«Боруссия» не хуже «Баварии», просто у неё нет Киммиха

Главную игру в сезоне «Боруссия» встретила с травмированным Ройсом и не успевшими до конца восстановиться от травм Санчо, Витселем и Джаном. С одной стороны, катастрофа, с другой — в первых двух турах отличная форма других игроков, в первую очередь Брандта, Хакими и Геррейру, замаскировала проблемы. К тому же и «Бавария» обходится без Коутиньо и Тиаго, так что команды оказались примерно в равном положении.

Планы команд

Команды почти поровну владели мячом, но «Бавария» встречала соперников выше. Коман, Гнабри и Левандовски накрывали трёх центральных защитников. Брандт, чья свобода имела ключевое значение при разгроме «Шальке», был закрыт. Киммиху с ним помогали Павар (за счёт высокой позиции он накрывал Брандта, если тот искал пространство на фланге) и Мюллер, который контролировал оттягивания Юлиана в глубину. У Геррейру не было зоны для подключений, и он открывался ниже обычного. Это привело к тому, что «Боруссия» быстро бросила попытки разыгрывать через центр и сосредоточилась на одном приёме: ложном билд-апе на левом фланге с последующим переводом Хуммельса или Аканджи на Хакими.



«Бавария» не боялась оставлять Дэвиса один в один с Хакими, тот был достаточно быстр, чтобы навязать борьбу, даже если проигрывал позицию. За весь тайм Хакими выполнил две подачи в штрафную (один раз было опасно) и не отдал ни одной ключевой передачи. То есть Дэвис справлялся, и ещё успевал подключаться к атакам.

Высокий прессинг требовал подстраховки, и она работала: первый раз, когда Павар упустил Геррейру, случился только на 35-й минуте, но защитника подстраховал Левандовски, который отработал в защите до собственной штрафной. Если же всё-таки соперник получал зону, гости сразу шли на тактический фол. В первом тайме мюнхенцы сфолили семь раз, шесть на чужой половине.



«Боруссия» прессинговала не так смело. В атаке игроки не шли в отбор, а занимали полупозиции, чтобы перекрыть линии паса. Коллективный отбор начинался, когда мяч переходил на половину поля «Боруссии». Высокая линия защиты и низкая позиция Брандта и Азара давали компактность по вертикали, поэтому в ключевой фазе при отборе «Боруссия» всегда получала численное большинство.



Обе команды высоко оборонялись, это принесло тем и другим по моменту в начале матча. У «Боруссии» на первой минуте под углом вывалился на ворота Холанд, пробил между ног Нойеру, Боатенг выбил мяч с линии. Ближе к середине тайма Гнабри выскочил на ворот Бюрки и пробил, мяч с ленточки вынес Пишчек.

Ключевой эпизод

В конце первого тайма игроки заметно устали, но снижать темп никто не захотел. Стало больше брака, особенно, у «Боруссии»: точность паса после 38-й минуты упала с 82% до 74%. Игра сбилась на единоборства, мяч редко держался больше трёх передач подряд. Даже перспективно обокрав хозяев, гости не создавали моменты, потому что были слишком прямолинейны и не использовали хаос в построениях «Боруссии». С середины второго тайма «Бавария» нанесла всего два удара, оба издали.



Настойчивое, но сумбурное давление «Баварии» не привело к моментам и не привело бы к голу, если бы не озарение гениальности Киммиха. Весь тайм Дортмунд контролировал свою опорную зону, фактически, его касание было первым касанием гостей в зоне-14 за 20 минут. Но хватило и этого. Момент был неопасным, линию удара перекрывали сразу три игрока, не считая вратаря, но Киммих моментально сориентировался и принял творческое решение перебросить вратаря.

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Попытки что-то изменить

Выход Джана и Санчо после перерыва напрашивался, но немного удивил выбор заменяемых. Фавр убрал Брандта и Дилейни. Брандт действительно потерялся под коллективной опекой, а вот решение по опорной зоне спорное. Рядом с Дилейни играл Дауд: бесполезный при розыгрыше, он не продвигал мяч на дриблинге (хотя умеет) и бросил Киммиха, когда тот забил.

После перестановок Фавра «Боруссия» стала чаще доставлять мяч в атакующую треть, но не потому, что прессинг «Баварии» провалился, а потому что он изменился. Гости встречали глубже, впереди оставался один Левандовски, а Гнабри и Коман опускались ниже и создавали плотность в среднем блоке. Небольшое территориальное преимущество не принесло Дортмунду пользы, а в середине тайма всё стало совсем трудно, потому что из-за травмы пришлось менять Холанда. Без единственного центрфорварда хозяевам пришлось перестраиваться. Его заменил Джованни Рейна и ушёл на правый фланг, Азар стал номинальным центральным, а Санчо играл на левом полуфланге. Любопытно, что именно в этом вынужденном сочетании хозяева создали самые опасные моменты в тайме.



Рейна и Санчо делали постоянные рывки в зону. Между центральными и крайними защитниками. Даже не получая мяч, они дёргали соперников. Дэвис и Павар сели ниже, в итоге больше свободы получили Хакими и Геррейру. В одном эпизоде хозяева довели мяч до штрафной и забыли ударить, также они заработали опасный штрафной для Геррейру и нанесли пару дальних ударов. Для такой закрытой игры это много.



В концовке сказалась короткая скамейка «Боруссии». Вернее, она не то чтобы короткая. Совсем недавно даже казалось, что атакующих игроков некуда девать. Но вот не играет из-за травмы Ройс, получил травму по ходу игры Холанд — и Фавру просто некем оказалось усилить игру. Гётце вошёл плохо, Витсель тоже пока не в форме. Неполный ресурс «Баварии» оказался вариативнее.

Шикарный гол Киммиха убил интригу в борьбе за золото Бундеслиги. «Баварию» уже не догнать Семь очков преимущества за шесть туров до финиша.

При равной игре всё решило одно действие

«Боруссия» была не хуже. «Боруссия» здорово сдержала атаки «Баварии», не допустила практически ничего у собственных ворот, но и не смогла распорядиться своими сильными сторонами. Брандт, Хакими и Геррейру были незаметны, Холанд до замены имел только один хороший момент (чуть-чуть не попал по мячу) — можно сказать, что обе команды нейтрализовали друг друга лучше, чем сами атаковали. На этом фоне умение нестандартно мыслить и действовать приобрело решающее значение. У «Баварии» нашёлся игрок, который принял одно творческое решение у чужих ворот. У «Боруссии» нет. При умной закрытой игре это и определило результат.



Это третье подряд поражение Дортмунда от «Баварии», общий счёт — 0:10. В этот раз разница в классе была минимальной. Хозяева заслужили тёплых слов за качественный матч, а «Бавария» заслужила комфортный отрыв в семь очков от второго места.



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