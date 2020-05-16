Мы все сейчас начнём смотреть Бундеслигу. За кем следить?

Немецкий чемпионат возвращается первым из европейских топ-лиг, да ещё и начинается со статусного матча «Шальке» и «Боруссии». Что смотреть, за кем следить персонально, на что обращать внимание?

Новая «Боруссия»: 27 голов в восьми турах

К 60 годам у Люсьена Фавра сложилась бетонная репутация осторожного тренера, в любой незнакомой ситуации полагающегося на контратаки. Как вдруг по ходу текущего сезона у него в распоряжении оказалось больше атакующих игроков, чем в двум прошлых командах вместе взятых.

Право на сомнение. Чему учит история Люсьена Фавра Люсьен Фавр ушёл из гладбахской «Боруссии», расписавшись в неспособности справиться с ежедневным давлением.

В составе «Дортмунда» полно людей с креативным мышлением. Торган Азар, Марко Ройс, Джейдон Санчо должны быть в старте всегда, но где-то на скамейке прячется ещё Марио Гётце, а зимой команду пополнили Эрлинг Холанд и Юлиан Брандт. Столкнувшись с таким выбором игроков, Фавр отказался от своего вечного модуля 4-2-3-1 и придумал новую схему с новыми ролями для игроков. В 3-4-3 крайние защитники Хакими и Геррейро имеют больше возможностей подключаться к атакам (оба любят), Брандт превратился в центрального полузащитника (продвигает мяч на дриблинге и здорово ассистирует), Азар стал джокером, а тройку в атаке составляют Холанд, Ройс (когда здоров) и Санчо. С новой расстановкой и смелым стилем «Боруссия» после зимней паузы стала немного дырявой, но крушила соперников: пять голов «Аугсбургу», пять «Кёльну», пять «Униону», четыре «Айнтрахту». В восьми турах до приостановки чемпионата дортмундцы забили 27 раз.

Явный прогресс в качестве игры позволил почти не отставать от «Баварии», когда мюнхенцы после смены тренера понеслись вверх по турнирной таблице. Нелогичной была только гостевая победа в последнем перед карантином туре с «Мёнхенгладбахом», в котором хозяева упустили четыре явных голевых момента, в остальном результаты вполне заслуженны. То, что на протяжении зимы команда выдержала темп «Баварии» и почти не отстала, уже огромное достижение.

«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100 Вы точно слышали не только о Холанде, но и о его отце.

За кем следить: про Холанда и Санчо вы точно знаете, поэтому оцените Брандта в роли центрального полузащитника.

Пошёл ли на пользу «Шальке» карантин?

«Шальке» заслужил абзац в этом тексте исключительно из-за участия в рурском дерби в субботу. В турнирной таблице команды разделает четыре места, но если смотреть не в таблицу, а на игру, то контраст поражает.



До перерыва на карантин «Шальке» не выигрывал в семи турах Бундеслиги подряд. Даже дома с «Падерборном» была ничья — а это показатель. К тому же «Шальке» в этом отрезке получил два по 0:5 (от «Лейпцига» и «Баварии»). И это вовсе не невезение — напротив, команде просто перестало везти, как везло первую половину чемпионата. По сравнению с xPoints (ожидаемые очки считаются по остроте созданных и допущенных моментов)



«Шальке» перебрал очков больше всех в Бундеслиге — почти на восемь больше, чем заслужил. В общем, речь об одной из самых мёртвых команд чемпионата до карантина.



Сразу разносить за это Дэвида Вагнера не стоит: состав «Шальке» на порядок слабее, чем у конкурентов в борьбе за еврокубки, и по сравнению с прошлым сезоном команда добилась серьёзного прогресса.



За кем следить: Александер Нюбель по окончании сезона отправится в «Баварию» (и, вероятно, надолго окажется в запасе под Мануэлем Нойером), Жан-Клер Тодибо зимой перешёл в аренду из «Барселоны». Подключения в атаку Суата Сердара заставляют забыть о том, что в «Шальке» нет забивного форварда.

