении, ни у кого внутри не вспыхивает искра: зрители будто смотрят тренировки на Луне».

Выглядят матчи без зрителей и правда слегка пугающе.

Издание neues-deutschland сообщило, что «последние опубликованные цифры говорят против профессионального футбола»: «В опросе ARD (ассоциация немецких региональных общественных телерадиокомпаний. — Прим. «Чемпионата») 56% опрошенных высказались против перезапуска Бундеслиги в эти выходные, а в Политбарометре (социологический опрос электората. — Прим. «Чемпионата»), результаты которого обнародовал телеканал ZDF, 62% проголосовали за окончание сезона. …> Международный союз игроков FIFPro сообщил, что из более чем 1000 опрошенных профессионалов только 56% были абсолютно за возобновление тренировок и проведение сезона в соответствии со строгими правилами гигиены. Забота о здоровье игроков и их семей, вероятно, не является приоритетом».

Недовольных возобновлением лиги можно было увидеть в субботу в Дюссельдорфе: там люди вышли на демонстрацию с лозунгами «Футбол раньше образования?», «Дети нуждаются в детях», «Образование – это права детей» и «Работа из дома – это не уход за детьми». Жителей города возмутило, что Бундеслига запустилась, а детские сады до сих пор закрыты.

«Бундеслига думает, что деньги намного важнее здоровья» Фото: Ying Tang/Getty Images

Издание Sport Buzzer рассуждало об абсурдности проведения матчей: «Разногласия по поводу смысла и бессмысленности возобновления сезона в Бундеслиге ещё будут. На аренах происходили абсурдные сцены, когда профессионалы выполняли свою работу. Насколько абсурдно, что запасные игроки должны носить маску, сидя на скамейке? Насколько абсурдно, что телеведущим пришлось умолять профессионалов? Насколько абсурдно, в заключение, задавать фундаментальный вопрос, когда профессиональный футбол проводится на почти пустых стадионах без болельщиков, только ради того, чтобы сохранить индустрию?»

Стоит признать, что за эти несколько месяцев, что мы живём в условиях, которые нам диктует пандемия, наши критерии нормальности могли потерпеть изменения. На нас свалилось много других, новых проблем, поэтому, считает автор Sport Buzzer, вопрос возвращения Бундеслиги кажется не таким уж важным. Футбол определённо не так актуален, как раньше», — заключил он.

Что писали в других странах:

Gazzetta dello Sport: «Бундеслига вернула футбол к жизни после месяцев смерти и страха, тем самым проложив курс для тех, кто всё ещё набирается смелости и составляет протоколы».



Sport: «Это идеальное решение? Без сомнения, это не так, но хуже было бы вообще не пытаться».



Mundo Deportivo: «Перезапуск Бундеслиги показывает, каким будет футбол в ближайшем будущем: в него будут играть, но без страсти. Вернётся лига, но не футбол. Страсть сменилась тишиной. Мы должны привыкнуть к таким обстоятельствам в обозримом будущем».

Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ Постоянные тесты, дезинфекция, отмена рукопожатий и остальное. Новый медицинский регламент РФС.

Daily Mail: «В лиге с такой живой фанатской культурой это было грустно. Но в то же время и увлекательно, потому что это первая попытка играть в футбол в эпоху коронавируса».



Sports Illustrated: «В ближайшие несколько недель будет видно, безопасен ли футбол со всеми протоколами. Но психологически и символически это был важный момент. Теперь есть модель, которой может следовать остальная Европа. Как зрелище это, может быть, неидеально, но это то, что у нас есть. С фанатами или без них, футбол — это футбол».