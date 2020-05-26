«Боруссия» не хуже «Баварии», просто у неё нет Киммиха

Главную игру в сезоне «Боруссия» встретила с травмированным Ройсом и не успевшими до конца восстановиться от травм Санчо, Витселем и Джаном. С одной стороны, катастрофа, с другой — в первых двух турах отличная форма других игроков, в первую очередь Брандта, Хакими и Геррейру, замаскировала проблемы. К тому же и «Бавария» обходится без Коутиньо и Тиаго, так что команды оказались примерно в равном положении.
Планы команд
Команды почти поровну владели мячом, но «Бавария» встречала соперников выше. Коман, Гнабри и Левандовски накрывали трёх центральных защитников. Брандт, чья свобода имела ключевое значение при разгроме «Шальке», был закрыт. Киммиху с ним помогали Павар (за счёт высокой позиции он накрывал Брандта, если тот искал пространство на фланге) и Мюллер, который контролировал оттягивания Юлиана в глубину. У Геррейру не было зоны для подключений, и он открывался ниже обычного. Это привело к тому, что «Боруссия» быстро бросила попытки разыгрывать через центр и сосредоточилась на одном приёме: ложном билд-апе на левом фланге с последующим переводом Хуммельса или Аканджи на Хакими.
«Бавария» не боялась оставлять Дэвиса один в один с Хакими, тот был достаточно быстр, чтобы навязать борьбу, даже если проигрывал позицию. За весь тайм Хакими выполнил две подачи в штрафную (один раз было опасно) и не отдал ни одной ключевой передачи. То есть Дэвис справлялся, и ещё успевал подключаться к атакам.
Высокий прессинг требовал подстраховки, и она работала: первый раз, когда Павар упустил Геррейру, случился только на 35-й минуте, но защитника подстраховал Левандовски, который отработал в защите до собственной штрафной. Если же всё-таки соперник получал зону, гости сразу шли на тактический фол. В первом тайме мюнхенцы сфолили семь раз, шесть на чужой половине.
«Боруссия» прессинговала не так смело. В атаке игроки не шли в отбор, а занимали полупозиции, чтобы перекрыть линии паса. Коллективный отбор начинался, когда мяч переходил на половину поля «Боруссии». Высокая линия защиты и низкая позиция Брандта и Азара давали компактность по вертикали, поэтому в ключевой фазе при отборе «Боруссия» всегда получала численное большинство.
Обе команды высоко оборонялись, это принесло тем и другим по моменту в начале матча. У «Боруссии» на первой минуте под углом вывалился на ворота Холанд, пробил между ног Нойеру, Боатенг выбил мяч с линии. Ближе к середине тайма Гнабри выскочил на ворот Бюрки и пробил, мяч с ленточки вынес Пишчек.
Ключевой эпизод
В конце первого тайма игроки заметно устали, но снижать темп никто не захотел. Стало больше брака, особенно, у «Боруссии»: точность паса после 38-й минуты упала с 82% до 74%. Игра сбилась на единоборства, мяч редко держался больше трёх передач подряд. Даже перспективно обокрав хозяев, гости не создавали моменты, потому что были слишком прямолинейны и не использовали хаос в построениях «Боруссии». С середины второго тайма «Бавария» нанесла всего два удара, оба издали.
Настойчивое, но сумбурное давление «Баварии» не привело к моментам и не привело бы к голу, если бы не озарение гениальности Киммиха. Весь тайм Дортмунд контролировал свою опорную зону, фактически, его касание было первым касанием гостей в зоне-14 за 20 минут. Но хватило и этого. Момент был неопасным, линию удара перекрывали сразу три игрока, не считая вратаря, но Киммих моментально сориентировался и принял творческое решение перебросить вратаря.
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Попытки что-то изменить
Выход Джана и Санчо после перерыва напрашивался, но немного удивил выбор заменяемых. Фавр убрал Брандта и Дилейни. Брандт действительно потерялся под коллективной опекой, а вот решение по опорной зоне спорное. Рядом с Дилейни играл Дауд: бесполезный при розыгрыше, он не продвигал мяч на дриблинге (хотя умеет) и бросил Киммиха, когда тот забил.
После перестановок Фавра «Боруссия» стала чаще доставлять мяч в атакующую треть, но не потому, что прессинг «Баварии» провалился, а потому что он изменился. Гости встречали глубже, впереди оставался один Левандовски, а Гнабри и Коман опускались ниже и создавали плотность в среднем блоке. Небольшое территориальное преимущество не принесло Дортмунду пользы, а в середине тайма всё стало совсем трудно, потому что из-за травмы пришлось менять Холанда. Без единственного центрфорварда хозяевам пришлось перестраиваться. Его заменил Джованни Рейна и ушёл на правый фланг, Азар стал номинальным центральным, а Санчо играл на левом полуфланге. Любопытно, что именно в этом вынужденном сочетании хозяева создали самые опасные моменты в тайме.
Рейна и Санчо делали постоянные рывки в зону. Между центральными и крайними защитниками. Даже не получая мяч, они дёргали соперников. Дэвис и Павар сели ниже, в итоге больше свободы получили Хакими и Геррейру. В одном эпизоде хозяева довели мяч до штрафной и забыли ударить, также они заработали опасный штрафной для Геррейру и нанесли пару дальних ударов. Для такой закрытой игры это много.
В концовке сказалась короткая скамейка «Боруссии». Вернее, она не то чтобы короткая. Совсем недавно даже казалось, что атакующих игроков некуда девать. Но вот не играет из-за травмы Ройс, получил травму по ходу игры Холанд — и Фавру просто некем оказалось усилить игру. Гётце вошёл плохо, Витсель тоже пока не в форме. Неполный ресурс «Баварии» оказался вариативнее.
При равной игре всё решило одно действие
«Боруссия» была не хуже. «Боруссия» здорово сдержала атаки «Баварии», не допустила практически ничего у собственных ворот, но и не смогла распорядиться своими сильными сторонами. Брандт, Хакими и Геррейру были незаметны, Холанд до замены имел только один хороший момент (чуть-чуть не попал по мячу) — можно сказать, что обе команды нейтрализовали друг друга лучше, чем сами атаковали. На этом фоне умение нестандартно мыслить и действовать приобрело решающее значение. У «Баварии» нашёлся игрок, который принял одно творческое решение у чужих ворот. У «Боруссии» нет. При умной закрытой игре это и определило результат.
Это третье подряд поражение Дортмунда от «Баварии», общий счёт — 0:10. В этот раз разница в классе была минимальной. Хозяева заслужили тёплых слов за качественный матч, а «Бавария» заслужила комфортный отрыв в семь очков от второго места.
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