Юлиан Брандт и Йонас Хофманн Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Другая «Боруссия»: артхаус

«Гладбах» выглядит не слишком знакомо по именам, зато это одна из главных в Европе тренерских команд. Марко Розе строит на поле треугольники из своих игроков так, что Маурицио Сарри мог бы им гордиться.



Треугольники — дань моде на Juego de Posición Гвардиолы и «саррибол», но Марко Розе добавил в принцип свои идеи. Не обладая достаточно техничными игроками для идеального контроля, «Боруссия» не боится терять мяч. Главное — довести его до опасной зоны, а потом можно и потерять, и навязать борьбу. Отличный контрпрессинг позволяет делать большое количество рискованных вертикальных пасов.



Ещё одна особенность — отсутствие неподготовленных ударов. «Боруссия» меньше всех команд в Бундеслиге бьёт по воротам из-за пределов штрафной. По общему количеству ударов (342) «Гладбах» только на седьмом месте в Бундеслиге, зато по xG — на третьем, а по средней остроте одного удара — лидирует (ценность одного удара — 0,16 xG).



Одна из самых ярких находок Розе: он рискнул использовать вратаря Яна Зоммера в качестве третьего центрального защитника в начале атак (смело, но тот справляется). Не столь яркая, но ещё более важная: принципы прессинга, которые не зависят от схемы. Атакующие игроки «Боруссии» не идут в отбор, а перекрывают линии паса, но делают это с невероятным упорством.



Сложный прессинг раскрыл малоизвестных игроков с новой стороны. Например, Рами Бенсебаини — монстр чтения игры (и когда команда с мячом, и когда без мяча), подсказывает партнёрам зоны и сам заполняет пространство в позиционных атаках. Алассан Плеа оказался не только отличных завершителем атак, но и полезным игроком в подыгрыше. Маркус Тюрам выполняет роль попроще, но и более заметную: это дриблёр, который почти не возвращается в защиту, а отвечает за хайлайты и накручивает соперников на подходе в штрафную.

За кем следить: можно за Бенсебаини, Тюрамом и Зоммером, но в целом это тренерская команда.

«Наши фанаты – конченые придурки». Теневой герой Бундеслиги Он построил сильную «Боруссию» в четвёртый раз за 7 сезонов.

«Унион» — немецкий «Хетафе»

Для тех, кто следит за испанским чемпионатом, сравнения с «Хетафе» достаточно. Для остальных поясню: «Унион» команда с крошечным бюджетом, которая презирает контроль мяча и превращает любой матч в битву при Фермопилах. Правда, в основном «Унион» играет по 3-4-3, но иногда использует и олдскульные 4-4-2. И ещё один олдскульный и брутальный факт: 10 марта, когда все чемпионаты уже сворачивались, «Унион» отказался играть с «Баварией» при пустых трибунах. Только с болельщиками. Лигу прикрыли и матча не было, но сама попытка впечатляет. В общем, вы, наверное, уже догадались, какая команда с отрывом первая в Бундеслига по совершённым фолам.

За кем следить: Себастьян Андерссон 28 лет не обнаруживал в себе особой результативности, но впервые в жизни оказавшись в высшем дивизионе, забил в 24 турах 11 голов. А вратарь «Униона» Рафал Гикевич лидирует в Бундеслиге по количеству сейвов из пределов вратарской. Но у него конфликт с руководством, и его контракт не будет продлён.

«Лейпциг» — это жидкость

Возможно, не жидкость, а кот. Смысл в том, что команда принимает абсолютно любую форму. Юлиан Нагельсман имеет только один недостаток: он слишком много знает и пытается применить все свои знания одновременно. Команда, которая меняет схему по 2-3 раза за матч, по идее, должна быть рыхлой и неуправляемой, но каким-то образом игроки справляются. Кроме топ-матчей: в них новая тактика иногда не работает. Собственно, поэтому «Лейпциг» и не лидирует в Бундеслиге. Но даже если Нагельсман не выигрывает, следить за его командами интересно. Хотя и не всегда понятно.

Бешеный прессинг (команда почти никогда не закрывается) и смелые решения (Нагельсман выставил против «Тоттенхэм» тройку защитников, ни один из которых не является центральным защитником) определяют характер «Лейпцига». А ещё в составе хватает ярких исполнителей. Дайот Упамекано так хорош на мяче, что заинтересовал «Барселону», на Тимо Вернера нацелилась «Бавария». Важное достоинство Нагельсмана: у него любой игрок может быть полезен на нескольких позициях. Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер и Забитцер с начала сезона поиграла уже на четырёх позициях каждый.

Добавьте «Лейпциг» в список экстремистских организаций. Так прессинговать запрещено! Моуринью победило жизнелюбие соперника.

За кем следить: сам Нагельсман на бровке — довольно яркое зрелище. Ещё за Вернером и Нкунку: летом он был не нужен «ПСЖ» и перешёл всего за 13 млн евро, а сейчас просто разрывает опорную зону соперников и отдал уже 12 голевых передач.

«Бавария» снова суперклуб

Преображение «Баварии» при Флике было таким быстрым, что похоже на чудо. Его главные заслуги — прогресс в организации игры и прогресс лидеров — можно рассмотреть на конкретных примерах.



До перерыва на карантин «Бавария» не только играла в контроль мяча, он и на потери мяча реагировала как топ-клуб. При Коваче такого не было. Слаженный контрпрессинг с высокой линией обороны и компактностью — смелый стиль, который окупается результатами больше, чем осторожный откат в позиционную оборону при прошлом тренере.

Первый матч Лэмпарда в плей-офф ЛЧ — ужас. «Бавария» не заметила защиту «Челси» Гнабри будет сниться Аспиликуэте в страшных снах.

Улучшение прессинга — следствие тактических изменений, направленных на команду в целом. Но ещё больше впечатляет, какого прогресса Флик добился от конкретных игроков. Самый яркий пример — Томас Мюллер. Осенью он играл на фланге, был медлителен, не знал, что делать с мячом, иногда оставался в запасе, имел 0+4 в 10 матчах Бундеслиги и искал себе новую команду. При Флике: Мюллер вернулся в центр, блестяще находит свободное пространство и набил статистику 6+12 в 14 матчах. Естественно, он уже никуда не уходит.



Прогресса добился не только Мюллер. Давид Алаба раскрылся на позиции центрального защитника, а молодой Альфонсо Дэвис получил постоянное место на левом краю защиты. Добавьте к этому вернувшего неплохую форму Жерома Боатенга и пришедшего из «Реала» зимой Альваро Одриосолу — и получите самую креативную оборонительную четвёрку в мире. Смена стиля пошла на пользу и Тиаго Алькантаре, который снова диктует темп игры в опорной зоне, а ещё управляет прессингом и страхует Киммиха. Трудно представить, как такая команда может упустить чемпионство.

4 рекорда Гиннесса за 9 минут! Как Левандовски переписал футбольную историю К возвращению Бундеслиги вспоминаем легендарный пента-трик форварда «Баварии».

За кем следить: Ханс Флик сам по себе интересная фигура. Но и игроков, которые прибавили, тоже хватает: Алаба, Мюллер, Алькантара, практически все. А ещё он доверяет молодым. Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис и Джошуа Зиркзее — имена, которые нужно запомнить.

Видео доступно на «Чемпионате».

Коротко, что ещё интересного

Пробьёт ли Роберт Левандовски 30 голов в чемпионате (по идее, должен).



Сможет ли Хакими стать самым результативным крайним защитником в Европе. Пока у него 10 ассистов, а у Александера-Арнольда — 12.



Действительно ли Дани Ольмо вундеркинд. В Хорватии в этом уверены.



Есть ли у «Вольфсбурга» шансы на Лигу чемпионов. Зимой команда проиграла несколько матчей из-за ужасной реализации и отстала от четвёрки аж на 13 очков. Но по качеству игры «Вольфсбург» не уступает «Байеру» и «Боруссии» Гладбах, а по интенсивности прессинга вообще в тройке. Просто не везёт.



***



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».